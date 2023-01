Den Hauseingang vor ungebetenen Besuchern schützen

Gerade in den Wintermonaten häufen sich Wohnungseinbrüche und Diebstähle. Hausbesitzer können dagegen einfache Maßnahmen ergreifen, um es Einbrechern zu erschweren, in ihr Haus einzudringen. Schon kostengünstige und schnell installierte Maßnahmen schrecken oft Verbrecher ab. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, beschäftigt sich etwas ausführlicher mit dem Thema Einbruchschutz. Sichere Türen, Smart Home und weitere Optionen erhöhen nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl, sondern wirklich die tatsächliche Sicherheit. Eigentümer müssen dafür nicht zu Kevin McAllister werden. Wir zeigen drei Wege auf, wie sie ihr Haus schützen können.

Weg 1: Eine sichere, moderne Haustür einbauen

Eine sichere Haustür ist der erste Schritt zu einem sicheren Zuhause. Dabei muss die Tür nicht einmal nach Sicherheitstür aussehen. Viele moderne Türen haben hochwertige Sicherheitstechnik verbaut und sind trotzdem hell, freundlich und in schickem Design erhältlich. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Tür gewisse Sicherheitsstandards erfüllt, damit sie wirklich vor einem Einbruchsversuch schützt. Die aktuellen Widerstandsklassen reichen von RC1 N bis RC6. Die Haustür sollte dabei mindestens der Klasse RC2 entsprechen. Türen mit dieser Widerstandsklasse halten mechanische Krafteinwirkung durch Hebel, Schraubendreher, Zangen oder ähnlichem für mindestens drei Minuten stand. Erfahrungsgemäß reicht diese Zeitspanne aus, damit Einbrecher von der Tür ablassen und unter Umständen sogar verschwinden.

Wer neben der Sicherheit Wert auf Optik legt, ist mit Pivot Türen gut beraten. Diese Dreh- und Schwenktüren lassen sich individuell konfigurieren und an das Design des Hauses anpassen. Zudem bieten die Haustüren mindestens die angestrebte Widerstandsklasse und gute Dämmeigenschaften.

Tipp: Wer etwas mehr Geld in Einbruchschutz investieren will, sollte sich mit den Fördermöglichkeiten der KfW vertraut machen. Diese vergibt auf Antrag zinsgünstige Kredite für Einbruchschutzmaßnahmen. Wichtig ist, dass der Antrag bei der KfW eingeht, bevor die Maßnahmen durchgeführt werden. Die KfW gibt hier nähere Auskünfte.

Neben der Sicherheitsklasse der Haustür helfen Türriegel und Türketten dabei, unbefugten Gästen den Zugang zu erschweren. Eine Türklingel mit Kamerafunktion gibt dem Eigentümer schnell Auskunft darüber, wer gerade vor der Tür steht. Diese Systeme lassen sich darüber hinaus problemlos mit dem heimischen Smart Home-System koppeln. Es ist ratsam, alle Sicherheitssysteme in das Smart Home-System einzubinden, um die größtmögliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu genießen.

Foto: Pixabay.com © geralt

Weg 2: Bewegungssensorik auf dem Grundstück zur Abschreckung nutzen

Klassische Bewegungsmelder sind in der Regel an eine helle Lampe gekoppelt. Wird das Grundstück im Dunkeln betreten, springt die Lampe an und erleuchtet den Garten oder Vorgarten taghell. Das hat mehrere Vorteile:

1. Zunächst sehen Hauseigentümer und Besucher mehr, wenn das Licht angeht, sobald sie das Grundstück betreten. Das senkt die Unfallgefahr und erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden, bis die Personen im Haus sind.

2. Außerdem bietet eine solche Bewegungssensorik einen gewissen Einbruchschutz, da Verbrecher davon abgehalten werden, sich dem Gebäude im hellen Licht zu nähern, insbesondere dann, wenn jemand zu Hause ist.

Leider kommt es immer häufiger vor, dass Einbrecher zunächst abwarten, bis alle Hausbewohner das Haus verlassen haben und es erst dann betreten. In solchen Fällen bieten Bewegungsmelder nur geringfügigen Schutz, vor allem, wenn die Haus- oder Terrassentür von Nachbarn nicht gut einsehbar ist.

In derartigen Fällen ist es möglich, die Bewegungsmelder auf dem Grundstück an das gewählte Smart Home-System zu koppeln. Hier gibt es verschiedene Optionen. Beispielsweise kann das System eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone des Hauseigentümers versenden, wenn jemand im Radius auftaucht. Auch eine Türkamera lässt sich mit dem Bewegungsmelder koppeln und sendet sofort Echtzeitaufnahmen an das Smartphone. So sieht der Hauseigentümer, wer sich auf dem Grundstück bewegt. Wichtig ist hier, dass die Kamera wirklich nur das eigene Grundstück filmt. Schwenkbare Kameras sind in den meisten Fällen nicht gestattet, da diese möglicherweise auch Nachbargrundstücke aufnehmen könnten.

Foto: Pixabay.com © Pixaline

Weg 3: Auch Garagen, Kellereingänge und Terrassentüren nicht vergessen

Neben dem Haupteingang des Hauses sollten Hausbesitzer auch allen weiteren Zugangsstellen große Aufmerksamkeit widmen. Seitdem immer mehr Haustüren mit Sicherheitsstandards installiert werden, wenden sich Einbrecher vermehrt anderen Stellen zu, die weniger sicher geschützt sind. Dazu gehören:

● Terrassen- oder Balkontüren

● Fenster im Erdgeschoss und Kellerfenster

● Garagentüren, -tore und -fenster

● Kellereingänge

Für viele Hauseigentümer ist es mit enormen Kosten verbunden, alle Türen und Fenster durch Sicherheitstüren und Sicherheitsfenster auszutauschen. Deshalb gibt es hier einfachere Möglichkeiten, die Zugangsstellen zu schützen. An allen Fenstern im Erd- und Obergeschoss sollten von außen feste Rollläden installiert werden. Diese lassen sich übrigens auch an das Smart Home-System koppeln und so per Handy oder Zeitschaltuhr öffnen und schließen. Kellerfenster lassen sich von innen vergittern, um den Zugang für Einbrecher und tierische Schädlinge zu erschweren.

Das Garagentor ist meist bereits mit einer Widerstandsklasse ausgestattet, für die Garagentür gilt das meist nicht. Hier helfen Sicherheitsschlösser, um die Tür zusätzlich gegen Einbruch zu sichern. Eine Türkette oder ein Balkenriegel sorgen für zusätzliche Sicherheit. Allerdings können auch die Hausbewohner die Tür dann nicht mehr von außen öffnen. Fenster in der Garage dienen in erster Linie der Belüftung, deshalb sind hier Rollläden fehl am Platz. Besser sind auch hier engmaschige Gitter.

Kellertüren lassen sich mit einer Türkette oder einem Balkenriegel sichern. Ein Sicherheitsschloss schafft zusätzliche Sicherheit. Anders verhält es sich mit Balkon- oder Terrassentüren. Diese sind als Fenstertüren oft eine besondere Schwachstelle. Rollläden, die die komplette Fläche abdecken, bieten einen ersten Schutz. Darüber hinaus ist es ratsam, den Öffnungsmechanismus dieser und aller Zugangstüren mit dem Smart Home-System zu verbinden und eine Alarmanlage zu schalten. So erhält der Hausbesitzer jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn die Türen ohne Schlüssel geöffnet werden.