Schmutz ade: 5 Tipps für das schnelle Putzen und Aufräumen

Jeder kennt das: Man kommt nach einem langen Tag nach Hause und die Wohnung sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Überwältigt vom Chaos legt man das Putzen auf das nächste Wochenende, doch zumeist hat sich in der Zeit so viel angestaut, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll.

Jetzt wird es nicht nur sehr zeitaufwendig, sondern entpuppt sich als enorme Stressquelle. Selbst das beste Gerät aus dem Staubsauger Test hilft nichts, wenn überall etwas herumliegt! Damit diese Probleme in Zukunft zur Geschichte werden, haben wir vier Tipps in diesem Artikel verfasst, sodass wirklich jeder mit dem Putzen und Aufräumen Schritt halten kann.

Belohnungen für den Kampf gegen die Unordnung einrichten

Gerade wenn man mit Motivationsproblemen zu kämpfen hat, ist es wichtig, sich selbst zu belohnen, wenn man das Putzen und Aufräumen bewältigt hat. Diese Belohnungen müssen nicht immens den Geldbeutel strapazieren – es kann ein schöner Spaziergang an der frischen Luft sein oder ein neuer Kaffeebecher für einen glücklichen Start in den neuen Tag.

Um die Motivation noch weiter zu steigern, kann man ein Aufräumdiagramm erstellen und es beispielsweise per Magnetclip an den Kühlschrank hängen, so behält man es jeden Tag im Auge. Sobald man eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen hat, kann das Diagramm aktualisiert werden, umso so die Fortschritte zu verfolgen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn eine lange Liste von Aufgaben wartet. Mit etwas Kreativität kann man auch eine Art Punktesystem entwickeln und sich bei Erreichen einer gesetzten Punktzahl eine Shoppingtour bei https://www.allesbeste.de/ gönnen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, Hauptsache es motiviert!

Die richtige Musik auswählen, um in Stimmung zu kommen

Der Klang von Musik kann dabei helfen, das Stimmungsbarometer nach oben zu treiben, um mit Freude dem Alltagsputz nachzugehen. Es ist eine bewährte Strategie, wie man sie bereits aus dem Sport kennt, etwas mehr aus sich herauszukitzeln, wenn man sich gut unterhalten fühlt.

Hier sollte man gezielt seine Lieblingsmusik auflegen, je nachdem kann es auch ratsam sein, eine spezielle „Putzen & Aufräumen Playlist“ anzulegen? Ein energiegeladener Pop- oder Rock-Mix, der dabei hilft, das Tempo beim Putzen und Aufräumen hochzuhalten, kann wahre Wunder bewirken.

Regelmäßiges Lüften als Teil des Putzplans

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man regelmäßig die Luft in den Räumlichkeiten zirkulieren lassen kann. Eine Möglichkeit ist die Öffnung der Fenster an jedem Tag für etwa 10 Minuten. Dies ermöglicht es, der frischen Luft in die Wohnräume zu gelangen und überschüssige Feuchtigkeit und schlechte Gerüche loszuwerden. Wenn das Wetter draußen unangenehm oder zu kalt ist, empfiehlt sich stattdessen die Verwendung eines Lüfters. Dadurch kann die Luft im Raum zirkulieren und die überflüssige Feuchtigkeit sowie Schmutzpartikel werden beseitigt.

Ein weiteres Plus des regelmäßigen Lüftens ist, dass es Arbeitsschritte wie Staubwischen erleichtert, denn durch die Luftzirkulation wird der Staub in den Räumen auf einem Minimum gehalten. Der Staub hat die Tendenz, in der warmen Luft aus der Heizung anzusteigen. Durch das regelmäßige Öffnen der Fenster erhält man also nicht nur frische Luft, sondern sagt effektiv Schmutzpartikel den Kampf an – was bedeutet, dass man übermäßigem Staub vorbeugen kann!

Bestehende Routinen überdenken und modifizieren

Auch wenn man gerade erst anfängt, sich Routinen aufzubauen, ist es wichtig, immer wieder zu überprüfen, ob die aktuellen Praktiken noch effektiv und nützlich sind. Manchmal kann es sein, dass man eine bestehende Routine ändern muss, um mehr Effizienz zu erzielen oder mehr Zeit zu sparen. Zum Beispiel kann man seine Putzroutine so ändern, dass man einzelne Aufgaben auf verschiedene Tage verteilt. Auf diese Weise muss man nicht jeden Tag den gleichen Zeitplan befolgen und kann sich jeden Tag über etwas Abwechslung freuen.

Fazit

Schlussendlich ist der Kampf gegen die Unordnung eine Schlacht, die jeden Tag aufs Neue gewonnen werden muss. Wenn man sich jedoch an einige unserer Tipps hält, wird man bald dem lästigen Putzen mit Freude nachgehen und seine eigenen vier Wände in ein gemütliches, aber vor allem sauberes Zuhause verwandeln.