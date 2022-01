Qualität macht den Unterschied

Man sollte auf gute Qualität achten, Edelstahl kann nicht rosten und bleibt auch auf lange Zeit gut im Betrieb. Machen Sie sich keine Sorgen um extra Kosten für die Anschaffung, denn mit der Zeit relativiert sich der höhere Anschaffungspreis, wenn man die Schienen für längere Zeit nutzen kann.

Es kommt immer darauf an, wie der Hersteller sein System gewählt hat, teils liegen die Schubladenschienen auf und teils werden wie auch in die Seitenwand eingelassen. Der Vorteil bei diesen Schienen ist, dass sie einen Teleskopauszug haben, mit dem Sie die Schublade sehr weit nach außen ziehen können.

Wir werden alle sicherlich noch mit Grausen an die alten Schubladen in Oma´s Küche, die man nicht bis zum Anschlag aufziehen konnte und wo man nie wußte, was hinten lagert. Die Zeiten sind zum Glück vorbei und mittlerweile gibt es sogar viele findige Handwerker, die das “touch to open” System einbauen. Hier braucht man noch nicht einmal mehr Griffe, man tippt von außen an die Schublade und sie öffnet sich von alleine.

Das sind in diesem Fall aber besondere Schubladenschienen, die verbaut werden.

Schwere Lasten leicht gezogen

Es gibt Schwerlast Schubladenschienen, wenn man eine Schublade hat, die schwerer beladen wird. So kann man zum Beispiel schwere Küchenmaschinen oder in einer Garage Werkzeuge darin aufbewahren.

Foto: Copyright: Meruyert Gonullu

Auch in der Art der Ausführung kann man wählen, denn es gibt verschiedene Systeme. Der Klassiker sind die Schienen mit Rollenführung. Hier sollte man unbedingt auf eine gute Qualität achten.

Bei der Kugelführung ist ein Vorteil, dass man sie nach dem Öffnen der Schublade nicht mehr sieht. Das ist also eine sehr ästhetische Lösung, gerade wenn man eine Designerküche hat wird man sich an dieser Variante erfreuen können.

Der Teleskopauszug ist sehr geeignet, wenn man nicht viel Platz hat, denn der Auszug selbst wird an den Schubladen Nuten montiert. Man sollte allerdings hier schauen, dass die Qualität auch stimmt, damit man die Schublade wirklich gut öffnen kann, wenn sie tief ist.

Man sollte vorher immer wissen, wie stark die Schubladen belastet werden, denn es gibt eine maximale Belastbarkeit in Kilogramm. Man sollte dabei nicht unterschätzen, wie schnell sich Gewicht ansammelt und selbst wenn man Kleinigkeiten unterbringen möchte, die wenig wiegen, sollte eine Schublade schon eine Belastbarkeit von bis zu 25 kg haben.

Edelstahl als die gute Wahl

Meist sind die Schubladenschienen aus Metall gefertigt, was rostfrei sein sollte. Meist werden sie in einer Küche gebraucht, in der auch Feuchtigkeit in der Luft liegt und ist die Schiene einmal verrostet kann die Schublade nicht mehr einfach öffnen oder schließen.

Meist findet man Schubladenschienen, die aus Edelstahl gefertigt wurden. Sie sind langlebig und rostfrei. Der einzige preisliche Unterschied liegt bei den Qualitäten, ob die Schienen mit Rollen oder Kugeln geführt wurden.

Wenn man es besonders sanft mag sollte man auf die Soft Close Funktion achten. Bei dieser schließt die Schublade die letzten Zentimeter von ganz alleine ohne weiteres Drücken ganz sanft und leise.

Oder man entscheidet sich für den Rolls Royce der Open to Touch, wo man sogar keine Griffe mehr an den Schubladen hat und sich die Schubladen von alleine öffnen.