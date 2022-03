Oase schaffen: Strand und Pool für Wildbienen im Garten

Wildbienen freuen sich über schützende Verstecke - in Gehölzen, aber auch im Sand.

Nicht jede Wildbiene verweilt gerne im Insektenhotel. Die meisten brauchen vielmehr ein Stückchen Strand, um glücklich zu sein. Wie bitte?

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) rät, den Wildbienen eine sonnige Sandfläche im Garten zu schaffen. Denn die meisten Arten dieser Insektengruppe nisten im Boden. Auch ein Stück totes Holz oder ein Haufen mit Gehölzresten dient den Wildbienen als Lebensraum.

Wer insektenfreundlich gärtnern möchte, sollte außerdem an einen kleinen Pool für die Tiere denken. Die Wasserstellen dienen den Insekten zum Trinken. Der BUND empfiehlt, am besten eine flache Schale regelmäßig aufzufüllen und ein paar Steine oder etwas Holz reinzulegen. Diese dienen den Insekten als Lande- und Trinkstellen. Denn schwimmen wollen sie in dem kleinen Bienen-Pool eher nicht.