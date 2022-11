Veredelungen und Finishes im Einklang mit neuen Bautechniken

Photo by Mockaroon on Unsplash

Green Building ist in der jüngeren Vergangenheit eines der beliebtesten Diskussionsthemen in der Baubranche. Ein wichtiger Aspekt, den jedes Green-Building-Design einhalten sollte, ist ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit. Die nachhaltigsten Gebäude werden in Zukunft diejenigen sein, die Abfall reduzieren, Energie sparen und zudem eine gesunde Umgebung für die Bewohner schaffen.

Neu und modern steht für Nachhaltigkeit

Nachhaltige Architektur ist die Verwendung von Design- und Konstruktionstechniken, die die Umweltbelastung reduzieren. Ein nachhaltiges Gebäude wird so konzipiert, dass es die Bedürfnisse seiner zukünftigen Bewohner erfüllt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein nachhaltiges Gebäude kann ein grünes Dach, geothermische Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und noch vieles mehr verwenden.

Welche Techniken kommen bei neuen Bautechniken zum Einsatz?

Neue Bodenbeläge und Versiegelungen beim Bau können auf lange Sicht eine enorme Zeit- und Kostenersparnis sein. Wenn Bauherren darüber nachdenken, den Boden und weitere Oberflächen im neuen Zuhause zu veredeln, etwa mit Beton Cire, sollten sie diese beiden Dinge in Betracht ziehen.



Eine Sache, die immer wichtiger wird, wenn Bauherren einen Bodenbelag verlegen, ist die, dass er versiegelt werden muss. Sie sollten sicherstellen, dass die Versiegelung mit dem Finish kompatibel ist. Zudem sollten sich Bauherren absichern, dass sie die Anweisungen des Versiegelungsherstellers, wie die von Mikrozement BodenTRIK, befolgen, da das wirklich einen Unterschied in der Qualität des finalen Bodenbelags ausmacht.

Warum braucht es eigentlich Innovationen bei Oberflächenversiegelungen?

In der Bauindustrie kommen viele neue Beschichtungen auf den Markt, die alle darauf ausgerichtet sind, die Oberfläche eines Gebäudes ästhetisch ansprechender zu gestalten. Eine der neuesten auf dem Markt ist die bereits angesprochene Technik, die sich des Mikrozements bedient, die dem Gebäude ein glattes, marmorartiges Aussehen verleiht. Bei dieser Art der Beschichtung ist kein Polieren oder Wachsen erforderlich. Die Schicht ist langlebig und verliert auch nach Jahren nichts von ihrem Charme. Derzeit gibt es zwar nur wenige gewerbliche Gebäude, die diese Art von Beschichtung verwenden, aber es wird erwartet, dass sie immer beliebter wird, da die Anwendung überraschend einfach ist.

Ein Fazit zur Rolle der Finishes und Oberflächenveredelungen

Insgesamt ist die Einbeziehung neuer und unterschiedlicher Oberflächen und Schichten in den Bau eine gute Ergänzung für die Bauindustrie. Die neuen Oberflächen und Beschichtungen im Bauwesen werden in Zukunft vielseitig einsetzbar sein

Einige der neuen Oberflächen, die in das Bauwesen integriert werden, befinden sich derzeit in der Entwicklung, um dazu beizutragen, die in Gebäuden benötigte Energiemenge zu reduzieren. Die Einführung dieser neuen Oberflächen und Schichten wird die Zukunft des Bauens und des Wohnens nachhaltig beeinflussen und so mancher Bauherr wird aufgrund der möglichen Techniken auf dem Bau auf die ein oder andere Überraschung stoßen.



Der Aufbau neuer Oberflächen und Schichten im Bauwesen übt sich bereits jetzt positiv auf die Möglichkeiten beim Bauen aus. Wozu Oberflächenbeschichtungen und Co. in naher Zukunft fähig sind, darauf warten viele bereits jetzt gespannt.