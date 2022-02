Ökologisch wohnen und Geld sparen

Eine Photovoltaikanlage einsetzen

Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für den Einsatz einer Photovoltaikanlage. Diese kann bereits beim Hausbau geplant aber auch erst später installiert werden. Eine solche Anlage sammelt Sonnenlicht und wandelt dieses in verwertbare Energie in Form von Strom um. Dieser kann beispielsweise genutzt werden, um die Heizungsanlage zu betreiben, Wasser aufzuwärmen oder Haushaltsgeräte aufzuladen.

Auf diese Weise werden Hausbesitzer unabhängig von Stromanbietern und damit von schwankenden Energiepreisen am Markt. Sie können sich autark mit der Menge an Strom versorgen, die sie tatsächlich benötigen. Was darüber hinaus produziert wird, kann an das öffentliche Stromnetz abgegeben werden. Hierfür erhalten die Erzeuger eine Einspeisevergütung. Somit ist es möglich, durch die Photovoltaikanlage Geld einzunehmen.

Mit einer Wärmepumpe arbeiten

Ein weiterer Baustein in einem ökologischen Wohnkonzept ist eine Wärmepumpe. Diese nutzt natürliche Energieressourcen, um Wärme zu erzeugen oder die Warmwasserversorgung sicherzustellen. Es gibt unterschiedliche Technologien. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wird die Energie aus der Umgebungsluft gewonnen. Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe stammt die Energie hingegen aus der Erdwärme. Ebenso ist es möglich, die Energie über das Grundwasser zu gewinnen.

Damit eine Wärmepumpe wirklich ökologisch ist, muss sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Wird der Strom hingegen aus fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas gewonnen, entsteht hierbei CO2, das die Umwelt belastet und den Klimawandel vorantreibt. Deswegen ist es wichtig, sich einen Anbieter für Wärmestrom zu suchen, der ökologischen Strom erzeugt und bereitstellt. Mit diesem kann eine Wärmepumpe ruhigen Gewissens betrieben werden und die Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit kommen voll zum Tragen.

Foto: pixabay.de © ColiN00B CCO Public Domain

Den passenden Stromanbieter wählen

Nicht nur im Bereich der Wärmepumpen spielt der Stromanbieter eine wichtige Rolle. Beim Einsatz von Photovoltaikanlagen kann es passieren, dass nicht genügend Strom erzeugt wird, um den persönlichen Bedarf zu decken. Der zusätzlich benötigte Strom wird dann aus der Steckdose bezogen. Es ist wichtig, dass der verfügbare Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind oder Wasserkraft stammt, um wirklich ökologisch zu sein.

Nach wie vor bleiben viele Mieter und Hausbesitzer ihrem Grundversorger treu. Das ist aus vielen Gründen ungünstig. Auf der einen Seite erzeugen viele Grundversorger ihren Strom nicht ausschließlich ökologisch, sondern auch mit Hilfe fossiler Brennstoffe. Zudem gibt es meist deutlich günstigere Anbieter am Markt, sodass die Treue zum Grundversorger einen erheblichen Geldverlust bedeutet. Wer dies noch nicht getan hat, sollte sich daher nach alternativen Stromanbietern umschauen und hierbei Wert darauf legen, dass diese ihre Energie nachhaltig erzeugen.

Auf eine hochwertige Dämmung setzen

Ökologisches Wohnen bedeutet aber nicht nur, Strom und Wärme nachhaltig zu erzeugen. Ebenso wichtig ist es, mit den vorhandenen Energien verantwortungsvoll umzugehen und jede Art der Verschwendung zu vermeiden. Hierzu gehört beispielsweise, dass nicht das Licht angelassen wird, wenn sich niemand in dem jeweiligen Zimmer befindet. Außerdem sollten elektrische Geräte nicht dauerhaft im Standby-Modus bleiben, weil auch hierdurch viel Strom verlorengeht. Nicht zuletzt ist es ratsam, mittels einer hochwertigen Dämmung einen Energieverlust zu vermeiden.

Undichte Türen und Fenster sowie nicht gedämmte Wände führen dazu, dass ein Großteil der gewonnenen Wärmeenergie verlorengeht. Das ist nicht nachhaltig und kostet eine Menge Geld. Deswegen lohnt es sich, Türen und Fenster zuverlässig abzudichten oder durch moderne, dichte Varianten zu ersetzen. Des Weiteren ist es wichtig, dass Hausbesitzer ihre Fassaden dämmen. Das kann bereits beim Hausbau geschehen, aber auch eine nachträgliche Dämmung ist möglich. Hierbei kommt es auf hochwertige Produkte und eine exzellente Qualität an, damit die Energie erhalten bleibt und keine Gefahr von Schimmelbildung oder besteht oder Feuchtigkeit ins Mauerwerk eintreten kann. Durch eine Förderung für eine Wärmedämmung wird dieses Vorhaben deutlich günstiger

Die Heizungsanlage erneuern

Ein sinnvoller, aber recht aufwendiger Schritt in Richtung ökologisches Wohnen besteht darin, die Heizungsanlage auszutauschen. In vielen Häusern befinden sich nach wie vor alte Ölheizungen, die alles andere als umweltfreundlich sind. Zudem steigen die Ölpreise immer wieder deutlich an, sodass diese Form des Heizens mit hohen Kosten verbunden ist. Es lohnt sich daher in den meisten Fällen, einen Austausch vornehmen zu lassen.

Das liegt unter anderem daran, dass moderne Heizungsanlagen staatlich gefördert werden. Das betrifft den Einbau neuer Anlagen ebenso wie Reparaturen oder einen Teilaustausch. Hausbesitzer müssen somit nur einen Teil der Investitionskosten tragen, profitieren aber vollständig von den Vorteilen, die eine neue Heizungsanlage mit sich bringt. Angesichts der zahlreichen Produkte und Angebote am Markt, ist es dringend angeraten, einen umfassenden Anbietervergleich durchzuführen und sich mit den zahlreichen unterschiedlichen Förderungen zu beschäftigen.

Ökologische Faktoren beim Bau und der Einrichtung eines Hauses

Bereits beim Hausbau können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um ein Gebäude nachhaltig zu gestalten. Hierzu gehört beispielsweise, mit Materialien aus der Region zu arbeiten. Wenn die Baustoffe über weite Distanzen angeliefert werden müssen, entsteht hierbei durch die Flugzeuge, Schiffe oder LKW eine Menge CO2. Ferner sollte bereits bei der Hausplanung das Thema Nachhaltigkeit prominent vorkommen. Hierzu gehört beispielsweise, von Anfang an auf eine Wärmedämmung zu setzen und ökologische Geräte wie Wärmepumpen oder eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Aber auch bei der Einrichtung des fertigen Hause spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. So sollten Möbel gewählt werden, die aus ökologischen Materialien bestehen und nach Möglichkeit in der Region hergestellt wurden. Zudem sollte auf Qualität und Langlebigkeit geachtet werden. Je länger einzelne Komponenten im eigenen Zuhause verwendet werden können, desto nachhaltiger sind sie.

Fazit

In Bezug auf die Nachhaltigkeit haben Hausbesitzer zahlreiche Mittel zur Hand, um ihr Zuhause ökologisch zu gestalten. Am sinnvollsten ist es, wenn die entsprechenden Maßnahmen bereits beim Hausbau realisiert werden, es ist aber auch möglich, bereits bestehende Immobilien ökologisch umzubauen. In jedem Fall ist es wichtig, sich über die verschiedenen Möglichkeiten und Anbieter zu informieren, um wirklich günstige und nachhaltige Lösungen zu finden.