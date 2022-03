Kunstrasen für Balkon, Terrasse und Co.

Lange hatte Kunstrasen im privaten Bereich einen eher schmuddeligen Ruf. Das hat sich jedoch in den letzten Jahren verändert, denn auch die künstliche Variante wurde weiterentwickelt und hat sich deutlich verbessert. Hochwertige Materialien sehen natürlichem Rasen nicht nur zum verwechseln ähnlich , auch unter den nackten Füßen fühlen sie sich täuschend echt an. Weitere Merkmale eines Kunstrasens für zu Hause, wie man ihn recht einfach selbst verlegen kann und ob er wirklich eine Alternative zum “echten” Rasen darstellt, klären wir im folgenden Artikel.

Kaufmerkmale von Kunstrasen zu Hause

Egal, ob der Kunstrasen für den Balkon, die Terrasse oder den Garten genutzt wird, sollte er in jedem Fall UV-beständig und auch für den Außenbereich geeignet sein. Denn unterschiedliche Modelle eignen sich für unterschiedliche Zwecke. Personen, die sich einen kuscheligen Außenbereich gestalten wollen und gerne barfuß laufen, sollten sich ein eher weiches Modell zulegen. Robuste Modelle sind mehr für größere Terrassen geeignet, vor allem wenn auch Kinder darauf spielen, Grillfeste stattfinden o. ä. Auch gibt es Kunstrasen, der mit hochflorigen Teppichen vergleichbar ist und somit für eine echte Wiesenatmosphäre auf der Terrasse oder im Garten sorgt.

Vorteile von Kunstrasen

● sehr pflegeleicht, da kein mähen, bewässern oder sogar düngen notwendig

● ganzjährig grün und gepflegt

● komfortables Hautgefühl

● einfach und schnell zu verlegen

● äußerst strapazierfähig und rutschhemmend

Nachteile von Kunstrasen

● kommt optisch und haptisch nicht ganz an echten Rasen heran

● trocknet langsamer als natürlicher Rasen

● Schimmelgefahr bei falscher Verlegung (z. B. Kunstrasen ohne Drainageschicht)

● hohe Kosten bei sehr hochwertiger Qualität

Naturrasen vs. Kunstrasen

Doch kann künstlicher Rasen wirklich eine Alternative zu natürlichem Rasen sein? Natürlich muss das jeder individuell für sich entscheiden, allerdings tendieren immer mehr Menschen zu Kunstrasen, besonders wegen der Zeitersparnis und auch dem überaus natürlichen und täuschenden Looks des künstlichen Pendants. Bis auf die Winterzeit muss ein natürlicher Rasen mit einem relativ hohen Zeitaufwand gepflegt werden. Generell muss er regelmäßig gemäht, in den Sommermonaten fast täglich gewässert und ggf. auch noch gedüngt werden. Das entfällt beim Kunstrasen, der lediglich hin und wieder abgefegt und von gröberem Schmutz befreit werden sollte. Er liegt ganzjährig ordentliche gestutzt und grün vor dem Haus und macht damit einen überaus ordentlichen Eindruck. Auf jeden Fall eine Überlegung für alle, die nicht unbedingt einen grünen Daumen haben.

Verschiedene Einsatzbereiche

Im öffentlichen Bereich, wie Sportplätzen oder anderweitigen Grünanlagen, ist Kunstrasen schon länger verbreitet. An dieser Stelle wird meistens ein etwas robusteres Modell eingesetzt, das für Sport und Spiel geeignet ist. Auch hier gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Füllmaterialien, die die idealen Voraussetzungen für die jeweiligen Sportarten, wie Fußball, Hockey, Tennis, Golf etc., bieten. Generell ist der Rasen jederzeit bespielbar, auch wenn es stark geregnet oder sogar geschneit hat. Er trocknet schnell; selbst Pfützen haben bei einem gut angelegten Sportrasen keine Chance. Auch für den Heimbereich bieten sich diese robusteren Sorten als Untergrund für Spielgeräte oder den eigenen kleinen Bolzplatz an.

Kunstrasen selbst verlegen

Kunstrasen kann zu Hause recht einfach selbst verlegt werden, vorausgesetzt man beachtet die detaillierte Anleitung des Herstellers. Für den Balkon oder die Terrasse gibt es die Möglichkeit Kunstrasenteppiche mit Drainagenoppen an der Rückseite zu kaufen, sodass Nässe und Feuchtigkeit entweichen können und es nicht zur Schimmelbildung kommt. Hierzu sollte der Untergrund vor dem Auslegen des Teppichs lediglich von Schmutz und Staub befreit werden. Wer Kunstrasen fest verlegen möchte, sollte zuerst die bewachsene Schicht 5 - 10 cm abtragen und sie mit Füllsand auffüllen und verdichten, was ein solides Fundament bildet. Anschließend wird auf der kompletten Fläche ein Geovlies angebracht, dass die Unkrautbildung verhindert. Bei kleineren Flächen können die Bahnen im Anschluss einfach ausgerollt werden, bei größeren sollten die Bahnen mit dem Vlies verklebt werden. Hierzu benutzt man auch den vom Hersteller empfohlenen Spezialkleber.

Fazit

Kunstrasen ist für diejenigen, die es draußen gemütlich haben wollen, aber nicht sehr viel Zeit dafür investieren möchten, ideal geeignet. Mittlerweile gibt es täuschend echte Modelle, die einem natürlichen Rasen ähneln und einfach zu verlegen sind.