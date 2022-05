Diese Helfer erleichtern den Hausputz im Sommer

Ohne Staubsauger geht es nicht!

Zu jeder Jahreszeit trägt man mit seinen Schuhen Dreck ins Haus. Im Sommer ist es eher Sand vom Spielplatz oder dem Strand und trockener Schmutz. Dieser verteilt sich im Innenraum sehr schnell. Daher sollte man einen leistungsstarken und schnell einsatzbereiten Staubsauger griffbereit haben. Dyson Staubsauger gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Besonders die kabellosen Dyson Modelle kommen gut an. Sie müssen mit einem kabellosen Staubsauger nicht erst zur Steckdose laufen und diesen anschließen, um mit dem Saugen zu beginnen. Ein kabelloser Staubsauger von Dyson spart Zeit und erleichtert Ihnen den Hausputz.

Der Saugroboter als Alternative

Gehört das Staubsaugen nicht zu Ihren Lieblingstätigkeiten, so können Sie sich die Arbeit ganz sparen und auf einen Saugroboter zurückgreifen. Dieser übernimmt die Arbeit für Sie ganz automatisch. Einige Modelle sind zudem mit einer Wischfunktion ausgestattet. Sie staubsaugen nicht nur für Sie, sondern wischen den Boden gleichzeitig. Auf Staubsaugen kann man nicht verzichten, der Betrieb eines Staubsaugers im Innenraum treibt die ohnehin sommerlichen Temperaturen noch weiter in die Höhe.

So sorgen Sie für ein angenehmes Raumklima

Für ein angenehmes Klima sorgt eine Dyson Klimaanlage. Ein kühles und angenehmes Raumklima ist nicht nur erfrischend, sondern auch förderlich für die Gesundheit. Es fördert die Regeneration und lässt Sie nachts ruhig und erholsam schlafen. Eine Dyson Klimaanlage kann nicht nur im Sommer genutzt werden, sondern auch im Winter. Denn je nach Modell verfügt die Dyson Klimaanlage über eine Heizfunktion. Sie können Ihr Zuhause mit dem Gerätventilieren, kühlen, entfeuchten und heizen. Vor dem Kauf einer Klimaanlage sollte man sich ausführlich über das jeweilige Modell informieren und dieses an den persönlichen Bedarf anpassen. Neben der allseits beliebten Dyson Klimaanlage gibt es eine Bandbreite anderer Modelle, die Innenräume effizient und zuverlässig herunterkühlen. Die Kühlleistung sollte passend zum Raumvolumen gewählt werden. Um eine Entscheidung zu treffen, die der Umwelt und dem eigenen Geldbeutel zugute kommt, gilt es, auf die Energieeffizienzklasse der Klimaanlage sowie auf das gewählte Kältemittel zu achten. Besonders beliebt sind derzeit mobile Klimageräte, die über einen Abluftschlauch mit einem Fenster verbunden werden. Auf diese Weise befördern Sie die heiße Luft nach außen und kühlen den Innenraum zuverlässig herunter.

Entscheiden Sie sich für qualitativ hochwertiger Reinigungsutensilien

Der Hausputz ist so alltäglich, dass er fast unwichtig erscheint. Dennoch sollte man bei der Auswahl seiner Putzmittel nicht sparen und sich für qualitativ hochwertige Alternativen entscheiden. Damit ist nicht ein bestimmter Markenhersteller genannt, sondern in erster Linie die Qualität des Produkts und die Umweltfreundlichkeit. Vermeiden Sie ätzende Produkte Ihrer Lunge und Haut zuliebe. Statt das Badezimmer mit Chlor zu putzen, können Sie zu Essig und im Notfall zu Scheuermittel greifen. Um den Boden oder die Fliesen zu wischen, eignet sich Essigreiniger oder ein milder Allzweckreiniger ideal. Nicht nur im Sommer sollte man beim Wischen auf heißes Wasser verzichten. Beim Reinigen mit kaltem Wasser bilden sich weniger Schlieren oder Flecken nach dem Putzen.

Sommerliche Temperaturen können den Hausputz zu einer unangenehmen Tätigkeit machen. Eine Klimaanlage hält die Innenräume kühl. Das ist nicht nur förderlich für die Gesundheit, sondern erleichtert gleichzeitig auch notwendige Aufräumarbeiten. Ein hochwertiger Staubsauger und geeignete Reinigungsmittel sorgen ohne großen Aufwand für ein sauberes Ergebnis.