Heizen mit der Klimaanlage – Vor- und Nachteile

Die Preise für Öl und Gas explodieren - die Heizkosten sind in der Folge so teuer wie nie. Weil trotzdem niemand frieren möchte, stellt sich die Frage nach einer Alternative zu Öl und Gas: Lohnt sich das Heizen mit einer Klimaanlage? In diesem Artikel schauen wir uns an, wie das Heizen mit einer Klimaanlage funktioniert, welche Vor- und Nachteile es beim Heizen mit Klimaanlagen gibt und wie hoch die Betriebskosten sind.