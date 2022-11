Wie Online-Anbieter Fluggästen helfen, Entschädigungen zu erhalten

Einige Fluggesellschaften haben Beförderungsverträge, die ihre Haftung gegenüber Passagieren im Falle von Verspätungen oder Annullierungen vorschreiben. Diese sind vor dem Kauf von Tickets auf den Websites der Fluggesellschaften verfügbar und werden in aller Regel ohne tiefere Studie beim Kauf bestätigt. Der Vertrag legt auch fest, was die Fluggesellschaft tun wird, um Ihnen zu helfen, wenn Ihr Flug verspätet ist oder annulliert wird, wie z. B. die Bereitstellung von Essen, Wasser, Hotelunterkünften oder eine Flugumleitung.

Leider haben nur relativ wenige Fluggäste nach einem Zwischenfall die Zeit und das nötige Know-how, um Ihre Entschädigung selber einzufordern. Daher haben Anbieter im Netz wie flugrecht.de dieses Rechtsgebiet zu einer Dienstleistung umgewandelt. Innerhalb weniger Minuten können Verbraucher anhand ihrer Flugdaten sehen, ob ihnen eine Entschädigung zusteht und wie hoch diese ausfallen würde. Mit nur einem weiteren Klick können die geschädigten Kunden anschließend einen Auftrag auf Inkasso gegen die Fluglinie in Auftrag geben.

Gesetzlicher oder vertraglicher Anspruch

Je nach Art des Zwischenfalls kann sich auch ein Entschädigungsanspruch aus dem Beförderungsvertrag ergeben. In den allermeisten Fällen ist man jedoch auf sein gesetzliches Recht angewiesen. Insbesondere die europäische Fluggastrechteverordnung aus dem Jahr 2004 hat das gesamte Rechtsgebiet revolutioniert. Sie garantiert Passagieren eine pauschale Entschädigung von bis zu 600 Euro, wann immer die Ankunft am Zielflughafen sich um mehr als drei Stunden verzögert.

So reichen Sie einen Anspruch auf Entschädigung nach EU Recht ein

Wenn Sie als Fluggast eine luftfahrtrechtliche Klage einreichen möchten, müssen Sie sich zunächst an die Fluggesellschaft wenden. Die Fluggesellschaft wird dann entscheiden, ob sie damit einverstanden ist, dass ein Entschädigungsfall vorliegt. Abzuwägen, ob das, was sie Ihnen anbieten, eine faire Entschädigung ist, ist jedoch nicht immer ganz einfach. Auch deshalb kann es sich empfehlen, einen Dienstleister einzuschalten.

Was passiert, wenn die Entschädigung abgelehnt wird?

Wenn die Fluggesellschaft nicht zustimmt, dass ein Entschädigungsfall vorliegt, oder wenn Sie mit der von ihr angebotenen Entschädigungssumme nicht zufrieden sind, wird es zunehmend schwieriger, Ihren Fall auf eigene Kosten weiterzuverfolgen. Ein privat beauftragter Anwalt ist kaum in der Lage, einen Prozess gegen die Rechtsabteilung einer großen Fluglinie ohne weitere Hilfe zu führen. Die Kosten dafür können schnell in die Zehntausende gehen. Wenn Sie Ihre Forderung hingegen über Flugrecht.de einreichen, erhalten eine unabhängige Einschätzung, was eine angemessene Entschädigung für Ihre Forderung sein sollte. Basierend darauf geht, zieht Flugrecht.de bei Bedarf durch alle Instanzen bis zum europäischem Gerichtshof.

Wie ist der Ablauf einer Schadensmeldung bei Flugrecht?

Die Antragstellung bei Flugrecht ist unkompliziert. Der Antragsteller muss das Formular ausfüllen und den Antrag einreichen. Nach Eingang des Antrags prüft Flugrecht diesen und versendet einen Bescheid an die Fluglinie. Der Antragsteller kann während des gesamten Prozesses bei Flugrecht anrufen, um weitere Informationen zum Prozess der Schadensmeldung an ihn zu erhalten. Je nach Ablauf des Verfahrens dauert es bis zur Auszahlung der Entschädigung ca. 6-8 Wochen. In seltenen Fällen kann sich das Verfahren aber auch über mehrere Monate hinziehen. Trotzdem haben die Kunden sehr gute Chancen, an ihr Geld zu kommen. Etwas Geduld ist aber unbedingt Voraussetzung!