Räume zum Verlieben: Tipps für eine elegante und angenehme Farbgestaltung

Für Räume mit Ausstrahlung

Wie wünschen sich Menschen ihr Zuhause? Gemütlichkeit und Vertrauen, Eleganz und Wohngesundheit dürften im Mittelpunkt stehen. Genau diese Ansprüche erfüllen die neuen nachhaltigen Premium-Wandfarben von Parador. Seit über 40 Jahren steht der deutsche Hersteller für hochwertige Wohnkonzepte und insbesondere für natürlich-schöne Qualitätsböden. Um das Zuhause noch ganzheitlicher gestalten zu können, kommt nun die erste eigens kuratierte Kollektion an Wandfarben hinzu. Schließlich verändert kaum etwas so schnell die Ausstrahlung eines Raums wie ein Anstrich. Mit wenig Aufwand können Selbermacher Wände neu gestalten - für eine Wirkung, als ob sie gerade erst eingezogen wären.

Fünf harmonische Farbfamilien

Die Mission der Kollektion: Umgebungen erschaffen, die Menschen glücklich machen. Die 30 Farben sind in fünf harmonische Farbfamilien unterteilt. Sie umfassen die gesamte Bandbreite moderner und unverwechselbarer Töne, ob in Weißvariationen, Naturtönen oder ausdrucksstarken Statementfarben. „Naturally Neutral“ zum Beispiel verleiht Räumen viel Ruhe und Vertrautheit. Die sechs neutralen Farben erinnern an natürliche Umgebungen und sind beruhigend. Das Gefühl der Gemütlichkeit wird durch warme Rot- und Gelbtöne noch verstärkt. Mit „Beautiful Lights“ lässt sich die Schönheit der Klarheit neu entdecken. Diese Farben haben eine aufmunternde und optimistische Ausstrahlung, sie spielen mit dem natürlichen Licht und erhellen Räume.

Natürliche Gelassenheit

„Colour Expressions“ wiederum vermittelt Kraft und Zurückhaltung im Einklang. Die Farbharmonien Gelb, Rot und Blau werden auf raffinierte Weise neu interpretiert. Bei „Quiet Moments“ werden Rosa-, Orange-, Violett- und Blautöne durch Grau- und Weißnuancen ergänzt - es entstehen ruhige Momente der Gelassenheit. „Landscapes“ interpretiert die Natur neu: als beruhigende Reflexion von tiefen Meeren, bewölktem Himmel, kühlen Wäldern und botanischen Pflanzen. Erhältlich sind die Premium-Wandfarben exklusiv beim Hersteller online, alle weiteren Informationen gibt es unter: [https://www.parador.de/wandfarben]

Foto: djd/Parador/Peter Fehrentz

Virtuell planen und selbst zum Innendesigner werden

Wie wird die neue Wandfarbe im eigenen Zuhause wirken? Harmoniert sie mit der vorhandenen Einrichtung? Welche Wandfarbe und welcher Bodenbelag bilden das individuelle Dreamteam? Bevor das Verschönern beginnt, lassen sich diese Fragen mit dem praktischen Online-Raumdesigner von Parador beantworten. Dazu ein Foto des eigenen Zuhauses hochladen und mit verschiedenen Gestaltungen spielen - schon entstehen neue Inspirationen. Zur virtuellen Planungshilfe geht es hier: [https://parador.de/your-floor/raumdesigner]

Wohngesund dank ökologischer Rohstoffe

Neben der ausdrucksstarken Optik interessieren sich viele dafür, ob die Einrichtung ein gesundes Raumklima unterstützt. Mit einer konsequent ökologischen Rohstoffauswahl und der Produktion „made in Germany“ folgt die Farbkollektion diesem Anspruch. Die Inhaltsstoffe stammen ausschließlich aus pflanzlichen und mineralischen Quellen. Die Farben sind frei von synthetischen Konservierungsmitteln und tierischen Bestandteilen.