Kampf der Hüftgelenksdysplasie: Prävention und Behandlung

Es ist nur eine von vielen Diagnosen, die jedem Tierbesitzer zu schaffen machen: Die Hüftgelenksdysplasie (HD) kommt überwiegend bei großen Hunderassen vor, jedoch sind kleine Hunderassen sowie Katzen ebenfalls vor ihr nicht sicher. Die Folge ist oftmals eine chronische sowie schmerzhafte Arthrose. Unbehandelt führt sie oft zu deutlichen Veränderungen der Persönlichkeit bis hin zu vermeintlicher Aggression - und zu Unverträglichkeit mit Artgenossen, die einfach als „schlechte Sozialisierung“ abgetan wird. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Erkennung der HD. Aber wie genau äußert sich eine Hüftdysplasie. Und was kann man dagegen unternehmen?

HD im Frühstadium - erste Anzeichen

Anfänge der Hüftgelenksdysplasie sind in der Regel schwer auszumachen. Die klassischen Merkmale einer Lahmheit können nach ein paar wenigen Schritten wieder verschwinden, weshalb es oft zu Fehldiagnosen kommt - oder zu gar keiner. Auch wenn Ihr Fellliebling sich vermehrt umfallen lässt, anstatt sich kontrolliert niederzusetzen, kann dies bereits ein Alarmzeichen sein. Die meisten Symptome im Frühstadium werden jedoch gar nicht erst erkannt. Daher kommt es oft zu unvermeidbaren Schmerzen für ihr Tier. Schon bei Bekanntsein einer potenziellen Neigung zu HD lohnt sich der Abschluss einer Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen parallel zu etwaigen gesonderten Behandlungen.

Fortschritt und Entwicklung: Was Sie zu erwarten haben

In weiterer Folge neigt Ihr Tier zu schiefem Sitzen, weil es versucht, die Schmerzen auf ein Minimum zu reduzieren. Während der schon eingetretenen, aber noch nicht weit vorangeschrittenen HD empfiehlt sich ein Austesten: Stöhnt oder seufzt Ihr Kumpel überdurchschnittlich oft beim Aufstehen, Hinsetzen oder Niederlegen? Reagiert er im Bereich der Lendenwirbelsäule und der Hüfte besonders empfindlich auf Berührungen? Oder meidet er womöglich die sonst so alltäglichen Dinge wie das Treppensteigen, das Spielen und das Hineinhüpfen in das Auto? Stempeln Sie dieses Verhalten auf keinen Fall als stur oder bockig ab. Hinter plötzlichen Verweigerungen steckt niemals die pure „Unlust“. Kommt ein häufiges Knacksen der Gelenke hinzu, sollten Sie mit Ihrem besten Freund unbedingt beim Tierarzt vorstellig werden!

Grundsätzlich gilt: Je größer und schwerer Ihr Hund ist, desto stärker zeigen sich auch die Symptome einer Hüftgelenksdysplasie, da sich die Gelenke durch das höhere Eigengewicht umso mehr abnutzen. Vor allem große Hunde wie der Schäferhund, Labrador oder Golden Retriever sind daher besonders häufig betroffen. In allen spät erkannten Fällen endet die Hüftgelenksdysplasie in einer chronisch schmerzhaften Arthrose. Je später Sie sie erkennen, desto schwieriger und kostspieliger ist es, ihren weiteren Fortschritt zu blockieren. Wenngleich die Krankheit selbst nicht tödlich ist, so ist sie oft verbunden mit viel Leid: Bei so manchem betroffenen Tier lässt die Wirkung der Medikamente nach und es entwickelt sich ein Dauerschmerz, der zu Schlaflosigkeit führen kann.

Prävention und Behandlung

Eine vollständige Heilung der Hüftgelenksdysplasie gibt es derzeit nicht. Bei Verdacht auf HD, etwa weil Ihr Hund groß ist, eine Neigung zu dieser Krankheit vorhanden ist oder Sie womöglich erste Anzeichen erkennen, sind frühzeitige vorbeugende Maßnahmen weit effizienter als Behandlungsmethoden im Akutfall. Behandlungen einer spät erkannten HD beginnen in der Regel mit Schmerzmitteln, entzündungshemmenden Medikamenten und einer Physiotherapie. Letztere kann sehr kostspielig sein. Petplan bietet eine Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen an, die exakt solche Fälle behandelt und sich auch in anderen Belangen als nützlich erweist.

Als Begleitmaßnahme empfiehlt sich die Anpassung der Futtergewohnheiten. Nahrungsergänzungsmittel können die Erhaltung der Knorpel begünstigen. Präventiv sollten Sie entsprechend veranlagte Rassen also bereits in jungen Jahren bewusst ernähren und nur „mager“ wachsen lassen. Zwar wächst Ihr Tierbaby dann etwas langsamer, dem Risiko einer schweren HD beugen Sie jedoch effizient vor. Was den Eintritt der Symptome ebenfalls sehr stark verzögert, ist das Warten mit dem Treppensteigen bis etwa zum vierten Lebensmonat, das Unterbinden von aggressivem Raufen und exzessivem Spielen sowie das konsequente Vermeiden von Bewegungen, die die Gelenke stauchen (zum Beispiel das Springen).

Ein Abschlusswort

Mit Hüftgelenksdysplasie ist nicht zu spaßen. Permanente Schmerzen wirkt sich auch auf das Gemüt aus und verursacht mitunter auch Depressionen und leichte Anflüge von Apathie; das andere Extrem ist Aggression gegenüber Menschen und auch Artgenossen. Fehlinterpretationen des Halters verleihen jeglichem Verhalten einen harmlosen Charakter, da es wohlbegründet scheint. Als Besitzer sind Sie es aber selbst, der Ihren Schatz am besten kennt und derartige Auffälligkeiten am ehesten bemerken sollte. Warten Sie nicht zu lange und suchen Sie lieber einmal zuviel den Tierarzt auf als zu wenig. Mit einer Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen genießen Sie den Vorteil, dass eine große Zahl aufkommender Krankheiten gedeckt sind.