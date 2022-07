Wien: Was gibt es in der österreichischen Hauptstadt alles zu sehen?

Wien ist von großer kultureller Bedeutung, gilt als Studentenstadt und hat den Ruf, besonders schön zu sein. Da verwundert es nicht, dass immer wieder Besucher nach Österreich strömen, um sich die Hauptstadt einmal selbst anzusehen. Was man bei einem Aufenthalt in Wien auf keinen Fall verpassen darf, zeigt dieser Artikel.

Unterkunft in Wien – hier lohnt sich ein Aufenthalt

Wer in Wien Urlaub machen möchte, sollte sich auch eine entsprechende Unterkunft suchen. Übrigens: In Wien übernachtet man nicht irgendwo. Wer es richtig schön haben möchte, sollte sich ein Hotel nehmen. Die besten Hotels in Wien dieses Jahr sind luxuriös, modern und zentral gelegen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man in der Stadt einfach von A nach B.

Gut essen in Wien – kulinarische Besonderheiten

Österreich kann sich sehen lassen, wenn es um seine traditionellen Speisen geht. Vor allem in Wien ist die Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten vielfältig. Besonders sehenswert: die vielzähligen Gaststätten, in denen urige Hausmannskost serviert wird. Schnitzel, Gulasch oder Kaiserschmarren – all die Speisen, die für Österreich stehen, sind in der Hauptstadt an jeder Ecke zu finden.

Übrigens wird in Wien auch Wein angebaut. Das Weinbaugebiet befindet sich im 19., 21., 23. und 10. Bezirk. Besonders populär sind Weißweine wie Grüner Veltliner, Riesling und Weißburgunder. Aber auch Chardonnay und Welschriesling werden gerne getrunken und serviert. Wenn es ein Rotwein sein soll, kommen Weinkenner mit Blauburger, Carbernet Sauvignon, Blauem Burgunder und Blauem Zweigelt auf ihre Kosten. Weitere Informationen über Wien und seine Bezirke gibt es im Internet oder in Reiseführern.

Kunst und Kultur in Wien

Nicht ohne Grund kommen viele Musiker und Künstler aus Wien oder versuchen, es in der österreichischen Hauptstadt zu etwas zu bringen. Wien ist ein wichtiges Zentrum für Kunst und Kultur, das die Welt nicht missen mag. Doch was genau dürfen sich Kulturbegeisterte in Wien nicht entgehen lassen?

Wien hat zahlreiche Museen. Vom Kunsthistorischen Museum nahe der Hofburg, in dem sich die umfangreiche Sammlung des Kaiserhauses bestaunen lassen, über das Wien Museum am Karlsplatz, das unter anderem Gustav Klimt ausstellt, bis hin zum Naturhistorischen Museum, welches eines der bedeutendsten Naturmuseen der Welt ist, gibt es einiges zu bieten. Wer einen Urlaub in Wien verbringt und noch nicht weiß, wie sich ein eventueller Regentag gestalten lässt, sollte sich diese und viele weitere Museen nicht entgehen lassen.

Doch nicht nur für Kunstliebhaber und Interessierte an Adel und Hof gibt es in der Hauptstadt einiges zu entdecken. Auch jeder, der etwas für Musik übrighat, kommt voll auf seine Kosten. Ein Besuch im Wiener Konzerthaus ist nahezu ein Muss. Wer sich weniger für Klassik, aber mehr für zeitgemäße Musik interessiert, kann auch in einem der zahlreichen Clubs DJs oder in Konzerthallen Rock- oder Indie-Bands kennenlernen.

Sehenswürdigkeiten in Wien

Wie andere große Kulturstädte hat auch Wien eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten zu bieten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Allem voran steht das Schloss Schönbrunn. Es handelt sich um einen Barockpalast mit opulentem Interieur, welcher einst die gemütliche Sommerresidenz der Kaiserin Maria Theresia war. Mit seiner atemberaubenden Parkanlage ist das Schloss auf jeden Fall einen Besuch wert.

Wenn wir schon bei Schlössern sind: Sehr sehenswert ist auch das Schloss Belvedere. Die Schlossanlage und die Gartenanlage bilden gemeinsam ein barockes Ensemble. Heute findet man darin immer wieder Ausstellungen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Weniger prunkvoll, aber nicht weniger bekannt ist der Wiener Prater. Es handelt sich dabei um ein großes Areal im 2. Bezirk, in dem das große, bekannte Riesenrad steht. Übrigens: Auch wenn der Prater mehr zu bieten hat, meinen die meisten, wenn sie davon sprechen, den Vergnügungspark – den „Wurstelprater“ sozusagen.

Weiter geht es in den 6. Bezirk und zwar zum Naschmarkt. Wer gerne auf Märkten stöbert und zwischen frischem Gemüse, exotischen Gewürzen und allerlei Kleinigkeiten in einem der vielen gastronomischen Betriebe einkehren möchte, ist hier genau richtig. Schon allein die Düfte sollte man sich nicht entgehen lassen.

Zu den beliebten Sehenswürdigkeiten gehört auch das Hundertwasserhaus. Es handelt sich um eine Wohnhausanlage, die von 1983 bis 1985 erbaut wurde. Doch so unspektakulär das auch klingen mag – das Hundertwasserhaus bietet die Kulisse für schöne Fotos aufgrund der vielen bunten Elemente. Es ist ein wahrer Hingucker und sollte bei keinem Wien-Urlaub vergessen werden.

Fazit

Kultur, Kulinarik, Spaß und Sehenswürdigkeiten – all das erwartet Urlauber in Wien. Es gibt so viel zu entdecken, sodass viele Touristen immer wieder in die schöne Hauptstadt Österreichs reisen. Wer hierhin reist, kann selbst entscheiden, ob es ein Sightseeing-Trip, ein kultureller Ausflug oder einfach ein entspannter Urlaub zwischen Kaffeehäusern und Gaststätten wird.