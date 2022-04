So setzen sich die Kosten bei einem Umzug zusammen

Dabei können Familie und Freunde helfen oder man gibt die Verantwortung in die Hände einer professionellen Umzugsfirma. Aber was ist eigentlich mit den Kosten bei einem Umzug? Diese setzen sich aus verschiedenen Kostenbestandteilen zusammen, die vor, während und nach dem Umzug anfallen. Welche das unter anderem sind, haben wir für Sie zusammengefasst.

Kosten, die im Vorfeld des eigentlichen Umzugs anfallen

Bevor es an den Transport und somit an den tatsächlichen Wechsel der Wohnung geht, muss der gesamte Hausrat zunächst verpackt werden. Hier liegt direkt der erste Kostenpunkt, denn Umzugskartons und zusätzliches Verpackungsmaterial müssen entsprechend dem Umzugsvolumen in ausreichender Menge gekauft werden. Wer zur Miete wohnt und umzieht ist gegenüber dem Vermieter verpflichtet, die Räumlichkeiten in Ihrem ursprünglichen Zustand zu übergeben. In der Regel bedeutet dies, dass zumindest gestrichen werden muss, bevor man auszieht. Oft fallen zusätzliche Renovierungsarbeiten an. Daher sind auch Renovierungskosten ein Teil der Ausgaben, die schon vor dem Umzug anfallen. Damit am Tag des Umzugs genug Platz für alle Fahrzeuge und Umzugshelfer ist, muss im Vorfeld für ein temporäres Halteverbot fürs Be- und Entladen beim zuständigen Amt reserviert werden. Auch hierfür fallen Kosten an, die sich aus der Genehmigung selbst sowie dem Aufstellen der Halteverbotsschilder zusammensetzen.

Ausgaben während des Umzugs

Die wichtigsten Ausgaben während des Umzugs entfallen auf die Kosten eines Umzugsunternehmens, wenn private Helfer aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis nicht ausreichen, sondern professionelle Hilfe benötigt wird. Dabei spielt es für den Preis eine Rolle, ob sich um einen Umzug im gleichen Ort oder der gleichen Stadt handelt oder ein Langstreckenumzug geplant ist. Denn je länger die Wegstrecke, desto teurer wird es. Darüber hinaus sind die Preise je nach Volumen des Hausrates gestaffelt. Je mehr transportiert werden muss, desto mehr zahlt man. Wer seinen Umzug privat organisiert, muss zwar kein Unternehmen zahlen, aber je nach Größe des Hausrates meistens zumindest einen oder mehrere Transportwagen mieten. Neben den reinen Mietkosten zahlt man dabei auch für Tankfüllung und Versicherung. Auch eine Kaution muss in den meisten Fällen hinterlegt werden.

Nach dem Umzug werden weitere Kosten fällig

Diverse administrative Aufgaben sorgen unmittelbar nach dem Umzug für zusätzliche Ausgaben. Dazu zählt unter anderem die Ummeldung der eigenen Kraftfahrzeuge (z. B. Auto oder Motorrad) bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle im neuen Wohnort. Ebenfalls in diesen Bereich fällt die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt. Zudem müssen Telefon- und Energieversorger in den meisten Fällen umgemeldet werden. Neben den genannten Faktoren ist auch ein Nachsendeauftrag oft Teil der Umzugskosten. Ein Nachsendeauftrag ist ein zeitlich limitierter und kostenpflichtiger Auftrag an die Post. Er sorgt dafür, dass Sendungen, die an Ihre alte Adresse gerichtet sind, automatisch an die neue Adresse weitergeleitet werden.