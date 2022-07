Dachfenster - wann müssen diese ausgetauscht werden

Das Eindringen von Regenwasser

Dringt durch ein Dachfenster Regenwasser, muss dieses unverzüglich entweder fachmännisch abgedichtet oder durch ein neues ersetzt werden. Denn dringt Feuchtigkeit ein, nehmen die Bausubstanz, Möbel, Böden und die ganze Wohnungsausstattung erhebliche Schäden. Als Hauseigentümer sollte stets bedacht werden, dass der Austausch oder auch die Reparatur eines Fensters sehr viel weniger kostet als die Reparatur von Wasserschäden.



Bildung von Kondensat am Fenster

Bildet sich trotz richtigem und ausreichendem Lüften und Heizen immer wieder Kondensat oder Schwitzwasser an den Innenseiten der Dachflächenfenster, kann das daran liegen, dass die Fenster schlecht isoliert sind. In solchen Fällen sollte man beispielsweise Dachfenster austauschen.



Fensterglas wird unansehnlich und trübe

Ist Wärmeschutzglas aus mehreren Scheiben aufgebaut, wird es mit der Zeit oftmals unansehnlich und trübe. Hierbei liegen die Ursachen meist im Aufbau der Scheiben. Staub und Feuchtigkeit können in die Zwischenräume eindringen und sich als Nebel auf den Scheiben niederlassen. Dadurch wird die Lichtdurchlässigkeit vermindert und das stellt ein ästhetisches Problem dar. Für eine einwandfreie Sicht kann nur ein neues Dachfenster sorgen.



Risse oder Brüche im Dachfenster

Da das Dachfenster tagtäglich der Witterung ausgesetzt ist, kann die Verglasung ganz schnell beschädigt werden. Nicht nur die thermischen Spannungen, sondern auch fallenden Äste oder aber Hagelschlag können dafür verantwortlich sein, dass im Glas Brüche oder Risse entstehen. Am besten ist es, das beschädigte Glas gleich komplett austauschen zu lassen, damit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert werden kann.



Der Dachboden wird zu Wohnraum ausgebaut

Wenn man seinen bis dato genutzten Speicher als vollwertige Wohnung umbauen möchte, ist es in den meisten Fällen notwendig, die Dachfenster zu erneuern. Die Vorhandenen sind dafür oftmals nicht geeignet, da sie zu klein, unzureichend gedämmt und nicht gerade ansehnlich sind. Modernere Dachfenster bringen dagegen ausreichend Tageslicht in den Raum, schaffen ein angenehmes Wohnklima und sorgen für eine hervorragende Belüftung.



Das Dach wird saniert

Steht eine Erneuerung des Daches an, liegt es nahe, auch gleich die Dachfenster zu erneuern. Besonders in der Wärmedämmung und im Schallschutz können die modernen Dachflächenfenster punkten. Mit dem neuen Dachflächenfenster kann man nicht nur mehr Wohnkomfort genießen, sondern spart auch eine Menge Energie und Kosten.



Dachflächenfenstertausch - verschiedenen Möglichkeiten

Muss ein Dachfenster ausgetauscht werden, gibt es hierbei unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann ein reines Austauschen der Fenster erfolgen, wobei die alte Innenverkleidung erhalten bleibt. Nur die Laibungen werden beim Einbauen des Fensters neu beschichtet und verkleidet.

Doch um die Qualität des Wohnens im Dachgeschoss verbessern zu können, kann man weitere Möglichkeiten beim Einbau wählen. Beim neuen Einbau der Fenster wird die Innenverkleidung gleich mit ausgetauscht. Bei gleicher Größe des Fensters kann man durch das Anschrägen der Laibungsfläche den Lichteinfall deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird um das Fenster herum eine neue Wärmedämmung angebracht. Wenn man die Fenster sowieso tauscht, bietet es sich in den meisten Fällen an, sie größer zu machen, damit mehr Luft und Licht ins Dachgeschoss kommt. Damit wird gleichzeitig auch der Wohnkomfort enorm gesteigert.