Milben vorbeugen - so funktioniert es

Die kleinen Tierchen fühlen sich besonders wohl, wenn es feucht und warm ist. Was die Hydrokultur für die Pflanzen ist das feuchte Ambiente auf der Matratze für die Milben. Doch wie lässt sich ein Befall am besten vorbeugen?

Milbenabweisende Produkte für das Bett verwenden

In der Nacht verlieren Menschen einen großen Teil an Schweiz. Der Körper stößt abgestorbene Hautschuppen ab und diese liegen dann auf der Matratze. Diese Vorgänge sind alle nicht sichtbar, für Milben aber ein echtes Paradies. Hier finden sie Nahrung und die optimalen Voraussetzungen, damit sie sich vermehren können. Wenn bereits ein Befall vorliegt, dann kann mit einem speziellen Spray gegen Milben gearbeitet werden. Besser ist es aber, direkt vorzubeugen.

Inzwischen gibt es spezielle Bettwaren und auch Bezüge, die als milbenabweisend gelten. Hierbei handelt es sich um Produkte, die dafür sorgen, dass sich für die Milben kein angenehmes Ambiente bildet, diese sich nicht vermehren und daher keinen Kot absetzen können. Der Kot enthält einen großen Teil der Allergene, die für die Symptome sorgen.

Neben den Bezügen für die Matratze gibt es auch spezielle Bettwäsche, die für Allergiker entwickelt wurde. Es handelt sich um milbenabweisende Bezüge, die für Kissen und Bettdecke zur Verfügung stehen.

Regelmäßiger Wechsel der Bettwäsche ist empfehlenswert

Zudem sollte darauf geachtet werden, die Bettwäsche regelmäßig zu wechseln. Optisch und vom Geruch her ist es vielleicht noch nicht notwendig, die Bettwäsche zu wechseln. Gerade in Bezug auf die Vorbeugung gegen Milben ist es gut, den Wechsel möglichst regelmäßig durchzuführen. Hier empfehlen die Experten einen Wechsel in einem Rhythmus von einer Woche. Optimal ist es, wenn die Bettwäsche möglichst bei Temperaturen von 60 Grad gewaschen wird. Diese Temperaturen sind in der Lage, mögliche Milben, die sich in der Bettwäsche befinden, abtöten zu können.

Wer einen speziellen Bezug für die Matratze hat, der sollte diesen in einem Zeitraum von sechs Wochen waschen. Auch hier ist es wichtig, mit möglichst hohen Temperaturen zu arbeiten, damit ein Milbenbefall abgetötet und eine Vermehrung vorgebeugt werden kann.

Waschbares Bettzeug auswählen

Eine hilfreiche Option ist es laut dfnt.de, sich für Bettwaren zu entscheiden, die waschbar sind. Hier bieten sich primär synthetische Bettwaren an, da diese bei bis zu 60 Grad gewaschen werden können. Die Bettwaren sollten in einem Zeitrahmen von acht Wochen wenigstens einmal gewaschen werden. So lässt sich eine Ausbreitung von Milben im Bett vermeiden.

Der Blick auf das Klima im Schlafzimmer

Milben lieben eine hohe Luftfeuchtigkeit und daher ist es für die Vorbeugung besonders wichtig, dass im Schlafzimmer keine zu hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Wenn sie über 60 Prozent liegt, ist das für Milben optimal. Daher ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit stetig zu senken und unter dem Wert zu halten. Zudem sollte es nicht zu warm sein. Gerade für das Schlafklima ist es wichtig, dass die Temperaturen bei nicht mehr als 20 Grad Celsius liegen. Wer schnell friert in der Nacht, der kann zu einer gefütterten Bettdecke greifen.

Stoßlüften hilft für einen effektiven Luftaustausch im Schlafzimmer. Wenn die Fenster zweimal täglich wenigstens 15 Minuten geöffnet werden können, ist das in der Vorbeugung schon sehr hilfreich.

Hinweis: Pflanzen im Schlafzimmer sind optisch zwar schön und können auch für ein Wohlfühlambiente sorgen, allerdings sind sie für Milben eine sehr gute Grundlage. Das heißt, die Pflanzen sollten möglichst aus dem Schlafzimmer entfernt werden.

Staub vermeiden – so geht es

Staub ist für Milben ebenfalls eine tolle Sache. In der Vorbeugung sollte darauf geachtet werden, alle Staubfänger aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Das ist gar nicht so einfach, denn gerade im Schlafzimmer ist Gemütlichkeit gefragt. Es gibt jedoch einige Staubfänger, die einen Milbenbefall unterstützen können. Hier sind in erster Linie die Vorhänge zu nennen. Wenn es möglich ist, dann sollten Vorhänge gegen Jalousien ersetzt werden. Auch wenn sie optisch einen Blickfang darstellen, lagert sich Staub in den Falten der Vorhänge ab.

Ähnlich ist es mit einem Teppich. Natürlich ist es schön, wenn ein weicher Teppich auf dem Boden im Schlafzimmer liegt. Wer gar nicht darauf verzichten möchte, der sollte darauf achten, dass die Teppiche täglich gereinigt werden. Ausklopfen und absaugen am Morgen und am Abend sind eine gute Vorbeugung gegen Milbenbefall.

Wichtig: Der Staubsauger sollte über einen Feinstaubfilter verfügen. Dieser sorgt dafür, dass der Milbenkot nicht über die Luft wieder an die Umgebung abgegeben wird und doch Reize für den Ausbruch einer Hausstauballergie setzen kann. Gerade moderne Staubsauger haben heute normalerweise Filter. Dennoch sollte geschaut werden, wie es bei dem Modell aussieht, das zu Hause zum Einsatz kommt.