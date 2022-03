Schöne Ideen zur Dekoration von Wänden

1. Das können Blumenbilder, beispielsweise von Bimago sein, aber auch andere Objekte. Wichtig ist, dass die Wanddekoration zum Rest der Einrichtung und zur Wandfarbe passt.

Besonders hübsch sehen Bilder unterschiedlicher Größen in Bilderrahmen vom Flohmarkt aus. Wer es lieber geordneter hat, dem gefallen Bilder in den gleichen Rahmen auf einer Höhe aufgehängt wie in einer Galerie. Je nach dem Stil der Einrichtung sind unterschiedliche Rahmen eine Option oder eleganter und weniger exzentrisch, die gleichen Bilderrahmen für verschiedene Fotos oder Drucke.

2. Pflanzen auf Regalbrettern sind auch eine hübsche Dekorationsidee um einen Raum zu beleben. Hier gilt, was schon für die Bilderrahmen galt: gleiche Übertöpfe wirken geordneter, unterschiedliche Töpfe lockerer und mehr Boho.

3. Geflochtene flache Körbe sehen auch sehr schön aus, den gleichen Effekt haben Hüte. Sie können dazu Kleiderhaken in die Wand schrauben und auf jeden Haken einen Hut hängen.

4. Alte Weinkisten befestigen Sie mit dem Boden an der Wand und nutzen sie als Regal. Die einzelnen Kisten können Sie in einem geometrischen Muster aufhängen, was zusätzlich ansprechend aussieht.

5. Wandteller oder alte Vinyl-Schallplatten eignen sich hervorragend als Wanddekoration. Das Anbringen der Teller erfordert mehr Geschick als das der Schallplatten.

6. Wer seine Dekoration häufig wechseln möchte, der kann eine Schnur spannen und mit kleinen Wäscheklammern Fotografien daran befestigen. Je nach Jahreszeit kann die Reihe der Fotos auch mit Weihnachts- oder Osterdekoration ergänzt werden.

7. Spiegel unterschiedlicher Größen können einen Raum sehr unruhig machen, aber das kommt auf den Versuch an und auch auf die Größe des Raumes

8. Makramee liegt derzeit wieder sehr im Trend. Mit dieser Technik können Wandbehänge aber auch Hängevorrichtungen für Blumentöpfe hergestellt werden. Dinge aus Makramee ergeben einen sehr natürlichen und organischen Wandschmuck. Ein Wandbehang aus Makramee kombiniert mit einer Minilichterkette und an einem Stück Treibholz aufgehängt verschafft einem Raum eine Hippie-Atmosphäre.

9. In die gleiche Richtung gehen Traumfänger. Auch sie sehen hübsch an einem Stück Treibholz an der Wand aus.

10. Mit den bereits erwähnten Lichterketten können Sie viele schöne Effekte erzielen. Sie passen zu jedem Stil, denn sie können in einem Umfeld edel wirken und in einem anderen verspielt.

Je nachdem, welchen Stil Sie Ihrem Zuhause gegeben haben, sind manche Wanddekorationen mehr andere weniger geeignet. Stilbrüche können reizvoll sein, wirken aber allzu häufig einfach nur aufgesetzt. Eine unterkühlte Atmosphäre in Grautönen, Glas und Chrom kann Pflanzen vertragen aber kein Makramee. Und umgekehrt passen chromfarbene Bilderrahmen nicht in ein kuscheliges, verträumtes Ambiente.

Wenn Sie die Chance haben und ein Haus bauen oder renovieren, dann überlegen Sie, ob Sie Vertiefungen in die Wände integrieren möchten. Votivkerzen sehen darin besonders schön aus und schaffen eine fast sakrale Atmosphäre, die sich gut für Schlafräume eignet.

Sammeln Sie bestimmte Objekte wie zum Beispiel Zucker- oder alte Blechdosen? Gestalten Sie ein Wand mit Ihren Sammelstücken. Entweder im Originalzustand (im Fall der Blechdosen, da es sich häufig um Sammlerstücke handelt) oder sprühen Sie alle Zuckerdosen golden an. Eine ganze Wand als Schaukasten für Objekte sieht sehr interessant aus und gibt immer Stoff für Gespräche, wenn Gäste die Dekoration zum ersten Mal sehen.