Wachteln lieben Verstecke und Ameisen-Happen

Es sind nicht nur ihre Eier, die als lecker gelten: Viele Wachtelarten sind auch hübsch anzusehen. Wer überlegt, sich die kleinen Bodenvögel für den Garten zuzulegen, sollte im Vorfeld aber einige Punkte beachten. Denn die schreckhaften und auf Flucht ausgerichteten Mini-Hühner brauchen eine gut strukturierte Umgebung - mit vielen kleinen Orten um sich zu verstecken, weist der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) hin.

Sie brauchen auch genug Möglichkeiten, um nach Herzenslust zu scharren, picken, sandbaden und sich sonnen zu können. Dafür komme weder ausschließlich offene Freiland- noch eine reine Käfighaltung in Frage. Die Tierexperten empfehlen eine Kombination aus Wachtelstall und ein mit Pflanzen und Sträuchern bepflanztem und somit geschütztem Freigehege.

Minimum ein Quadratmeter Freifläche pro Wachtel

Für jedes Tier sollten mindestens ein Quadratmeter Freilauffläche eingerechnet werden, bei einer Gruppe von fünf bis sechs Tieren kommen mindestens zwei Quadratmeter Stallfläche dazu. Das Gehege selbst sollte ausbruchsicher sein und dabei Schutz vor Fressfeinden wie Katzen oder Mardern bieten

Je nach Art sind Wachteln sehr soziale Tiere, die am besten in kleinen Gruppen von mindesten drei, besser aber fünf bis sechs Tieren gehalten werden. Da sich Hähne oft aggressiv den Hennen gegenüber verhalten - und zudem sehr laut sein können, empfehlen die Experten eine reine Weibchenhaltung. Fühlen sich die Wachtelhennen in ihrem Zuhause wohl, legen sie besonders in den Sommermonaten regelmäßig ein Ei, je nach Wachtelart bis zu eins täglich.

Immer frisches Wasser und Mehlwürmer als Leckerli

Bedingt durch die hohe Legeleistung müsse den Tieren ständig Futter und frisches Wasser zur Verfügung stehen. Neben eiweißreichen Futtermischungen sollte täglich Frischfutter zugefüttert werden, etwa Kräuter, geraspelte Karotten, Zucchini oder junge Salatblätter. Aber bitte nur ganz selten Obst, da es zu viel Zucker enthält.

Essensreste und Grasschnitt eignen sich dagegen überhaupt nicht als Wachtel-Ernährung. Dagegen freuen sich die Mini-Hühner über zusätzliche Happen an Mehlwürmern, Ameisen oder Asseln, die sie beim täglichen Freilauf in der Voliere «erbeuten» können.