Licht ins Dunkel bringen: Richtige Beleuchtung im Herbst

Ach ja, der trübe Herbst ist im Anmarsch und mit ihm die dunklen Stunden im Home Office. Das zieht so manchen echt etwas runter? Ja, verständlich. Was dagegen hilft, ist Depri-Stimmung mit bunter Lichtatmosphäre und leuchtenden Highlights entgegenzusteuern. Dimmbare LED Beleuchtungssysteme in den Farben der Wahl tauchen das Zimmer in Null Komma Nichts in farbiges, belebendes und anregendes Licht und verzaubern einen Raum im Nu. Nutzen wir ansprechende Beleuchtung richtig, um für Stimmungsaufhellung und mehr Spaß in den heimischen vier Wänden zu sorgen.

Indoor LED Beleuchtungssysteme: Tausend farbige, blinkende und leuchtende Möglichkeiten das Zimmer zu verschönern

Ledpanelgrosshandel bietet heute viele verschiedene Optionen, wie man mit LED Systemen das Maximum aus einem Raum herausholen kann. Ansprechende Beleuchtung setzen Wohn-Highlights in der ganzen Wohnung. Noch der tristeste, dunkle Raum mit kleinem Fenster kann mit LED Lichterketten, Lampions, Papierleuchten oder leuchtenden Fußleisten verschönert werden. Nicht nur, wer eine Party veranstaltet, sondern am besten jeden Tag sollten wir dafür sorgen, dass die häusliche Stimmung, das Interieur und Ambiente daheim uns positiv stimmen. Dimmbare LED Spots und batteriebetriebene Ketten, Solarlichter oder Panels - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Pink, Blau, Rot, Grün - Was LED Systeme alles können

... und viele, viele Farben dazwischen gibt die Farbskala her. Alles ist zu steuern mit einer kleinen Fernbedienung oder übers WLAN mit einer Bedien-App, die per Tastendruck die Lichtstimmung des Raumes verändern können. Aktiv mit der Lichtstimmung eines Raumes zu spielen, bringt viele Vorteile für das Wohn- und Wohlgefühl.

Verbesserte Konzentration und trüber, herbstlicher Stimmung entgegenwirken

Die Konzentration kann sich durch Licht verbessern, bestimmte tiefe Blautöne sorgen für Beruhigung und Entspannung des Nervensystems und auch rotes Licht gibt einem Raum eine intimere Stimmung. Auch zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen kann durch Lichtwechsel für Abgrenzung gesorgt werden, so kann sich Licht sehr positiv auf unsere Arbeitsweise auswirken. Die Laune im Home Office zu steigern, gerade jetzt, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und es permanent regnet, ist wichtig und regt zudem die Produktivität an.

Wandernde Lichter - LED Fades

Bei ermüdenden Schreibtisch-Arbeiten sinkt uns manchmal der Kopf auf die Tischplatte. Ergeben Sie sich der Müdigkeit nicht! Recken und strecken Sie sich stattdessen und wechseln Sie ab und zu die Lichtstimmung. Wer seinen Raum LED dimmbar eingerichtet hat, kann für Akzente und Kontraste sorgen und genießt auf Knopfdruck die volle Gestaltungskraft seiner Beleuchtung in Wohn- und Schlafzimmer. Hier stellt zum Beispiel der Fade eine tolle Variante dar, wie man sich selbst aufmuntert, revitalisieren und im Mittagstief für mehr Klarheit sorgen kann.

Wieso nur im Wohnzimmer? Genau! Bäder genauso aufhübschen, gerade zur Herbstzeit

Was gibt es Stärkenderes als ein wohltuendes Schaumbad nach Feierabend? Ein Schaumbad zu zweit, na klar. Aber was dabei nicht fehlen darf und so richtig den I-Punkt zum gemeinsamen Badevergnügen ausmacht, ist die richtige LED Beleuchtung rundherum. Wer nicht nur das langweilige Alu-Teelicht auf den Wannenrand stellen mag, sondern gern etwas mehr Atmosphäre hat, der wird seine Freude an bunten Lichtern entdecken, die das Badeerlebnis so richtig vervollständigen können.

Trübe Tage, wenig Licht: Erleuchten Sie ihre Räumlichkeiten!

Ein pink beleuchtetes Zimmer kann so manches Herbst-Tief vertreiben. Es sich bei trüben, regnerischen oder stürmischen Wetter so richtig gemütlich zu machen, auch bei der Arbeit im Home Office zum Beispiel, gibt neue Kraft und Antrieb. Lassen wir uns nicht weiter von dunkler Herbststimmung vereinnahmen, sondern steuern wir mit vollem Eifer, mit Kreativität und Experimentierfreudigkeit dagegen. Was Licht alles bewirken kann, sollte jeder einmal selbst herausfinden. Es gibt so schöne Lichtstimmungen, die den tristen Alltag verschönern und aufhellen können.

So wird der bevorstehende Herbst nicht nur mit den bunten Blättern an den Bäumen, sondern auch in der heimischen vier Wänden zu leuchten beginnen.