Urlaub mit Privatsphäre: Ferienhaus und Camping

Nicht an feste Essenszeiten gebunden sein, im Pyjama frühstücken und jeden Tag ein individuelles Programm ganz ohne Zwang gestalten - klingt das nicht prima für einen wunderschönen Urlaub? Wer sich für einen Aufenthalt in einem Ferienhaus entscheidet, kann in Holland zwischen den unterschiedlichsten Angeboten wählen und auf Wunsch auch die Annehmlichkeiten eines Ferienparks genießen. Wenn es noch ein bisschen individueller sein darf, ist Camping mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil die ideale Alternative zum Hotelaufenthalt.

Die niederländische Küste - das Eldorado der Ferienhäuser

Ein Kurzurlaub steht an oder die Sommerferien sollen geplant werden? Nicht jeder fühlt sich in einer Hotelanlage, so luxuriös, kindgerecht oder mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sie auch sein mag, wohl. Eine ganz wunderbare Alternative ist ein Ferienhaus Holland am Meer in einem der vielen Ferienparks. Hier kann man den Tag von morgens bis abends genau so gestalten, wie man möchte, ohne dabei auf die Gepflogenheiten im Hotel wie feste Essenszeiten, Sitzordnungen oder Kleidervorschriften zum Abendessen Rücksicht nehmen zu müssen. Für jeden Anspruch findet sich das passende Ferienhaus in Holland, einer der beliebtesten Urlaubsregionen in unserem Nachbarland Niederlande. Auf Wunsch können die Einrichtungen der liebevoll angelegten Ferienparks mitgenutzt werden: Schwimmbäder im Innen- und Außenbereich, gepflegte Strände, Golfplätze, Cafés und Restaurants sowie Bowlingbahnen. Wer das nicht möchte, kann aber auch einfach den Tag im Ferienhaus oder auf der dazugehörigen Terrasse verbringen und selbst kochen oder grillen.

Urlaub im Familien- und Freundeskreis? Aber sicher!

Für einen Aufenthalt mit mehreren Personen ist ein Ferienhaus für 10 Personen geradezu ideal. Ob in Holland oder einer der vielen wunderschönen Urlaubsregionen in Deutschland - die Auswahl an Ferienhäusern in "Familiengröße" ist riesig und bietet für jeden Geschmack das Richtige. In einem solchen Ferienhaus kann man sowohl mit einer großen Familie als auch im Freundeskreis mit bis zu zehn Personen ganz wunderbar entspannen und die gemeinsame Zeit ausgiebig genießen. Je nach Lage bieten sich Ausflüge in die Umgebung, sportliche Aktivitäten oder einfach gemütliche Tage am Strand an. Eine schöne Alternative zu einem Hotelurlaub und dazu individuell und privat, ungezwungen und familiär! Auch wer Hunde hat, muss sich über Verbote und Restriktionen im Hotel nicht mehr ärgern, denn viele Ferienhäuser sind absolut hundefreundlich.

Camping - die größtmögliche Freiheit

Wie zu Jugendzeiten mit dem Zelt unterwegs sein? Nichts spricht dagegen, auch im Erwachsenenalter seine Urlaubstage auf einem Zeltplatz zu verbringen. Völlig ohne Konventionen (die einzige Einschränkung sind meist die Ruhezeiten auf dem Campingplatz), ist der Urlaub mit dem Zelt eine Alternative zum Hotel für alle die, die auf Luxus und Komfort verzichten können und möchten. Komfortabler wird ein Campingurlaub im Wohnwagen, in dem sich auch Regentage ganz gemütlich und ohne Rücksicht auf andere Hotelgäste nehmen zu müssen, verbringen lassen. Wer keinen Caravan sein Eigen nennt, entscheidet sich für ein Mietfahrzeug und besucht vielleicht auch Holland, eine der Urlaubsregionen, in denen Campern gerne der rote Teppich ausgerollt wird: Campingplätze und -resorts tun alles, um einen Urlaub fernab eines Hotels zum Erlebnis werden zu lassen.

Heute hier und morgen da? Noch ein bisschen individueller ist man unterwegs, wenn man sich für Ferien mit dem eigenen oder gemieteten Wohnmobil entscheidet. Schnell sind die Habseligkeiten eingepackt und es geht weiter zum nächsten Ort, an dem es jede Menge zu entdecken gibt. So lernt man in nur einem Urlaub ganz unterschiedliche Regionen eines Landes kennen, ohne jeden Tag den Koffer ein- und wieder auspacken zu müssen.

Alternativen zum Hotel: ein Fazit

Ob als abenteuerlustiges oder ruhesuchendes Paar, ob mit Kindern oder gleich mit der ganzen Familie samt Großeltern - Urlaub im Ferienhaus gefällt allen, die Ihre freie Zeit ganz unabhängig verbringen möchten. Aufstehen, wann man will, essen, was und wann man möchte, das ist für viele die Idealvorstellung eines gelungenen Urlaubs, die sich in einem gemieteten Ferienhaus am Meer in die Tat umsetzen lässt. Eine weitere Alternative zum Hotelurlaub sind Ferien mit dem Zelt oder dem Wohnwagen. Wer so urlaubt, genießt Individualität von einer ihrer schönsten Seiten. Im Wohnmobil ist selbst ein täglicher Ortswechsel kein Problem - wenn man denn möchte.