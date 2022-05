Urlaubskredit - Reiselust, aber kein Geld? - Finanzierung ist die Lösung

Den Urlaub finanzieren

Viele Verbraucher sind reif für einen Urlaub. Bei vielen fehlen jedoch die finanziellen Mittel, um den Urlaub sofort in einer Summe zu bezahlen. Die Kosten für einen Urlaub summieren sich schnell. Da sind Hotelkosten zu bezahlen, die Anreise und das nötige Taschengeld wird auch gebraucht. Es muss jedoch niemand auf den ersehnten Urlaub verzichten. Urlaub auf Raten bezahlen, das macht den Urlaub für jeden erschwinglich. Der Vorgang ist einfach. Es muss lediglich bei einer Bank oder online ein Kreditantrag gestellt werden. Die Rückzahlung erfolgt in kleinen Raten.

Welche Kreditarten für einen Urlaub gibt es?

Es gibt eigentlich nur zwei Arten, um einen Urlaub zu finanzieren. Wer einen Dispokredit auf seinem Konto hat, der noch nicht bis zum Limit beansprucht wurde, kann diesen zur Finanzierung des Urlaubs nutzen. Die andere Wahl ist ein Privatkredit. Dieser muss im Gegensatz zum Dispo beantragt werden. Ein deutscher Wohnsitz ist dafür zwingend erforderlich. Außerdem muss der Schufa-Eintrag positiv sein. Liegt hier auch nur ein negativer Eintrag vor, muss mit einer Kreditablehnung gerechnet werden.

Alternativen zur Bank

Ein abgelehnter Kredit ist aber nicht unbedingt ein Hinderungsgrund. Es gibt Alternativen zur Bank, um den Urlaub auf Raten bezahlen zu können. In der Regel sind das Kreditvermittler. Bon-kredit.de ist ein solcher Kreditvermittler. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung besteht ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu den Banken, die meistens ihren Sitz im Ausland haben. Die Schufa-Einträge spielen bei der Entscheidung keine Rolle. Sogar in sehr schweren Fällen konnten über diesen Kreditvermittler bereits Finanzierungsträume jeglicher Art erfüllt werden. Zwar spielt die Schufa keine Rolle, trotzdem müssen auch hier die notwendigen Sicherheiten vorhanden sein. Dazu gehört ein festes Arbeitsverhältnis, ein entsprechendes Einkommen und ein fester Wohnsitz in Deutschland. Vollstreckungsmaßnahmen darf es aber auch hier keine geben. Der Kredit wird über den Finanzdienstleister vermittelt, die Auszahlung erfolgt jedoch über die kreditgebende Bank. Die Rückzahlung erfolgt, wie bei einem Kredit aus Deutschland, ebenfalls in monatlichen Raten. Vorkosten fallen keine an. Lediglich nach Vertragsabschluss bekommt der Vermittler eine kleine Provision, was durchaus legitim ist. Ohne diesen wäre ansonsten kein Kreditvertrag zustande gekommen.

Fazit

Jeder möchte gerne mal wieder in Urlaub fahren. Oftmals fehlen dazu aber die finanziellen Mittel. Es bleibt ja schließlich nicht beim Bezahlen der Unterkunft und der Anreise. Das entsprechende Taschengeld wird auch gebraucht. Deshalb entscheiden sich viele Verbraucher für den Trend, die Urlaubsreise zu finanzieren. Wer seinen Urlaub auf Raten bezahlen will, braucht aber eine gute Bonität. Wenn diese nicht vorhanden ist, vergibt keine Bank einen Kredit. Ein Kreditvermittler kann durchaus hilfreich sein. Bon-kredit.de hat sich auf schwierige Fälle spezialisiert und ist bereits seit mehreren Jahrzehnten für die Kunden tätig. Das hat ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ausländischen Banken geschaffen und davon profitieren die Kunden. Wer in Deutschland keinen Kredit wegen der schlechten Schufa bekommt, hat hier durchaus Erfolgschancen. Die ausländischen Banken interessiert es nicht, was in der Schufa steht. Zu den Sicherheiten zählt ein festes Arbeitsverhältnis. Es darf weder befristet, noch gekündigt sein. Das Einkommen dient in solchen Fällen als Sicherheit. So besteht die Möglichkeit, trotz Ablehnung einer deutschen Bank, dennoch einen Kredit für den Urlaub zu bekommen.