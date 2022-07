Wo mitten im Sommer schon Weihnachten vorbereitet wird

Der Hochsommer lässt Gedanken an Weihnachten in fünf Monaten in weite Ferne rücken. Doch bei Betrieben etwa im Erzgebirge laufen längst die Vorbereitungen fürs Fest.

Für deren Mitarbeiter ist das auch bei hohen Temperaturen Routine. So gehen etwa Weihnachtsschmuck und Christstollen schon jetzt auf die Reise in ferne Länder, damit alles rechtzeitig da ist.