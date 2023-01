Urlaub 2023 - Schon jetzt mit der Planung beginnen

Arbeitnehmerfreundliche Feiertage in 2023

Im vergangenen Jahr sind einige Feiertage, wie beispielsweise der 1. Mai, auf einen Sonntag gefallen und auch Weihnachten lag zum Teil auf einem Wochenende. In 2023 wird dies anders sein. Auf Dienstage und Mittwoche fallen dieses Jahr die meisten Feiertage. Dies bietet vielerlei Möglichkeiten für verlängerte Wochenenden oder Sie können von freien Wochen mit wenigen Urlaubstagen einen Vorteil haben. Lediglich der 1. Januar war in 2023 ein Sonntag. Übrigens: In vielen Ländern, weltweit 85, werden Feiertage nachgeholt, wenn sie auf einen Sonntag fallen und auch in Deutschland wird der Ruf nach einer solchen Nachholung lauter.

Urlaub planen und die Brückentage nutzen

2023 gibt es beste Gelegenheiten, einige der Brückentage sinnvoll zu nutzen, um dadurch mehr freie Tage zu haben. Wie Sie Ihren Urlaub ausgeklügelt planen und so mehr Urlaubstage herausholen, zeigen wir Ihnen hier.

Ostern 2023 - langer Osterurlaub möglich

Am 7. April ist Karfreitag und der Ostermontag fällt auf den 10. April. Ein langes Wochenende haben Sie damit schon sicher. Wenn Sie die Tage vor und nach Ostern Urlaub nehmen, spart wie jedes Jahr zwei Tage ein.



Urlaub vom 3. bis 10. April: 3 Tage Urlaub, 8 Tage frei

Urlaub vom 11. bis 14. April: 4 Tage Urlaub, 10 Tage frei



Im Übrigen ist diese Zeit ideal, um Dubai Flüge zu buchen und einen Badeurlaub an herrlichen Sandstränden zu verbringen. März und April zählen zu den besten Reisezeiten für Dubai, da die Temperaturen sehr angenehm sind.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten - Brückentag nutzen

Auch mit der Verknüpfung von Christi Himmelfahrt und Pfingsten lassen sich einige freie Tage gewinnen.



Urlaub am 19. Mai: 1 Tag Urlaub und 4 Tage frei

Urlaub vom 15. bis 19. Mai: 4 Tage Urlaub und 9 Tage frei

Urlaub vom 19. bis zum 27. Mai: 6 Tage Urlaub und 12 Tage frei

Urlaubsplanung für den Juni

Pfingsten ist noch im Mai und im Juni folgt Fronleichnam am 8. Juni in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.



Urlaub vom 30. Mai bis 9. Juni: 8 Tage Urlaub und 16 Tage frei

Urlaub am 9. Juni: 1 Tag Urlaub und 4 Tage frei



Wer also noch außerhalb der Feriensaison seinen Sommerurlaub plant, für den ist der Übergang von Mai auf Juni durch Pfingsten und Fronleichnam optimal. Sie sollten also schnellstens den Urlaub für diese Zeit einreichen und Flüge buchen.

Verlängerte Wochenenden auch später im Jahr

In Bayern und dem Saarland kann beispielsweise der Mariä Himmelfahrt am 15.8. genutzt werden. Der Weltkindertag am 20. September ist Feiertag in Thüringen und bietet sich, weil es ein Mittwoch ist, für zwei lange Wochenenden an. Gleiches gilt für den Tag der Deutschen Einheit, den Reformationstag und Allerheiligen.

Weihnachten und Silvester lohnenswert für Urlaub

Mit wenigen Tagen Urlaub können Sie auch hier viele Tage am Stück freihaben. Die Weihnachtsfeiertage fallen auf Montag und Dienstag und auch Neujahr ist an einem Montag.



Urlaub vom 27. bis zum 29. Dezember: 3 Tage Urlaub und 10 Tage frei

Urlaub vom 27.12.2023 bis 5.1.2024: 7 Tage Urlaub und 16 Tage frei



Eine frühe Urlaubsplanung ist also absolut zweckdienlich, denn dann holen Sie mehr freie Tage für sich zum Entspannen heraus.