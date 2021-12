Wintersportort Ischgl startet in die Wintersaison

Die Wintersportsaison klopft an die Tür und Ischgl öffnet seine Tore. Eine Woche später als geplant, startet der beliebte Skiort in Österreich auf der Piste.

Am 3. Dezember eröffnet Ischgl - während des Lockdowns in Österreich - die Skisaison unter 2G-Bedingungen.

Gut eine Woche später als geplant will derösterreichische Wintersportort Ischgl am Freitag in die Wintersaisonstarten. Erstmals seit eindreiviertel Jahren sollen damit in derTiroler Gemeinde, von deren Après-Ski-Szene aus sich das CoronavirusAnfang 2020 über Österreichs Grenzen verbreitet hatte, wiederSkilifte laufen.

Nach der Verkündung eines Lockdowns in Österreich war der für 25.November geplante Auftakt zunächst abgesagt worden. Ischgl hat fürdiese Saison strikte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Schon für denursprünglichen Starttermin wurde ein Alkoholverbot auf öffentlichenPlätzen erlassen.

Skifahren mit 2G-Plus

Bis mindestens 12. Dezember bleiben Hotels und Gastronomie wegen deslandesweiten Lockdowns geschlossen, Gäste dürfen nicht übernachten.Deshalb wird zum Saisonauftakt vor allem mit einheimischenWintersportlern gerechnet. Zum Sport dürfen sie trotz Lockdowns ihreWohnungen verlassen.

In Deutschland hat bisher nur das Skigebiet an der Zugspitzegeöffnet. Dort gilt aber 2G plus - Geimpfte oder Genesene müssenzusätzlich einen negativen Test vorlegen. Deshalb fürchten dieLiftbetreiber, dass die Gäste nach Österreich abwandern. Dort gilt 2Gmit FFP2-Maskenpflicht in den Bergbahnen. Mancherorts laufen imNachbarland bereits die Lifte - deutsche Tagesgäste sind willkommen.

Das Skigebiet von Ischgl bildet eine Skiarena mit dem schweizerischenSamnaun. Weil im vergangenen Winter in Österreich und der Schweizsehr unterschiedliche Regeln galten, blieben die Liftanlagen inIschgl gleich ganz geschlossen.