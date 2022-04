Fettnäpfchen beim Umzug vermeiden: Wertvolle Tipps für den Umzugstag

Schlechte Vorbereitung

Nichts ist nervenaufreibender, als wenn die Helfer am Tag des Umzugs ankommen und feststellen müssen, dass nichts richtig vorbereitet ist. Die Kisten schlecht oder noch gar nicht gepackt, die Möbel nicht abgebaut und schlimmstenfalls muss die Spülmaschine sogar noch einmal durchlaufen. Am Tag des Umzugs sollte alles vorbereitet sein. Die Kisten müssen am Stichtag weder zu schwer noch zu instabil verpackt und am besten auch schon verklebt und beschriftet sein. Möbel können zusammen mit den Helfern abgebaut werden, jedoch spart es viel Zeit, wenn die schweren Teile schon abgebaut und gegebenenfalls eingepackt sind.

Zu wenige Helfer

Manche Umzüge gehen sehr schnell, wenn nur wenige schwere Möbel und vor allem Kisten zu transportieren sind. Handelt es sich hingegen um einen voll ausgestatteten Haushalt, dann ist damit zu rechnen, dass es einen ganzen Tag dauern kann, bis alleine die Möbel und Kisten an den neuen Wohnort transportiert sind. Hierfür sollten ausreichend helfende Hände vorhanden sein. Andernfalls dauert alles viel zu lang und geht an die Substanz. Wenn sich nicht genug Freunde finden lassen, die schwer heben können, dann macht es Sinn, ein professionelles Umzugsunternehmen zu beauftragen. Dieses kann über Sirelo.de ganz leicht online gefunden werden.

Wer arbeitet, muss auch essen

Eigentlich sollte selbstverständlich sein, dass bei einem Umzug ausreichend Getränke sowie eine kleine Stärkung bereitstehen. Denn wenn man sich zur Mittagszeit erst essen holen oder bestellen muss, hält das auf und kostet Zeit. Vor allem ist das eine nette Aufmerksamkeit für die Helfer und eine schöne Möglichkeit, sich vorab bei ihnen zu bedanken. Das sollte am besten schon einige Tage vor dem Umzug geplant und vorbereitet werden.

Keine Parkplätze am neuen Wohnort

Bei der Stadt kann beantragt werden, für den Tag des Umzugs Parkfläche vor dem neuen Wohnort abzusperren. Am Land ist das wahrscheinlich eher nicht nötig, in der Stadt hingegen sollte das unbedingt berücksichtigt werden. Gerade dann, wenn viele private Helfer dabei sind, müssen deren Fahrzeuge berücksichtigt werden. Auch der Umzugswagen wird nicht erfreut sein, wenn er nicht rangieren kann und das Sofa erst über die Straße schleppen muss, weil vor dem Haus kein Parkplatz mehr frei ist. Am besten verschafft man sich rechtzeitig vorher einen Überblick über die Parksituation und kann dann entscheiden, ob ein Teil der Straße abgesperrt werden muss.

Ungünstige Zeiten für den Umzug

Mit den alten Nachbarn mag man vielleicht schon bald nichts mehr zu tun haben, mit den neuen hingegen sollte man sich schon gut verstehen. Es ist natürlich verständlich, dass niemand den ganzen Tag und womöglich noch länger mit dem Umzug verbringen will, jedoch sollte dafür die richtige Uhrzeit gewählt werden. Die neuen Nachbarn sind sicherlich nicht erfreut, wenn bereits um 6:00 Uhr morgens am Wochenende Gepolter im Treppenhaus ertönt und bis spät in die Nacht gebohrt und gehämmert wird. Auf die gesetzlichen Ruhezeiten sollte Rücksicht genommen werden. Bei größeren Umzügen empfiehlt es sich, zunächst alles in die Wohnung zu schaffen, was für die erste Nacht unbedingt gebraucht wird - alle andere wird am Tag danach gemacht.

Renovierung der alten Wohnung einplanen

Häufig wird innerhalb kürzester Zeit der Umzug durchgeführt. Schließlich müssen die Mieter der eigenen neuen Wohnung auch erst ausziehen und nur dann kann man sie selbst beziehen. Das bedeutet, dass sich der Umzug auf die letzten Tage des Monats konzentriert. Es sollte allerdings berücksichtigt werden, dass auch die eigene alte Wohnung unter Umständen noch renoviert werden muss. Diese Aufgaben sollten mehrere Wochen im Voraus eingeplant werden, damit es am Stichtag nicht stressig wird. Gegebenenfalls macht es Sinn, damit ein Unternehmen zu beauftragen, um sich Stress zu ersparen.