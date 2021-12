Die Rolle von Farbe und Beleuchtung in der Innenarchitektur

Position der Beleuchtung

Die richtige Position der Lichtquelle kann beeinflussen, wie ein Objekt in einer Umgebung wahrgenommen wird. Ein gängiges Beispiel ist die Tiefenwahrnehmung. Betrachten Sie beispielsweise ein Objekt, das von hinten oder von der Seite beleuchtet wird. Licht, das direkt von hinten auf ein Objekt fällt z. B. Sonnenlicht, lässt es eher flach erscheinen, während die seitliche Beleuchtung ihm Volumen und Tiefe verleiht. Das funktioniert am besten, wenn der Kontrast zwischen den beiden Beleuchtungsarten hoch ist. Ist eine Wandlampe in einer guten Position angebracht, so unterstreicht sie auf diese Weise die Einrichtung und trägt zu einem gemütlichen Raumklima bei. Aus diesem Grund verwenden Innenarchitekten verschiedene Arten von Licht, um im Wohnbereich unterschiedliche Effekte zu erzielen. Ein einziger Raum kann durch das Auswechseln einiger Glühbirnen und Lampen eine völlig andere Raumwirkung ausstrahlen. Vivaleuchten bieten für jeden Anlass die passende Beleuchtung. Auf diese Weise können Sie die Raumwirkung durch das Kombinieren von Wand-, Decken und Standleuchten optimal gestalten und ein einzigartiges Wohngefühl schaffen.

Rot und seine Wirkung

Rot ist eine lebendige und energiegeladene Farbe, die gut geeignet ist, wenn Sie einen Raum wie das Wohn- oder Esszimmer in Schwung bringen wollen. Rotes Licht eignet sich auch gut für einen Büroraum, in dem Sie mit Ihren Kollegen ein Brainstorming durchführen möchten. Eine rote Farbgebung hilft Ihnen dabei, in einen kreativen Modus zu kommen. Ob als Wand- oder Lichtfarbe, Rot wirkt anregend.

Die Farbwirkung von blauen und grünen Tönen

Blaues Licht ist ebenfalls gut geeignet, um Kreativität und Konzentration zu fördern, da blaues Licht die Augen weniger reizt. Diese Art von Farbgebung eignet sich am besten für Büroräume, in denen man den ganzen Tag über produktiv sein möchte und gleichzeitig Ablenkungen durch Dinge wie Fernsehen oder andere Personen vermeiden will. Blau schafft eine wohlige, entspannte Atmosphäre. Die Verwendung von Grün in der Innenarchitektur ist eine beliebte Wahl vieler Menschen, weil grün als eine ruhige und ausgleichende Farbe empfunden wird. Auf diese Weise kann sich eine grüne Farbgebung in Ihrem Zuhause förderlich auf Ihr Empfinden auswirken. Grüne Farbtöne im Innenraum können sich nicht nur in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Sie haben zudem einen positiven Einfluss auf das Raumklima.

Wohlfühlatmosphäre durch die richtige Farbgebung

Warme Farben wie Rot-, Orange- und Gelbtöne bewirken, dass der menschliche Körper Hormone, sogenannte Endorphine, ausschüttet. Diese stimulieren positive Gefühle und tragen dazu bei, dass Sie in einem Raum mit diesen Farbtönen produktiver sind. Diese Farben lenken die Aufmerksamkeit auf sich und eignen sich zum Betonen von Dekoration oder besonderen Einrichtungsgegenständen. Kühle Farben wie Blau, Grün und Violett werden in Räumen verwendet, um ein Gefühl der Ruhe zu erzeugen. Sie eignen sich hervorragend, um sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen oder sich während der Prüfungszeit von stressigen Gedanken abzulenken. Denken Sie daran, dass die Verwendung von zu vielen kontrastierenden Farben nie gut ist. Sie schaffen ein Ungleichgewicht im Raum und führen zu Unwohlsein.

Farbe spielt bei der Raumgestaltung zweifellos eine wichtige Rolle. Sie kann positive Emotionen hervorrufen und ein bestimmtes Gefühl vermitteln. Doch das ist noch nicht alles. Es gibt eindeutige psychologische Zusammenhänge, die zeigen, wie bestimmte Farben die Stimmung oder das Wohlbefinden beeinflussen können. Wählen Sie Farben stets nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Die Farbgebung in einem Raum sollte harmonieren. Es gilt, zueinander passende Töne zu kombinieren. Je nach Vorlieben kann die Farbgebung auch auf Pastelltönen basieren. Auffällige, starke Farben eignen sich in diesem Fall dazu, den Blick auf sich zu lenken und Akzente zu setzen.