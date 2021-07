Putzen nach der Flut: Desinfektionsmittel bringt nichts

Das erste Aufräumen ist beendet - und jetzt? Wie sollte man Möbel und Kleidungsstücke am besten reinigen? Experten geben nützliche Tipps.

In nassen Textilien aus überschwemmten Häusern kann sich leicht Schimmel bilden. Was tun?

Beim Reinigen nach einer Überschwemmung sollte man Desinfektionsmittel nicht für nasse Textilien einsetzen. Diese Mittel töten zwar Pilze und Bakterien ab, entfernen aber keinen Schimmel, der sich nun insbesondere bildet.

Und selbst abgetötete Keime können weiterhin Geruchsstoffe und gesundheitsschädliche Substanzen freisetzen. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Außerdem werden beim einfachen Auftragen von Desinfektionsmitteln auf nassen Geweben die Keime gar nicht ausreichend erreicht.

Polster, Kleidung und andere Textilien sollten daher umgehend in die Waschmaschine wandern. Am besten wird Vollwaschmittel eingesetzt, da dieses eine hohe Waschwirkung bietet. Anschließend sollten die Textilien gut trocknen können. Ist hingegen schon Schimmel sichtbar, ließen sich die Sachen oft nicht mehr retten, so die Experten.

Der richtige Alkohol für die Möbel

Möbel mit glatter Oberfläche lassen sich hingegen nach dem ersten Abwischen gut mit 70-prozentigem Ethylalkohol desinfizieren. Dabei sollte der Raum gut gelüftet werden und man sollte nicht rauchen oder andere Feuer entzünden - denn sonst herrscht Explosionsgefahr.

Wächst auf feuchtem Holz sichtbar, aber nur oberflächlich Schimmel, kann man versuchen, das betroffene Stück zu retten, indem man es abschleift, rät die Verbraucherzentrale. Den Staub sollte man nicht einatmen, daher empfiehlt sich das Tragen einer FFP2-Maske. Eine andere Möglichkeit ist, den Staub direkt abzusaugen.

Bücher bügeln

Materialien mit poröser Struktur wie Pressspan, Gipskartonplatten oder Putz, auf denen sich Schimmel bildet, können nicht mehr ausreichend gereinigt werden. Sie gehören leider auf den Müll.

Bücher lassen sich nur bedingt und mit hohem Aufwand retten. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, jede nasse Seite von oben und unten mit einem dünnen Tuch zu bedecken und mit einem Bügeleisen darüber zu gehen - auf kleiner Hitzestufe und ohne Einsatz der Bedampfung.