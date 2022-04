Daunendecken für jede Jahreszeit

Viele Menschen greifen für ihr Bett gerne zur allseits beliebten Daunendecke. Diese Art der Bettdecke ist schon seit Jahrhunderten im alltäglichen Gebrauch und selbst heutzutage noch ein Klassiker im Schlafzimmer. Daunen sind kleine Federn, welche in die Decke eingearbeitet werden und Isolation bieten. Sie sind dabei vielseitig und das ganze Jahr über einsetzbar. Im Winter wärmt eine dicke und gut befüllte Daunendecke und man kann ungestört einschlafen. Aber auch für den Sommer ist die Decke mit Daunen eine gute Wahl. Es kommt dabei immer auf die Beschaffenheit der Bettdecke an. Im Folgenden wird näher auf die einzelnen Eigenschaften von Daunendecken eingegangen und welche Klassifizierungen unterschieden werden.

Daunendecke Sommer

Anhand der Beschaffenheit würden sicher viele Menschen die Nutzung einer Daunendecke Sommer nicht begrüßen. Dies ist aber nicht ganz richtig, wenn man die Eigenschaften näher betrachtet. Selbst im Sommer kann eine dünne und mit Daunen gefüllte Decke sehr praktisch sein, wenn man nicht direkt ohne eine Decke schlafen möchte. Dabei ist es beim Kauf wichtig, auf die Klassifizierung zu achten. Es gibt, wie bei vielen Bettdecken, Modelle für verschiedene Temperaturen. Eine Bettdecke mit Klasse 1 oder 2 ist für wärmere Sommernächte bestens geeignet. Es kommt dabei auch immer auf den persönlichen Geschmack und das Wohlbefinden an.

Daunendecken Sommer haben weniger Federn und sind sehr leicht. Daher liegen sie nicht schwer auf dem Körper und sind zudem atmungsaktiver. Man schwitzt also auch weniger schnell. Sie sind aber auch gut isolierend, was an warmen Tagen nötig ist. Die äußere Wärme dringt dabei weniger schnell unter die Bettdecke. Auch die Steppung der Bettdecke ist wichtig. Eine Steppung beschreibt sozusagen die Größe und das Muster der Kammern, welche die Daunenfedern enthalten. Je kleiner diese abgesteckt sind, desto weniger Wärme hält die Decke selbst. Dadurch sind diese Decken für den Sommer besser geeignet.

Daunendecke Winter

Im Winter möchte man es natürlich kuschelig warm im Bett haben. Daunendecken dafür genau die richtige Wahl. Im Gegensatz zu der Daunendecke Sommer sind die Wintermodelle mit mehr Federn gefüllt und die Steppung fällt grober aus. Dadurch können sich die Federn besser verteilen und speichern so mehr Wärme. Winterdecken fallen unter Typ 3 bis 5 bei der Klassifizierung.

Selbst mit vielen Federn hält sich das Gewicht in Grenzen, denn Daunen sind nicht sonderlich schwer. Qualitativ hochwertige Federn sind leichter. Daunendecken sind zudem sehr atmungsaktiv und speichern Feuchtigkeit. Dies ist natürlich im Sommer sehr praktisch, aber auch im Winter nicht zu unterschätzen. Falls man bei dickeren Decken doch ins Schwitzen kommt, kann das die Decke gut handhaben.

4-Jahreszeiten-Daunendecke

Die beste Lösung für jegliche Temperaturen sind Kombi-Bettdecken. Diese gibt es natürlich auch bei den Daunendecken und werden durch ihre vielseitige Anwendung immer beliebter. Dabei lassen sich Winter- und Sommerdecke durch Knöpfe oder Reißverschlüsse zusammenfügen, für die wirklich kalten Tage. Ansonsten können beide Varianten separat genutzt werden, je nach der aktuell vorherrschenden Jahreszeit. Kombi-Daunendecken sind eine flexible Lösung im Alltag.

Fazit

Beim Kauf von Daunendecken sollte auf alle Fälle auf die Wärmeklasse geachtet werden. Diese reichen von Klasse 1 (Daunendecke Sommer) bis Klasse 4 oder 5 (Daunendecke Winter). Die Nummerierung bezieht sich dabei genauer gesagt auf die Wärmeisolation, aber werden oft mit den Jahreszeiten verständlicher gemacht. Die verschiedenen Modelle sind in den meisten Fällen schon für eine Jahreszeit ausgeschildert.

Als separate Klasse gilt die bereits angesprochene Kombi-Decke. Dabei wird vorwiegend eine Decke von Typ 1 mit einer von Typ 2 oder 3 verwendet. Bei der Anschaffung einer Daunendecke sollte auch die persönliche Empfindung und die Schlafumgebung, wie etwa Raumtemperatur, beachtet werden. Dennoch sind Decken mit Daunen vielseitig und in jeder Jahreszeit einsetzbar.