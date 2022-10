Tipps zur Dekoration von kleinen Wohnzimmern

Kleine Wohnungen sind auf dem Vormarsch. Der Grund dafür ist insbesondere die Nachfrage nach Wohnraum in Großstädten, da eine kleinere Grundfläche Wohnungen erschwinglicher macht. So haben die meisten Bauunternehmen in die Einführung von Wohnungen zwischen 30 und 60 Quadratmetern investiert, mit kompakten Räumen, die mehr Planung erfordern, wenn es um die Dekoration und Verteilung der Möbel geht.

In diesem Szenario ist das Wohnzimmer einer der Orte, an denen sich die Menschen in einem Haus am meisten aufhalten, und aus diesem Grund erfordert es auch besondere Aufmerksamkeit bei seiner Gestaltung. Daher können einige wichtige Tipps bei der Dekoration des Wohnzimmers helfen und diesem wichtigen Raum im Haus mehr Raffinesse und Schönheit verleihen.

Die Tricks reichen von der visuellen Vergrößerung des Raums bis hin zur besseren Komposition der Objekte im Raum, um ihn so komfortabel und gemütlich wie möglich zu gestalten. Aber am wichtigsten ist, dass Sie diese Tipps als Grundlage nehmen, um der Umgebung Ihr eigenes Gesicht zu geben. Schließlich ist das Haus der Spiegel dessen, in dem Sie leben.

Bevor Sie einkaufen gehen: Schreiben Sie alle Maße auf

Der erste Tipp für die richtige Einrichtung eines Zimmers (vor allem, wenn es klein ist) ist, bereits mit wichtigen Informationen einkaufen zu gehen, wie z.B. die Größe der Wand, an der ein Bücherregal aufgestellt werden soll, oder die maximalen Maße, die ein Sofa haben muss, um in den Raum zu passen. Auf diese Weise vermeiden Sie das Problem, ein Möbelstück zu kaufen und dann festzustellen, dass der Platz nicht ausreicht, wenn es im Raum steht. In diesen Fällen ist Vorsicht nie zu viel. Die besten Optionen für Kommoden, die perfekt in Ihr Wohnzimmer passen, finden Sie unter www.wohnen.de.

Ideal ist es, Möbel zu verwenden, die mehr als eine Funktion haben. Zum Beispiel unter dem Fernseher ein Möbelstück mit Schubladen und Türen zur Aufbewahrung von Gegenständen, ein Couchtisch mit anderen Funktionen, usw.

Schlichtheit und Stil

Wie in der Mode ist auch bei der Dekoration weniger oft mehr. Wenn Sie also in einem kleinen Raum eine Umgebung suchen, die nicht zu sehr mit Informationen überladen ist, wird er zu einem gemütlichen und gleichzeitig funktionalen Ort. Kleine Räume erfordern eine rationelle Nutzung und ein Design, das Fluidität und Wärme zulässt.

Dekorationsobjekte

Es liegt auf der Hand, dass ein zu vollgestopfter Raum das Gefühl von Raum mindert. Aus diesem Grund sollten Sie es mit der Anzahl der Dekorationsgegenstände nicht übertreiben und nur einige wenige, punktuelle Gegenstände auswählen, die der Umgebung Charme verleihen. Ein weiterer Tipp ist, die Höhe von Möbeln und Dekorationsgegenständen zu beachten. Es ist wichtig, übermäßige Möbel und hohe Elemente in kleinen Räumen zu vermeiden und solche zu bevorzugen, die sich unterhalb der Augenhöhe befinden.

Foto: Med Badr/Unsplash

Wählen Sie einen Einrichtungsstil

Um eine schwere Umgebung zu vermeiden, müssen Sie festlegen, welchen Einrichtungsstil Ihr Zimmer haben soll (und zum Beispiel nicht den modernen mit dem minimalistischen oder orientalischen Stil mischen). In diesen Fällen ist es wichtig, sich selbst zu betrachten und den Stil zu finden, der Ihnen am besten gefällt. Wenn jemand die Gestaltung einer Umgebung für sich selbst vorbereitet, muss er auch sehr darauf achten, was für ihn gut ist, was zu ihm passt. Ist Ihr Stil sauber und aufgeräumt? Oder mögen Sie ausgefallene Dinge, weil sie Sie an Dinge erinnern, die Sie erlebt haben und an Menschen, die Sie lieben?