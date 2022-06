So pflegen Sie Ihr Parkett

Versiegelt oder geölt?

Unbehandeltes Parkett ist äußeren Einflüssen schutzlos ausgeliefert. Daher behandelt man es mit einer geeigneten Versiegelung oder einem Holzöl. Je nach Behandlungsmethode muss diese in regelmäßigen Intervallen aufgefrischt werden. Entscheiden Sie sich dafür, das Parkett ölen, so darf diese Oberflächenbehandlung nicht durch ein anderes Mittel ausgetauscht werden. Wie Sie Parkett reinigen können, hängt von der Art der Oberflächenbehandlung ab.

Geöltes Parkett pflegen und reinigen

Nach unbehandeltem Parkett ist eine geölte Oberfläche am empfindlichsten. Es ist notwendig, dass die Oberfläche regelmäßig mit geeigneten Parkett Ölen aufgefrischt wird. Dellen und Kratzer werden mit einer farblich passenden oder durchsichtigen Holzmasse ausgefüllt. Für das Auffrischen des Parketts schleift man die Oberfläche anschließend ab. Sind keine groben Verschmutzungen oder Unebenheiten sichtbar, so ist das Abschleifen nicht notwendig. Viel wichtiger ist in diesem Fall eine geeignete Grundreinigung und Behandlung des Parketts im Alltag. Möchte man Sie Parkett ölen, so kann man das Öl mit einem weichen, nicht kratzenden Tuch auftragen. Ist die erste Schicht getrocknet, so kann der Prozess mehrfach wiederholt werden. Mit jeder Schicht erholt man die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch UV-Licht, Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen. Mit hochwertigen Parkett Ölen erreicht man bereits nach zwei Schichten eine Fasersättigung. Dann nimmt das Holz kaum Feuchtigkeit auf und ist vor dem Aufquellen bei Kontakt mit Wasser geschützt.

Reinigung im Alltag von Parkett

Für die regelmäßige Reinigung von Parkett sollte man auf harte Borsten und Staubsaugeraufsätze verzichten. Stattdessen können Sie zu einem Besen mit weichen Borsten greifen oder speziell auf Parkett abgestimmte Bürstenaufsätze greifen. Diese vermeiden das Zerkratzen oder Beschädigen der Oberfläche während des Saugvorgangs. Parkett reinigen wird auf diese Weise zum Kinderspiel.

Wasser sollten Sie stattdessen nur sehr sparsam einsetzen. Schmutz und Staub kann in die Oberfläche von Parkett eindringen. Um es zu reinigen, kann man ein nebelfeuchtes Tuch oder einen Wischmopp nutzen. Allzweckreiniger sind zum Parkett Reinigen ungeeignet. Stattdessen erhalten Sie im Handel speziell auf die Bedürfnisse des Bodenbelags abgestimmte Reiniger. Diese Mittel sind mild und trotzdem effektiv gegen Schmutz und Staub.

Verschüttete Flüssigkeiten sollte man im Alltag schnellstmöglich entfernen. Für Flecken auf mit Parkett Ölen behandelten Oberflächen gibt es ebenfalls spezielle Fleckensprays oder -mittel. Diese können Katzenurin, Fettflecken und dunkle Verschmutzungen aus dem Bodenbelag herauslösen, ohne es zu beschädigen.

So behandeln Sie versiegeltes Parkett

Die Vorgehensweise für die Reinigung von geölten Parkett eignet sich auch für jene von versiegelten Varianten. Versiegeltes Parkett ist widerstandsfähiger. Dennoch sollte auch in diesem Fall auf aggressive Reinigungsmittel und zu viel Wasser verzichtet werden.

Die Oberfläche von versiegeltem Holz muss frühestens erst nach einigen Jahren erneuert werden. Kommt es zu einer Delle oder starken Beschädigung, so muss der gesamte Boden großflächig abgeschliffen und neu versiegelt werden. Für unerfahrene Handwerker ist dies nur schwer zu bewerkstelligen. Das Ergebnis entscheidet über den Schutz des Bodenbelags. Ein Fachunternehmen bietet die notwendige Kompetenz und Erfahrung, um Versiegelungen zu erneuern.

Die Pflege von Parkett wird von der Oberflächenbehandlung beeinflusst. Behandelt man es mit Parkett Ölen, so bleibt das Material atmungsaktiv und die Poren geöffnet. Die Oberfläche kann also mit geeigneten Ölen erneuert werden. Das ist nicht aufwändig oder kompliziert. Versiegeltes Parkett reinigen ist weniger aufwändig, da die Versiegelung es zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Auch Beschädigungen entstehen nicht so schnell, wie auf der geölten Variante. Die Oberfläche können dagegen nicht so einfach erneuert werden. In der Regel muss ein Fachmann zurate gezogen werden. Mit einer geeigneten Reinigung und Pflege des Parketts schützt man das Holz und erhält seine charmante sowie einzigartige Optik.