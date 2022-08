Wohntrends 2022 – nicht nur schön, sondern auch inklusiv

Der Begriff Barrierefreiheit bezeichnet im Sinne des §4 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Wohnungen oder anderen Räumlichkeiten, die ohne fremde Hilfe von Menschen mit körperlichen oder anderweitigen Einschränkungen für verschiedene Zwecke genutzt werden können. Häufig denkt man im Hinblick auf ein barrierefreies Wohnen vor allem an ältere Menschen. Doch auch für jüngere Leute kann eine inklusive Einrichtung aufgrund von Krankheiten oder Unfällen von Bedeutung sein. Speziell dann, wenn Personen mit und ohne Handicap oder verschiedener Altersgruppen zusammen wohnen, fällt schnell auf, woran in vielen Wohnsituationen noch an der Barrierefreiheit gefeilt werden könnte. Dass die Räumlichkeiten aber nicht nur technisch-inklusiv anspruchsvoll sind, sondern auch ansehnlich-angenehm gestaltet sein dürfen, sollte selbstverständlich sein. Wie gut, dass sich die neuen Wohntrends und ein inklusives Design so hervorragend ergänzen!

Die Bedeutung des inklusiven Wohnens und Arbeitens nimmt immer weiter zu

Wie bereits angesprochen, besteht für viele Personengruppen ein großes Interesse daran, dass Wohnungen barrierefrei gestaltet sind – natürlich auch in Dülmen. Ein nicht unwesentlicher Grund dafür liegt in der Zunahme der Verlagerung der Arbeitszeiten ins Home Office. Eine perfekte Gelegenheit also, sich mit den eigenen Räumlichkeiten intensiver auseinanderzusetzen und potenzielle Barrieren in einer Mehretagen-Wohnung zwecks größerer Mobilität endlich in Angriff zu nehmen.

Eine Möglichkeit dabei stellen natürlich Treppenlifte dar. Sie bieten sich insbesondere für Menschen mit leichteren Geh-Einschränkungen an und lassen sich – sofern die Grundbedingungen stimmen – vergleichsweise unkompliziert in vielen Wohnungen nachrüsten. Da die Treppenliftkosten in Abhängigkeit von der Einbausituation und dem gewünschten Modell natürlich changieren können, lohnt es sich, schon bei der Planung einige wesentliche Aspekte zu berücksichtigen. Dadurch verläuft die Projektrealisierung gleich deutlich stressfreier. Nicht unwesentlich, wenn privates Leben und Arbeit gleichzeitig in den identischen Räumlichkeiten stattfinden sollen. Und wenn man sich in diesen auch noch wohlfühlen möchte.

Smarte Wohntrends, die dieser Entwicklung in die Karten spielen

Reichlich Licht, eine möglichst natürlich anmutende Umgebung mit vielen Pflanzen, helle Creme- und Grüntöne … diverse Grundtendenzen in der Einrichtungsgestaltung setzen sich weiter fort. Ebenfalls in diese Rubrik fällt die Begeisterung für fließende Übergänge und das offene Wohnen. Küche, Ess- und Wohnbereich brauchen nicht mehr zwangsweise durch Türen hermetisch voneinander abgegrenzt zu werden; Ähnliches gilt für den Übergang zwischen Bade- und Schlafzimmer. Im Hinblick auf das inklusive Design von noch entstehenden Wohnräumen eine erfreuliche Entwicklung, da dies speziell Rollator- und Rollstuhl-Nutzern sehr entgegenkommt.

Ein weiterer Vorteil liegt aber auch darin, dass ein entsprechendes Raumnutzungskonzept mit weniger klar voneinander getrennten Bereichen auch pfiffige Möbel-Ideen fördert. Als Schlagworte seien in diesem Zusammenhang Flexibilität und Modularität genannt. Außerdem bieten Möbel, die sich immer mehr an individuellen Wünschen orientieren, Möglichkeiten für noch mehr Inklusion - beispielsweise in Form von höhenverstellbaren Arbeitsplatten in der Küche oder am Büroschreibtisch. Überhaupt zeigt sich ein verstärkter Trend in Richtung FurNEARture: Nachhaltige, in der näheren Umgebung gefertigte Möbel aus regionalen Materialien stehen hoch im Kurs und sind vielen Käuferinnen aufgrund ihrer Nachhaltigkeit längere Wartezeiten und höhere Preise somit durchaus wert.

Apropos Nachhaltigkeit: Auch das energieeffiziente Wohnen und Bauen wird so schnell nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Stattdessen sind Baufirmen und Architekten sehr daran interessiert, Lösungen dafür zu finden, wie sich ökologisches Wohnen und eine eigenständige Energiegewinnung noch besser miteinander verbinden lassen. Dabei stehen verstärkt Smart-Home-Konzepte im Fokus der Aufmerksamkeit. Praktisch für die Sicherheit und Energieeffizienz von Wohnungen und Häusern – aber auch im Hinblick auf ein barrierefreies und inklusives Wohnen nicht zu unterschätzen!

Schon einmal etwas von Inclusive Design gehört?

Wenn nicht, dürfte dieser viersemestrige Master-Studiengang an der Frankfurt University of Applied Sciences aufhorchen lassen. Denn beim ‚Inclusive Design‘ reichen sich gleich mehrere Studiengänge die Hand. Architektur, Informatik und Ingenieurwissenschaften sowie Soziale Arbeit und Gesundheit werden im Rahmen eines einzigartigen Projekts miteinander verlinkt. Ob im Hinblick auf

● inklusive Architektur und den mit ihr verbundenen bautechnischen Umgang mit Barrieren,

● smarte IT-Systeme wie in Form von intelligenten Aktoren und Sensoren bei der Bild- und Spracherkennung oder bei der Sprachsynthese sowie

● das Digital Health und Case Management:

Die Absolventen dieses Studiengangs werden zu Experten, die wesentlich mit daran arbeiten, dass Menschen mit und ohne Einschränkungen ein angenehmes, selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen können. Mit Ideen, die bestimmt auch bis nach Düren reichen werden.