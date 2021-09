Urlaub in Ägypten - Kosten, beste Reisezeit und optimale Tauchspots

Kaum einer ist nicht fasziniert von der Ägyptischen Mythologie und dem Leben der Pharaonen. Mindest einmal im Leben sollte man Urlaub in Ägypten machen, dem Land mit der längsten aufgezeichneten Geschichte der Welt. Nicht nur die faszinierende Unterwasserwelten lockt Jahr für Jahr die Urlauber an, sondern ebenso die historischen Sehenswürdigkeiten im ganzen Land. Bekannt ist Ägypten auch für seine Tauchspots die von Anfängern bis Profis alles zu bieten haben. Dafür muss nicht einmal der weite Flug in die Karibik auf sich genomme n werden. Ein Tauchurlaub in Ägypten bietet unvergessliche Erlebnisse unter Wasser quasi direkt vor der Haustür.

Gute Gründe für einen abwechslungsreichen Urlaub

Ägypten zieht jährlich unzählige Urlauber an. Der Grund liegt auf der Hand, denn kaum ein anderes Land bringt orientalisches Flair, eine jahrtausendelange Geschichte und einzigartige Tauchspots so unter einen Hut. Gerade, wer seinen Kulturhunger stillen möchte, kommt im Land der Pharaonen voll auf seine Kosten.

Angefangen von der legendären Stadt Alexandria am Mittelmeer über die faszinierende Hauptstadt Kairo bis hin zu den Tempelanlagen in Luxor bleiben keine Wünsche offen. Ob nun ein Besuch am Grab des großen Ramses im Tal der Könige, ein Abstecher zum Tempel von Abu Simbel oder eine ausgiebige Erkundungstour zu den Pyramiden von Gizeh samt der legendären Sphinx kaum ein Land weiß den Kulturhunger so gut zu stillen wie Ägypten. Damit ist der Kulturtrip zwischen Nil und Sahara eine willkommene Abwechslung zum Tauchen.

Die beste Zeit für einen Urlaub in Ägypten

Während es in vielen Tauchrevieren ausgeprägte Tauchsaisons gibt, gilt Ägypten ganzjährig als hervorragendes Reiseziel für Profis und Tauchanfänger. Auch wenn das Tauchen im Roten Meer immer möglich ist, erstreckt sich der beste Zeitraum für einen Tauchurlaub in Ägypten auf die Monate September bis November.

Im Vergleich zu den Sommermonaten sind die Lufttemperaturen deutlich niedriger, was die Ausflüge an Land wesentlich angenehmer macht. Die beste Zeit für eine Tauchsafari liegt aber nicht nur wegen der Temperaturen im Herbst. Vielmehr sind es die optimalen Sichtbedingungen unter Wasser und die wesentlich größeren Chancen für unvergessliche Begegnungen mit Großfischen wie Hammerhaien, Schwertfischen und Mantas.

Die besten Spots im Land der Pharaonen

Für Taucher und Schnorchler aller Erfahrungsstufen ist Ägypten ein Paradies. Am beliebtesten sind die kunterbunten Reviere am Roten Meer. Diese sind mit unzähligen kleinen und großen Riffen gespickt, in denen sich Meeresbewohner angefangen von feinsten Korallen über flinke Clownfische bis hin zu meterlangen Grauhaien hautnah beobachten lassen.

- Marsa Alam: Das 2.000-Seelen-Städtchen ist der Anlaufpunkt schlecht hin für Taucher. Neben Hausriffen wie dem Elphinstone Reef, das zu Strömungstauchgängen mit Haien einlädt, punktet der Ort mit seiner Nähe zu zahlreichen Exkursionsorten. Tauchspots wie das Daedalus Reef oder das Dolphin House liefern unvergessliche Erlebnisse.

- Safaga: Auch Safaga ist einer der großen ägyptischen Tauchbasen, die direkt an der Soma Bay liegt. Die Region besticht durch ein einmaliges Hausriff sowie durch faszinierende Steilwände, an denen sich u.a. Hammerhaie tummeln. Hinzu kommen mögliche Tauchtouren zu Spots wie dem Wrack der "Salem Express".

- Hurghada: Als Bade- und Tauchort genießt Hurghada Weltruhm. Dabei eignet sich die Region vor allem für Tauchanfänger. Bekannt ist insbesondere das Ceraless Reef durch seine Korallentürme, die von Feuerkorallen, Kugelfischen und Igelfischen bevölkert sind. Wer Spaß am Wracktauchen hat, stattet darüber hinaus dem Schiffsfriedhof Sha'b Abu Nuhas einen Besuch ab.

- Sharm el Sheik: Diese Stadt ist bekannt für sein sagenhaftes Hausriff, an dem Taucher ihr Handwerk erlernen. Wassersportler, die das Abenteuer lieben, sind in Sharm el Sheik mit dem nahegelegenen Ras-Mohammed-Nationalpark bestens aufgehoben. Spektakuläre Spots wie das Shark Reef oder die Wracks "Dunraven", "Thistlegorm" und "Yolanda" geben hier den Ton an.

- Nuweiba: Wer auf der Suche nach einem Geheimtipp abseits der Hotspots ist, ist beim Tauchurlaub in Ägypten in Nuweiba am Golf von Akaba bestens aufgehoben. Abseits der Tauchtouren lädt das nahegelegene Sinaigebirge zu spektakulären Ausflügen ein.

Mit welchen Kosten sollte man rechnen

Das Tauchen in Ägypten ist nicht nur für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet, sondern auch noch erschwinglich. Zwar unterscheiden sich die Preise von Tauchschule zu Tauchschule, was uns jedoch nicht daran hindert, einen groben Orientierungspunkt zu liefern. Ein Schnuppertauchgang unter Anleitung schlägt etwa mit ca. 50 Euro zu Buche. Tauchgänge am jeweiligen Hausriff dagegen kosten in der Regel 20-30 Euro. Für einen größeren Tagesausflug mit zwei bis drei Tauchgängen müssen Taucher mit Kosten von rund 60 bis 100 Euro rechnen.

Wer also einen entspannten und schönen Urlaub mit einem Tauchurlaub erleben will, der ist im Land der Pharaonen bestens aufgehoben. Nicht nur die kurze Flugzeit ist ein plus, sondern auch die verhältnismäßig günstigen Hotelangebote locken Familien genauso wie Paare und Singles nach Ägypten.