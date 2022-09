Umwelt: Energiekosten (Gas, Strom) teurer, wie kann man beim Stromverbrauch sparen?

Lichter ausschalten

Bei der Begrenzung des Standby-Verbrauchs wurden erhebliche Fortschritte erzielt, da die EU-Verordnung den Verbrauch einer Reihe von Geräten auf 0,5 W begrenzt. Bei Geräten, die mit dem Internet oder Datennetzen verbunden sind, liegt er jedoch immer noch bei 2 W. Das Abschalten des Standby-Betriebs kann bis zu 10 % der Stromrechnung (ohne Heizung) einsparen und schützt die Geräte. Es ist wenig sinnvoll, audiovisuelle Geräte, Computer, Kochgeräte und kleine Haushaltsgeräte (Kaffeemaschinen, Toaster usw.) im Standby-Modus zu lassen. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern ist es unklug, den Stecker zu ziehen, da der Standby-Modus häufig dazu verwendet wird, Lecks aufzuspüren. Richtig ist es, eine Multifunktionssteckdose mit einem Schalter zu verwenden, mit dem man mehrere Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten kann. Es gibt auch Powerstations, die Geräte sind, die elektrische Energie speichern und es ermöglichen, eine Energiemenge zu haben, die unabhängig von der von den Stromversorgungsunternehmen angebotenen Energie ist. Diese Geräte gibt es in verschiedenen Formen, darunter die Mini-Formen, die noch praktischer sind. Es gibt auch Powerstations, die durch Solarenergie aufgeladen werden können.

Sparen bei der Heizung und bei Warmwasserspeichern

In französischen Haushalten machen Heizung und Warmwasser zusammen etwa 75 % der Energiekosten aus. Die Senkung des Stromverbrauchs, der mit ihrem Betrieb verbunden ist, ist daher ein Schlüsselfaktor für die Senkung der Stromrechnungen. Es gibt viele wirksame Möglichkeiten, die Heizkosten zu senken, z. B. durch eine bessere Isolierung des Hauses, eine angemessene Temperatureinstellung und die richtige Wartung der Geräte. Einfache Steuerungen können zum Beispiel die Rechnungen für die Wassererwärmung erheblich senken. Entscheiden Sie sich für Duschen statt für Bäder und stellen Sie die Temperatur der Badewanne auf 55-60 °C ein. Sie können den Wasserverbrauch auch durch die Installation kleinerer Geräte senken. Dies wird Ihre Rechnungen erheblich senken.

Senken Sie Ihre Stromrechnungen durch eine bessere Nutzung der Küche

Das Kochen macht durchschnittlich 7 % der Energiekosten eines Haushalts aus. Es gibt jedoch einige Tricks, die Ihnen helfen, den Energieverbrauch Ihrer Küche ohne Zwang zu senken. Denken Sie immer daran, Töpfe und Pfannen abzudecken und Kochschalen zu verwenden, die auf die Größe Ihrer Kochutensilien abgestimmt sind. Dies kann zu erheblichen Einsparungen führen. Es ist auch wichtig, das Kochgeschirr an Ihre eigenen Kochgewohnheiten anzupassen.

Zum Kochen von Wasser verwenden Sie einen Wasserkocher, der weniger Energie verbraucht. Beim Erwärmen von Speisen verbrauchen Mikrowellen weniger Energie als herkömmliche Backöfen. Beim Kochen von Gemüse spart ein Schnellkochtopf bis zu 60 % im Vergleich zu einer Bratpfanne.

Ebenso sollten Sie sich für ein Induktionskochfeld entscheiden, wenn Sie die Herdplatte nur für kurze Zeit benutzen: Induktionskochfelder heizen sich schneller auf. Sie können etwa 30 % im Vergleich zu Keramikkochfeldern und 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern einsparen. Wenn Sie einen Backofen bevorzugen, sollten Sie sich für einen Backofen mit Umluft entscheiden. Damit können Sie mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten. Auch Kombidämpfer (Backofen + Mikrowelle) können den Energieverbrauch um 66 % bis 75 % senken. Schließlich heizen sich Kochplatten und Backöfen auch nach dem Ausschalten weiter auf. Es ist möglich, sie einige Minuten vor Ablauf der Garzeit auszuschalten und diese Wärme zum längeren Garen zu nutzen.

Kontrolle des Verbrauchs von Waschmaschinen zur Senkung der Stromrechnung

Waschmaschinen verbrauchen so viel Energie, dass sie 33 % des Stromverbrauchs eines Haushalts ausmachen. Neben Waschmaschinen und Geschirrspülern gibt es in diesen Wohnungen auch Wäschetrockner. Wäschetrockner verbrauchen allein 17 % des spezifisch genutzten Stroms. Um die Stromrechnung zu senken, empfiehlt es sich, die Wäsche im Raum zu trocknen. Wenn das nicht möglich ist, wählen Sie ein Gerät mit Feuchtigkeitssensor und schalten Sie die Maschine am Ende des Trocknungsprozesses aus oder in den Standby-Modus. Es ist auch ratsam, die Kleidung gut zu drehen, bevor Sie sie in den Trockner geben. Auch wenn Ihre Waschmaschine relativ wenig Energie verbraucht, können Sie Ihre Rechnung senken, indem Sie keine Vorwäsche einplanen. Zögern Sie nicht, das Niedrigtemperaturprogramm zu verwenden. Auch Geschirrspüler und Wäschetrockner gelten als sparsamer als das Waschen mit Wasser. Allerdings sollten Sie dafür sorgen, dass sie vor der Benutzung gefüllt werden. Vergessen Sie auch nicht, das „Eco“ Programm zu verwenden, das den Energieverbrauch um bis zu 45 % senken kann und Ihnen somit Geld auf Ihrer Stromrechnung spart. Vergessen Sie schließlich nicht, die Filter und Dichtungen Ihrer Waschmaschine regelmäßig zu reinigen, damit sie ihre volle Leistung erbringen kann.

Wählen Sie energiesparende Multimedia-Geräte, um die Stromrechnung zu senken

Multimediageräte sind die zweitgrößten Stromverbraucher und werden in den Haushalten immer häufiger eingesetzt. Um ihren Stromverbrauch zu senken, ist es wichtig, die energieeffizientesten Geräte zu wählen. LCD-Fernseher verbrauchen zum Beispiel weniger Energie als Plasma-Fernseher. Eigentlich ist es besser, Laptops zu verwenden. Sie verbrauchen 50-80 % weniger Energie als Desktop-Computer. Tintenstrahldrucker brauchen keine Aufwärmzeit und benötigen 5 bis 10 W, während Laserdrucker 200 bis 300 W Energie benötigen. In der Regel ist der Stromverbrauch eines Multifunktionsdruckers geringer als der gesamte Stromverbrauch der Geräte, die er ersetzt. Beispielsweise verbraucht ein Drucker, der Scanner, Fax und Kopierer kombiniert, 50 % weniger Energie, als wenn diese Geräte einzeln betrieben würden. Schließlich können auch die Ladegeräte von Telefonen und Laptops noch Energie verbrauchen. Denken Sie immer daran, sie auszustecken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen und die Verbindung zum Gerät unterbrochen ist.

Die Standby-Leistung von Haushaltsgeräten verstehen

Auch wenn sie ausgeschaltet sind, verbrauchen viele Elektrogeräte weiterhin Energie, wenn sie nicht an die Steckdose angeschlossen sind. Dazu gehören zum Beispiel Fernseher, DVD-Player, Spielkonsolen und Computer. Es gibt aber auch Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Toaster, Waschmaschinen und Geschirrspüler. Kurz gesagt: Achten Sie auf versteckte Geräte! Das bedeutet. Um dies zu verhindern, können Sie Ihre Geräte mit Steckdosen mit Standby-Abschaltung ausstatten, die sich ausschalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Ebenso gibt es sogenannte „intelligente“ Steckdosen, die nach einer bestimmten Standby-Zeit keinen Strom mehr liefern. Schließlich kann Energieverwaltungssoftware den Stromverbrauch von Computern um 40-60 % senken. Und schließlich: Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, ziehen Sie den Stecker aller Geräte, auch des Warmwasserbereiters. Achten Sie jedoch darauf, welche Geräte Sie anschließen. Einige Waschmaschinen und Geschirrspüler sind beispielsweise an Lecksuchsysteme angeschlossen.