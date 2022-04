Vermieter werden: Gute Gründe dafür - und dagegen

Wer an Vermieter denkt, denkt häufig an Besitzer großer Mehrfamilienhäuser. In den Köpfen vieler steht das Vermieten von Immobilien automatisch für jemanden, der von den Mieteinnahmen gut leben kann. Doch ist das so?

Ist jeder Vermieter automatisch wohlhabend und lohnt es sich immer, eine Wohnung oder ein Haus zu vermieten? In Deutschland überwiegen Ein- und Zweifamilienhäuser. Ein Großteil der Vermieter hat nur eine Wohnung oder ein Haus beziehungsweise wenige Wohnungen oder Häuser zu vermieten. Die Mieteinnahmen dienen dann allenfalls zur Unterstützung des Lebensunterhalts, selten lässt sich der Lebensunterhalt komplett durch die Mieteinnahmen bestreiten. Wir schauen uns genauer an, welche Gründe für und welche gegen das Vermieten einer Wohnung oder eines Hauses sprechen.



Wohnung oder Haus vermieten - kann das jeder?

Grundsätzlich darf jeder, der eine Immobilie besitzt, diese auch vermieten. Allerdings muss man bei der Tätigkeit als Vermieter einiges beachten. Wer als Immobilienbesitzer einfach eine Wohnung oder ein Haus vermietet, fällt ganz automatisch unter das Einkommenssteuergesetz. Das bedeutet, man geht nicht von einer gewerblichen Tätigkeit aus und man muss als Vermieter kein Gewerbe anmelden. Das gilt zumindest dann, wenn man seine Immobilie als Wohnraum vermietet und mit seinen Mietern einen normalen, zeitlich nicht begrenzten Mietvertrag eingeht. In solch einem Fall kann man die Wohnung vermieten, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen.



Möchte man seine Immobilie dagegen nur kurzfristig vermieten und bietet diese beispielsweise als Ferienwohnung an, dann geht man von einer geschäftsmäßigen Tätigkeit aus und der Vermieter muss ein Gewerbe anmelden. Es gilt also: Wenn Sie beispielsweise das Haus Ihrer Großeltern erben und dieses vermieten möchten, dann ist das kein Problem. Das ist möglich. Sie müssen dann lediglich die Einkünfte korrekt versteuern.



Wann lohnt sich die Vermietung einer Immobilie?

Für Vermieter ist es wichtig zu wissen, dass sie sich mit der Vermietung Ihres Wohneigentums langfristig binden. Mietverträge sind in der Regel nicht befristet. Je länger der Mieter die Wohnung oder das Haus bewohnt, desto schwieriger wird es, das Mietverhältnis zu beenden. Man sollte bedenken, dass sich eine leerstehende Wohnung zumeist besser verkaufen lässt, als eine, die bereits vermietet ist. Wer mit dem Gedanken spielt, die Immobilie eventuell doch noch zu verkaufen, sollte das im Hinterkopf behalten.



Eine Wohnung oder ein Haus extra zu kaufen, um es später zu vermieten, lohnt sich zumeist nur dann, wenn man die Immobilie langfristig halten möchte. Man geht davon aus, dass es sich erst ab etwa zehn Jahren lohnt. Erst nach diesen zehn Jahren müssen Vermieter keine Spekulationssteuer mehr für ihre Immobilie bezahlen. Wer eine Immobilie kaufen möchte, um diese zu vermieten, sollte sich also langfristig dafür entscheiden.



Immobilie vermieten - welche Gründe sprechen dafür?

Wer beispielsweise eine Immobilie erbt, diese jedoch nicht selbst nutzen kann, sollte auf jeden Fall über eine Vermietung nachdenken. Das leerstehende Gebäude wird mit der Zeit an Wert verlieren. Durchschnittlich etwa fünf Prozent gehen jährlich verloren, wenn ein Einfamilienhaus unbewohnt bleibt. Folgende Gründe tragen zum Wertverlust einer ungenutzten Immobilie bei:



- Haus oder Wohnung werden nicht beheizt, das Gemäuer kühlt aus

- Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es zu Frostschäden kommen

- Etwaige Schäden bleiben lange Zeit unbemerkt

- Rund um die Immobilie wuchert alles zu, es können Schäden durch Pflanzen und Fäulnis entstehen



Steht ein Gebäude längere Zeit leer, dann nimmt nicht nur der Wert der Immobilie ab, auch die Bausubstanz leidet. Bei manchen Immobilien kann nach einigen Jahren nur noch der Abriss erfolgen. Wenn ein Gebäude lange Zeit leer steht, dann verfällt es nicht nur, es wird auch für etwaige Mieter unattraktiver. Eine bewohnte Immobilie sieht zumeist gepflegter und einladender aus als ein leerstehendes Gebäude. Häufig stehen bei einem unbewohnten Gebäude noch zahlreiche Reparaturen an.



Dass leerstehende Immobilien mit der Zeit an Wert verlieren, ist jedoch nur ein Aspekt. Wer mit der der Vermietung einer Immobilie vor allem finanziell dazu gewinnen möchte, muss auch beachten, dass sich Vermietungen finanziell nicht immer lohnen. Hat man beispielsweise das Haus der Großeltern geerbt und sieht sich schon von einer hohen Rendite profitieren, kann man enttäuscht werden. Befindet sich das Gebäude nicht in einer besonders attraktiven Lage und sind erst einmal keine teuren Reparaturen zu erwarten, kann es sich lohnen.



Allerdings muss man sich hier nicht gleich entmutigen lassen. Auch wenn die Rendite vielleicht nicht so hoch ausfällt, wie erwartet, kann sich das Vermieten lohnen. Folgende Gründe sprechen dafür:



- Vermieter erhalten die Miete im Gegensatz zu vielen anderen passiven Einkünften monatlich.

- Die Mieteinnahmen sind mittel- bis langfristig gut planbar, da Mieten nicht von Kursschwankungen betroffen sind.

- Die Wohnungsnot wird noch zunehmen, Wohnraum zu schaffen ist wichtig und wertvoll.

- Viele passive Einkommensquellen sind anonym, seine Mieter kennt man dagegen.



Dass Mieteinnahmen jeden Monat kommen und gut planbar sind, spricht für das Vermieten von Wohnraum. Vermieter können von diesen Einnahmen ebenso sicher ausgehen wie bei ihrem monatlichen Einkommen aus dem Hauptberuf. Trotz Reparaturkosten und Steuern bleibt unter dem Strich zumeist noch einiges übrig, das man in sein Budget einplanen kann

Foto: stock.adobe.com @ mhp DATEI-NR.: 214557691

Immobilie geerbt - das gilt es zu beachten

Die günstigste Ausgangslage haben alle Vermieter, die ihre Immobilie geerbt oder geschenkt bekommen haben und dafür keine finanzielle Investition tätigen mussten. Allerdings ist auch bei einem Erbe oder einer Schenkung einiges zu beachten. Der Steuerfreibetrag ist beispielsweise nach dem Verwandtschaftsgrad gestaffelt:



- Eingetragene Lebenspartner und Ehepartner: 500.000 Euro

- Leibliche Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder: 400.000 Euro

- Enkelkinder: 200.000 Euro

- Andere Verwandte: 100.000 Euro

- Sonstige Erben: 20.000 Euro



Wer seine Immobilie verschenken und nicht vererben möchte, sollte sich mittels Vertrag ein lebenslanges Wohnrecht garantieren lassen. Wer davon ausgehen kann, dass er im Falle des Todes seiner Eltern deren Haus und Grundstück auf jeden Fall erbt, muss sich die Immobilie nicht unbedingt schenken lassen. Ist man jedoch nicht so eng verwandt und soll die Immobilie aber dennoch bekommen, dann kann es sinnvoll sein, über eine Schenkung nachzudenken. Steuerfrei bleibt die Immobilie nur unter der Prämisse, dass diese selbst genutzt wird und das mindestens für die nächsten zehn Jahre.

Foto: stock.adobe.com @ Stockfotos-MG DATEI-NR.: 102046686

Wer das Gebäude allerdings sofort vermieten will, wird vom Finanzamt angeschrieben. Das gilt zumindest dann, wenn der Wert des Gebäudes oberhalb des Steuerfreibetrags liegt.



Immobilie vermieten - diese Gründe sprechen dagegen

Wenn Sie eine Immobilie vermieten möchten, gehen Sie einige Risiken ein. Das Dasein als Vermieter ist nicht immer so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Folgendes kann auf Vermieter zukommen:



- Es können Instandhaltungsgebühren anfallen.

- Rücklagen für etwaige Reparaturen müssen angespart werden.

- Staatliche Auflagen für Umweltschutz und Energieverbrauch sind einzuhalten.

- Die Mietpreisbremse erschwert Anpassungen der Mieten.

- Ist ein Objekt einmal vermietet, kann man es nicht so einfach wieder selbst nutzen.



Manche Vermieter haben beispielsweise das Problem mit Mietnomaden. Das kommt zwar nicht sehr häufig vor, aber wenn es einen trifft, kann es zu einem großen Problem werden. Das gilt insbesondere dann, wenn die Mieteinkünfte ausbleiben. Da viele Vermieter in der Vergangenheit als "schwarze Schafe" aufgefallen sind, gibt es heute in Deutschland ein sehr gutes Mieterschutzrecht. Das Mieterschutzrecht kann das Vermieten von Wohnraum manchmal etwas erschweren. Vermieter müssen zudem bedenken, dass sie für ihre Immobilie immer wieder den passenden Mieter finden müssen. Haus oder Wohnung sollten nicht leer stehen, sonst bleiben auch die Mieteinnahmen aus und der Kredit kann möglicherweise nicht wie gewünscht zurückgezahlt werden. Den passenden Mieter zu finden, kann mitunter sehr kräftezehrend und zeitaufwendig sein. Hinzukommt, dass man sich als Vermieter regelmäßig über die Neuerungen informieren muss. Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, muss sich mitunter über etwaige Gesetzesänderungen informieren und diese entsprechend umsetzen.



Fazit

Wohneigentum zu vermieten, hat immer zwei Seiten. Im Vordergrund sollte nicht das Finanzielle stehen. Wer nur Rendite machen möchte, wird am Ende möglicherweise enttäuscht. Daher muss man sich vorab gut überlegen, ob das Wohneigentum vermietet, verkauft oder selbst genutzt werden sollte. Handelt es sich um eine geerbte oder geschenkte Immobilie, so kann man das Vermieten weitgehend ohne große Investitionen und Risiken angehen.