Minderwertiges Hundefutter erkennen: Was bringt der Goldene Windbeutel?

Was ist der Goldene Windbeutel?

Bei dem Goldenen Windbeutel handelt es sich um eine Auszeichnung, die die Organisation Foodwatch vergibt. Ausgezeichnet werden Produkte, bei denen der Unterschied zwischen dem eigentlichen Produkt und dem, was in der Werbung präsentiert wird, besonders hoch ist. Es werden somit die Produkte mit dem Goldenen Windbeutel ausgezeichnet, welche falsche Werbeversprechen geben.

Wieso gibt es minderwertiges Hundefutter?

Viele Hersteller von Hundefutter stellen Profit vor Qualität. Um hochwertige Hundenahrung produzieren zu können, werden auch hochwertige Zutaten benötigt. Diese kosten jedoch Geld. Da Verbraucher immer weniger dazu bereit sind, viel Geld auszugeben und eher Sparen an der Tagesordnung steht, sorgen viele Hersteller dafür, ihre Produkte zum kleinen Preis anbieten zu können. Um bei der Produktion Geld einzusparen, werden immer mehr hochwertige Fleischanteile weggelassen und durch Mehlprodukte oder andere minderwertige Zutaten ersetzt. In der Werbung werden diese Produkte jedoch immer noch als positiv und gut für den Hund dargestellt.



Doch wie können Unternehmen, die Tiernahrung produzieren, in der heutigen Zeit überhaupt noch daran denken, sich solche Fehler zu erlauben? Dass Verbraucher immer mehr darauf achten, sich Geld zu sparen, ist eine Sache. Die andere Seite ist, dass sie davon ausgehen, qualitativ hochwertige Nahrung zu erhalten – ganz gleich, wie viel sie dafür bezahlt haben. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, dürfte jedoch klar sein. Das Resultat: Verbraucher hinterfragen häufig nicht, was wirklich in Tiernahrung steckt, was Panschern dabei hilft, ihre Machenschaften weiterzuführen.



Überdies wurden weitere erschreckende Entdeckungen gemacht: Nicht selten sind potenziell gesundheitsschädigende Inhaltsstoffe in Hundefutter enthalten. Einige Produkte enthalten Schimmelpilzgifte und gefährliche Bakterienkulturen. Leider sind auch Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium, Arsen und Blei keine Seltenheit.

Warum ist hochwertiges Hundefutter so wichtig?

Hunde leiden genauso wie der Mensch oder andere Lebewesen unter einer schlechten Ernährung. So vertragen die Vierbeiner keine Mehlprodukte, welche trotzdem häufig ihren Weg in Hundefutter finden, indem sie als Streckmittel dienen. Durch Zutaten, die der Hund nicht verträgt oder solche, die giftig sind, wird die Gesundheit des Haustieres in Mitleidenschaft gezogen.



Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Herzkreislaufs und Probleme mit dem Gebiss sind nur einige der Folgen, die aus minderwertigem Hundefutter resultieren. Darüber hinaus sinkt das Wohlbefinden der Vierbeiner, sodass sie häufig träge und lustlos werden.

Minderwertiges Hundefutter umgehen: So klappt’s

Doch wie schaffen es Verbraucher, minderwertiges Hundefutter zu umgehen und dafür gesunde Tiernahrung zu kaufen? Da die Werbeversprechen häufig ganz anders klingen als das, was wirklich in den Produkten steckt, mag dies zunächst schwierig erscheinen.



Ein guter Anfang ist es, etwas mehr Geld für Hundefutter zu bezahlen. Denn nur für einen angemessenen Preis kann man eine hohe Qualität und die Verwendung guter Zutaten erwarten. Des Weiteren ist ein Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe angebracht. Hier sieht man, was im Futter wirklich enthalten ist. Sind Dinge aufgeführt, die man nicht nachvollziehen kann, handelt es sich vermutlich um weniger hochwertiges Futter. Zudem sind Auszeichnungen wie der Goldene Windbeutel eine gute Orientierung für Verbraucher.

Gesundes Hundefutter dank Fleischsaftgarung

Als besonders gesund für Vierbeiner und hochwertig wird Hundefutter erachtet, welches mithilfe der sogenannten Fleischsaftgarung hergestellt wird. Hier findet man einen höheren Fleischanteil als bei anderen Hundefuttern. Normalerweise wird Trockenfutter für Hunde mittels Extrusionsverfahren produziert. Dabei presst man verschiedene Zutaten, zu denen vor allem Fleischmehl und andere tierische Proteine gehören, mit Wasser und hohem Druck zu einem formbaren Teig. Dieser wird schließlich durch Düsen gepresst, damit das Trockenfutter seine Form bekommt.



Das Problem hierbei ist, dass viele Hersteller auf billige Inhaltsstoffe setzen und somit kein hochwertiges Fleisch verwenden. Vielmehr gelangen Knochen, Häute, Federn und andere tierische Abfallprodukte in das Trockenfutter.



Bei der Fleischsaftgarung sieht das anders aus: Hier wird Frischfleisch ohne Zugabe von Wasser im eigenen Fleisch über einen langen Zeitraum hinweg bei niedrigen Temperaturen gegart. Somit ist die Fleischsaftgarung ein guter Anhaltspunkt für jeden, der hochwertiges Trockenfutter für seinen Vierbeiner sucht.

Fazit

Immer wieder gibt es Hersteller, die als hochwertig beworbenes Hundefutter verkaufen, welches jedoch voll von schädlichen Inhaltsstoffen ist. Gegen solche irreführenden Werbeversprechen geht Foodwatch mit dem Goldenen Windbeutel vor. Verbraucher sollten beim Hundefutterkauf trotzdem vorsichtig sein. Hilfreich ist ein Blick auf die Inhaltsstoffliste. Zudem sollte man beim Kauf von Tiernahrung nicht sparen, sondern besser ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, um dem eigenen Haustier das Beste bieten zu können.