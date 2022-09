Boxspringbetten – der Gesundheit zuliebe

Wir alle kennen das Problem der durchgelegenen oder einseitig belasteten Matratze, die dann weder über eine Stütz- noch eine Entlastungsfunktion verfügt. Man muss es ganz klar sagen: Derart aufgebrauchte Matratzen müssen ganz einfach durch neue ausgetauscht werden. Und wenn Sie sowieso schon einmal beim Erneuern des Schlafzimmers sind, können Sie sich doch gleich ein neues Bett gönnen, oder nicht? Vielleicht sollten Sie einmal ein Auge auf das Boxspringbett 160x200 werfen. Denn Boxspringbetten liegen nicht nur im Trend. Sie sind auch eine Wohltat für Ihren Körper.

Warum eine gute Matratze so wichtig ist

Das Besondere am Boxspringbett ist die Matratze bzw. das Zusammenwirken zweier Matratzen. Um genau zu sein handelt es sich sogar um Federkernmatratzen. Sie sind deshalb so besonders, da sie in der Lage sind, jedes Körperteil individuell durch die Spiralfedern zu unterstützen bzw. zu entlasten. Genau diese Wirkung ist notwendig, um ein optimales Schlaferlebnis zu produzieren. Und wie wichtig der Schlaf ist, wissen wir ja alle. Unausgeschlafen oder mit Verspannungen aufgewacht können wir nicht auf unser vollständiges Potenzial zurückgreifen. In allen Lebenslagen kostet uns ein schlechter Schlaf die Konzentration, die Zuverlässigkeit, die Nervenstärke, die wir im optimalen Zustand eventuelle an den Tag lege. Diese Komponenten sind in der heutigen Zeit aber unerlässlich, sodass wir dringend darauf achten müssen, dass wir neben dem guten Schlafklima, der disziplinierten Schlafhygiene auch für ein optimales Bett bzw. eine entsprechende Matratze sorgen müssen. Neben der Matratzenlänge ist auch bei einem Boxspringbett die Größe entscheidend. Die Länge ist natürlich von der Körpergröße abhängig. Doch wie findet man heraus, welche Breite optimal für den Single ist? Ein wenig hängt dies von den Schlafgewohnheiten ab. Wer ein absolut aktiver Schläfer ist, sollte lieber ein etwas breiteres Modell ausgewählt werden. So muss sich der Schläfer nicht einschränken, was seine Bewegungen anbelangt. Am besten probieren Sie aus, ob die bisherige Breite des Bettes für Sie noch bequem ausreicht oder ob Sie doch ein breites benötigen.

Stauraum, ist das möglich?

Selbstverständlich können Sie auch ein Boxspringbett mit Bettkasten bestellen. Wo sollen sonst des Nachts die Tagesdecken und über Tag die Bettdecken verstaut werden. Gerade in kleineren Wohnungen kann der Bettkasten ein großer Vorteil sein. Denn wir wollen es nicht beschönigen, das Bett kann ganz schön viel Stauraum einnehmen, wenn es recht groß ist oder das Zimmer einen schlechten Schnitt erhalten hat.

Welche Vorteile birgt das Boxspringbett für die Gesundheit?

Neben der stützenden und entlastenden Funktion sorgt das Boxspringbett für die zur Zeit bestmögliche Atmungsaktivität. Diese ist notwendig, um für ein gutes Schlafklima zu sorgen. Vergessen wir nicht, dass jeder Mensch bis zu 500ml Schweiß im Schlaf abgibt. Kann diese Feuchtigkeit nicht abgeleitet werden, liegen Sie auf einer feuchten Matratze, was der Gesamtgesundheit nicht zuträglich wäre. Für das Boxspringbett bedeutet dies, dass zwischen der Box inklusive unterer Matratze und dem Boden 6 Zentimeter freier Raum verfügbar sein müssen. Nur so entsteht eine ausreichende Luftzirkulation, die für den Abtransport der Feuchtigkeit sorgen kann.

Sie wünschen sich eine etwas festere Oberfläche?

Wie auch bei allen herkömmlichen Matratzen kann auch bei diesen mit einem Topper nachgeholfen werden, um das bestmögliche Liegegefühl zu erhalten. Nutzen Sie den Topper ganz besonders dann, wenn Sie ihn nicht jede Nacht benötigen. Ganz leicht können Sie ihn entfernen und wieder zusammenrollen. Bei Bedarf holen Sie ihn dann wieder aus der Zimmerecke hervor.