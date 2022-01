Woran erkennt man hochwertiges Katzenfutter?

Die Gesundheit Ihrer Katze wird unmittelbar durch das Futter beeinflusst. Wenn Sie Ihrem Tier also ein langes, gesundes Leben schenken möchten, dann gilt es einige Dinge dabei zu beachten. Wir erklären Ihnen im Folgenden die wichtigsten.

Katzen sind wählerische Tiere, nicht nur im Alltag, sondern, auch wenn es um das Futter geht. Wenn Sie Ihrer Katze etwas Gutes tun möchten, sollte nicht nur auf die Marke, Art oder Geschmacksrichtung achten, sondern insbesondere auf die Inhaltsstoffe und die passende Menge an Futter. Doch woran lässt sich ein hochwertiges und gesundes Katzenfutter erkennen? Dieser Frage gehen wir im Folgenden auf den Grund und erklären Ihnen, woran sich ein gutes Katzenfutter erkennen lässt.

Zuviel Trockenfutter ist ungesund

Die Katzenfutter Auswahl ist relativ breitgefächert, was es nicht gerade einfach macht, ein passendes Futter zu finden. Wenn Sie sich gegen das Füttern von rohem Fleisch und Gemüse entscheiden, dann sollten Sie stattdessen auf eine Mischung aus Trocken- und Nassfutter zurückgreifen. Das Trockenfutter beinhaltet oftmals ein hohes Maß an Kohlenhydraten, dafür jedoch relativ wenig Feuchtigkeit. Wassermangel, Übergewicht, Diabetes oder sogar Nierenschäden können die Folgen einer einseitigen Ernährung durch Trockenfutter sein. Das liegt vor allem daran, dass viele Besitzer von Katzen die Portionen überschätzen. Zudem sind die Mengenempfehlungen auf den Verpackungen häufig falsch.

Deshalb werden die Näpfe oft bis zum Rand gefüllt und gerade das Trockenfutter wird von den Katzen einfach stehen gelassen. Schließlich ist dieses weniger schmackhaft und riecht schlechter. Das Futter wird anschließend bleibt liegen und die Katzen fressen es zwischendurch, einfach, weil es zur Verfügung steht, nicht weil sie hungrig sind. Das ist nicht gesund und auf diese Art der Fütterung sollte generell verzichtet werden.

Fleischanteil unterscheidet sich

Es wird empfohlen, vor allem Nassfutter zu verfüttern. Das Trockenfutter sollte lediglich als Belohnung bereitgestellt oder dem Nassfutter in sehr geringen Mengen beigemischt werden. Doch auch beim Nassfutter gibt es einige Dinge zu beachten: Nur weil auf dem Etikett 70 % Fleischanteil deklariert sind, bedeutet das nicht automatisch, dass die Zusammensetzung auch zu 70 % aus gutem Fleisch besteht. Denn mit dem Fleisch sind häufig tierische Nebenerzeugnisse gemeint, was dann zum Beispiel Haut, Darm oder die Blase sein können.

Alle möglichen Schlachtabfälle werden unter dem Begriff “Fleisch” verarbeitet. Das muss nicht unbedingt schädlich sein, allerdings liefert eine solche Mischung natürlich weniger Nährstoffe, als 70 % reines Brustfleisch. Auch bei pflanzlichen Nebenerzeugnissen sollten Sie vorsichtig sein, dabei handelt es sich oft um Schalen oder Getreidehülsen, welche von der Katze nur schlecht verdaut werden können. Achten Sie daher darauf, dass der reine Fleischanteil angegeben ist und auf Getreide oder Zucker verzichtet wird.

Ist hochwertiges Futter automatisch teurer?

Ein Futter, mit hohem Fleischanteil, vielen Vitaminen und wenig Zucker, ist im direkten Vergleich etwas teurer als die anderen Marken mit Nebenerzeugnissen, allerdings kommt es immer auf die Mengenangabe an: Eine 5 Kilogramm schwere Katze benötigt 400 Gramm vom Nassfutter, wenn dieses aus Zucker und Nebenerzeugnisse besteht. Dieselbe Katze benötigt jedoch nur 180-250 Gramm von sehr qualitativem Futter, wenn dieses es einen hohen und reinen Fleischanteil besitzt. Die Dose mag also in der Anschaffung zunächst teurer sein, dafür hält sie auch länger.

Woran erkennt man hochwertiges Katzenfutter?

Um hochwertiges Katzenfutter zu erkennen, sollten Sie immer auf die Inhaltsstoffe achten: Nebenerzeugnisse sind nicht definierte Abfälle ohne Nährstoffe, auf die verzichtet werden sollte. Das Futter sollte zudem immer zu zwei Dritteln aus Fleisch bestehen. Achten Sie auch auf die richtige Portionierung, eine ausgewachsene, 5 Kilogramm schwere Katze sollte maximal 250 Gramm auf einmal bekommen. Ebenfalls sollte im Futter so gut wie kein Zucker und auch kein Getreide enthalten sein. Weitere Beilagen wie Kartoffeln, Reis oder Gemüse sollten nur 10 % des Inhalts ausmachen. Ebenso zeugen ein hoher Anteil an Mineralien und Nährstoffen von einer guten Qualität.

Orientieren Sie sich an diesem Leitfaden, um Ihre Katze bestmöglich zu füttern. Sie schenken ihr damit ein gesundes und langes Leben.