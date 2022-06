Platz ist auch im kleinsten Tiny House

Was ist denn eigentlich dieses Tiny House? Ein Tiny House wird gerne auch als „Minihaus“, „Mikrohaus“ oder auch Singlehaus bezeichnet. Es ist ein wirklich kleines Haus, mit bestimmten Maßen, welche z.B. die Breite von 3,5 m nicht überschreiten sollte und auch nicht größer als 50 m² gebaut werden sollte. Je kleiner der Wohnraum desto durchdachter und praktischer muss dann die Raumaufteilung /-nutzung sein.

Das eigene Tiny House kann man zusammen mit einem Architekten planen und umsetzen oder aber eine wohldurchdachte vorgefertigte Variante vom Fachmann auswählen. Egal wie man sich entscheidet, das Tiny House ist eine echte Alternative der Wohnungsknappheit, den stetig steigenden Immobilien-/ Mietpreisen zu entkommen und sich seine eigene kleine Wohlfühloase zu schaffen.

Wie ist das mit der Nachhaltigkeit und dem CO²-Fußabdruck?

Wir alle wissen dass unsere Ressourcen nicht unerschöpflich sind, dass wir für die Generationen nach uns sorgsam mit eben diesen Ressourcen umgehen müssen.

Prima also das man ausgediente Materialien wie z.B. Frachtcontainer in ein Containerhaus umwandeln kann oder eine alte Gartenlauben wieder beleben kann.

Aber wie sieht es mit der Isolierung des Tiny Houses aus? Im Sommer soll das Tiny House ja schön kühl und im Winter kuschelig warm sein, darum ist die Isolierung des kleinen Häuschens ganz besonders wichtig. Natürlich nicht nur im Hinblick auf den Komfort einer guten Isolierung, sonder auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit, eben den CO² -Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Genau hier ist man gut beraten wenn man mit einem Fachmann zusammenarbeitet, welcher das entsprechende Fachwissen und Erfahrung mitbringt.



Wer möchte kann natürlich auch selbst die Recherchen zu gutem Bau-/ Dämmmaterial übernehmen, Berechnungen zur Nachhaltigkeit aufstellen, kalkulieren und dann das beste Angebot für die Materialien heraussuchen. Doch wenn man Zeit sparen möchte, die man dann entspannt mit einem Kaffee oder Tee auf der Terrasse des Tiny Houses verbringt, sollte man sich an einen Fachmann wenden.

Stellplatz, Baugrundstück oder einfach in den Garten stellen?

Als erstes sollte man sich die Frage stellen wie man sein kleines Minihaus nutzen möchte. Als Wohnhaus, Ferienhaus oder Wochenendhaus in welches man fliehen kann, wenn die Stadt mal wieder zu voll ist oder man einfach an seinem Wohlfühlort sein möchte.

So viel Freiheit ein Tiny House auch verspricht, um die Grundstücksfrage kommt man erstmal nicht herum. Generell gilt dass man ein Tiny House z.B. auf einem Campingplatz, in Ferien- und Wochenendgebieten, oder aber auf einem privaten Baugrundstück aufstellen kann.

Wenn man ein Baugrundstück kauft oder mietet und das Minihaus dauerhaft bewohnen möchte sollte man wissen dass ein Tiny House wie ein „großes Haus“ angesehen wird und den örtlichen Bebauungsvorschriften unterliegt.

Was kostet so ein Tiny House?

Wie bei allem gilt es gibt fast keine Grenzen nach oben. Allerdings ist ja genau das nicht der Sinn eines Tiny Houses in welchem man minimalistisch, nachhaltig und nach Möglichkeit autark leben möchte.

Man sollte aber mit Summen zwischen 20.000 € und 50.000€ für eine vorgefertigte Variante rechnen. Doch im Vergleich zu einem „großen Haus“ spart man hier einfach eine Menge.

Wer wohnt denn in so einem Tiny House?

Das kann man so pauschal garnicht sagen, denn so ein Tiny House ist für fast alle etwas, aber kurz gesagt sind die Bewohner der Tiny Houses so individuell wie die kleinen Häuschen selbst. Egal ob man sich als Familie, Single oder Paar den Traum vom Eigenheim verwirklichen möchte um möglichst nachhaltig und autark zu leben, eine Herausforderung stellt es für alle dar.

Bedenken sollte man, dass ein Tinyhouse aufgrund der Maße nicht oder nur bedingt barrierefrei ist. Doch mit entsprechender Planung kann man auch dies erfolgreich bewältigen und dem Einzug ins Eigenheim steht nichts mehr im Wege.

Mittlerweile gibt es sogar ganze Tiny House Dörfer oder Siedlungen, wenn man sein Tiny House dort baut, teilt man auf jeden Fall schon mal eine Leidenschaft mit dem Nachbarn, das eigene kleine Minihaus.