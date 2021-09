Der Weg zum Eigenheim: Sollten Sie bauen oder kaufen?

Viele Menschen überlegen sich ab einem gewissen Alter, ob sie in eine eigene Immobilie investieren sollten. Die Gründe dafür sind vielfältig: So reichen sie vom Glücksgefühl, das mit einer eigenen Immobilie einhergeht bis hin zum Schutz vor Altersarmut. Zudem zeigt sich immer wieder, dass der Kauf oder Bau eines Hauses mit einer hohen Ersparnis gegenüber dem Mieten einhergehen kann. Haben Sie sich entschieden, den Weg zum Eigenheim anzutreten, stellt sich eine entscheidende Frage: Sollten Sie besser bauen oder kaufen? Die Vor- und Nachteile zeigen Ihnen schnell auf, welche Variante sich am besten für Sie eignet.