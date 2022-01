Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Nießbrauch und Wohnrecht

Das Bürgerliche Gesetzbuch ermöglicht es Personen, die nicht Eigentümer einer Immobilie sind, unter gewissen Umständen dennoch in dieser zu leben. Geregelt wird das durch zwei verschiedene Gesetze, und zwar durch das Wohnrechtsgesetz und durch das Nießbrauchgesetz. Im allgemeinen Sprachgebrauch gelten die Begrifflichkeiten Wohnrecht und Nießbrauchrecht als austauschbar, doch zwischen den beiden Formen gibt es gewichtige Unterschiede. Diese Unterschiede sowie auch die Gemeinsamkeiten sollen nachfolgend erläutert werden.

Was ist der allgemeine Unterschied bei Nießbrauch und Wohnrecht

Wer sich mit der Übertragung einer Immobilie beschäftigt, betagte Angehörige bei sich aufnimmt oder mit dem Gedanken an eine Immobilienrente spielt, kommt um die Thematik Wohn- oder Nießbrauchrecht nicht herum. Grundlegend sichern beide Modelle einer Person, die nicht über Eigentumsrechte an der betreffenden Immobilie verfügt, eines zu: das Recht, in der Immobilie zu leben.

Besonders Personen, die über einen Immobilien Teilverkauf oder eine Immobilienverrentung nachdenken, sollten sich genau überlegen, welches Modell besser zu ihnen passt. Der Online-Rechner der Deutschen Teilkauf hilft einem dabei, anfallende Entgelte für ein Nießbrauchrecht am ehemaligen Eigentum zu ermitteln.

Grundlegend unterscheiden sich Nießbrauch und Wohnrecht vor allem durch ein Merkmal: Nießbrauchnehmer dürfen die Wohneinheit, für welche das Recht gilt, gemäß §1030 BGB fruchtbringend einsetzen. Dieses Recht schließt beispielsweise eine Vermietung der Wohneinheit ein. Entstehende Einnahmen dürfen Nießbraucher behalten, müssen sie also nicht an den Eigentümer abführen. Doch es gibt noch einige andere Unterschiede sowie auch ein paar Gemeinsamkeiten.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Sowohl Nießbrauch als auch Wohn- und Nutzungsrecht können auf Lebenszeit festgelegt werden. Das bedeutet, das Recht erlischt erst, wenn die eingetragenen Bewohner verstorben sind. Ebenso ist es bei beiden Modellen denkbar, das Recht auf eine bestimmte Anzahl von Jahren zu beschränken – in der Praxis ist dies aber weniger üblich.

Grundbucheintrag

Prinzipiell können sich zwei Parteien auch privat auf ein Wohn- oder Nießbrauchrecht einigen. Rechtliche Sicherheit – und diese ist im Streitfall essenziell – bietet aber nur die Eintragung des Rechtes in das Grundbuch der Immobilie. Diese Eintragung muss notariell beurkundet werden und bleibt auch bei einem Verkauf bestehen.

Bei der Eintragung ins Grundbuch sollte außerdem beachtet werden, dass die betreffende Wohneinheit klar definiert wird und dass das Recht nicht übertragbar ist. Das Recht, in der betreffenden Immobilie zu leben oder Einkünfte daraus zu erzielen, ist auch nicht vererbbar – eine Gemeinsamkeit beider Modelle.

Reparaturen und Nebenkosten

Auch bei der Verteilung von Reparatur- und Nebenkosten ähneln sich die beiden Wohnrechtsmodelle. Kleinere, auf Verschleiß oder persönliche Abnutzung basierende Reparaturen, muss der Nießbraucher oder Wohnrechts-Nutzer selbst tragen. Sobald aber größere Reparaturen, beispielsweise der Heizungsanlage, anfallen, sind die Eigentümer am Zug.

Nebenkosten, die durch das Bewohnen der Immobilie entstehen, sind wiederum vom Nutzer der Immobilie zu tragen – egal, ob dieser ein Wohnrecht oder ein Nießbrauchrecht innehat. Anders sieht es aus, wenn Modernisierungen an der Immobilie vorgenommen werden müssen: Kosten für den Einbau einer neuen Heizungsanlage oder für Solarpanels müssen nämlich die Eigentümer tragen.

Steuer

Muss der Nießbraucher keine Zahlungen an den Eigentümer leisten, spricht man von einem unentgeltlichen Nießbrauchrecht. Der Fiskus betrachtet das kostenlose Wohnen als Vermögenswert und behandelt es daher steuerrechtlich als Schenkung. Das Finanzamt multipliziert dabei die fiktiv erzielbare Jahresmiete der Wohneinheit mit der erwarteten Bewohndauer und erhebt auf diesen Betrag Steuern, die vom Nießbraucher zu tragen sind.

Handelt es sich um einen (teil)entgeltlichen Nießbrauch, so dass der Eigentümer Mieteinkünfte erzielt, muss dieser die Einkünfte im Rahmen der Einkommensteuer angeben und entsprechend Steuern darauf entrichten.

Pflegefall

Ein großer Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnrecht wird deutlich, wenn die bewohnende Person zum Pflegefall wird: Kann ein Wohnrecht-Nutzer nicht mehr in seinem Zuhause leben und zieht deshalb in ein Pflegeheim, wird das Wohnrecht für ihn überflüssig. Es bietet in solch einem Fall keinerlei Vorteile mehr und kann auch nicht übertragen werden.

Wer jedoch ein Nießbrauchrecht innehat, kann die Wohneinheit vermieten, um mit den Einkünften beispielsweise die Kosten für das Pflegeheim zu begleichen. In dieser Hinsicht bietet der Nießbrauch also die bessere Absicherung und hebt sich dadurch klar vom bloßen Wohnrecht ab. Es empfiehlt sich daher, sehr penibel darauf zu achten, welches Recht im Grundbuch verankert wird.