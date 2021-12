Très bien: Camping in Frankreich

Frankreich begeistert seine Fans durch die Vielfalt der Destinationen. Von romantischen Städtereisen über malerische Naturlandschaften und Abenteuerurlaub für die ganze Familie am Mittelmeer – Reisende haben die Wahl zwischen faszinierenden Orten mit einmaligem Erholungspotenzial. Camper genießen die Schönheiten des Landes auf eigene Art; abends entscheiden, wohin es einen am nächsten Tag verschlägt oder beim Frühstück die Route für den Tagestrip festlegen – das macht den Reiz vom mobilen Reisen aus. Campingurlaub in Frankreich wird von Jahr zu Jahr beliebter.



Sand, Sonne, Salzwasser: Camping am Mittelmeer

Nach dem Aufwachen ruft das Meer! Camping Frankreich bedeutet azurblaues Wasser und weißer Sand, soweit das Auge reicht – ein Campingplatz am Mittelmeer ist perfekt für alle, die das Jahr über von der Weite und Freiheit träumen. Nur wenige Schritte vom Wohnwagen zum Strand trennen Reisende vom Abenteuer, langen Spaziergängen und Wassersport. Familien mit Kindern können Burgen bauen, im Sand spielen und im seichten Wasser toben. Wer etwas Abwechslung in den Strandurlaub bringen möchte, besucht für einen Tag einen Aquapark mit rasanten Wasserrutschen, unterschiedlichen Pools und abenteuerlichen Spielplätzen. Nicht nur Familien mit kleinen Kindern, auch Erwachsene genießen den Trubel beim Camping Frankreich.



Romantische Zeiten: Camping im Landesinneren

Durch magische Wälder streifen, den Duft der Lavendelfelder einatmen oder kleine, abgeschiedene Dörfer besuchen – Campingurlauber entdecken Gegenden, die Pauschalurlauber niemals zu Gesicht bekommen. Die Herzlichkeit, mit der Reisende empfangen werden, macht das Reisen in Frankreich zum Vergnügen. Kulinarisch gehört Frankreich zu den Ländern mit dem besten Ruf. Ein Streifzug über einen Markt füllt den Einkaufskorb mit regionalen Früchten, Gemüse, Käse und allerlei Besonderem. Mediterrane Kräuter bringen eine Prise Urlaubsgefühl auf den Teller. Wer es gerne sportlicher mag, erobert Berglandschaften oder paddelt im Kajak auf Flüssen und Seen.



Sightseeing – ein Streifzug durch die Geschichte

Von verlassenen Ruinen bis zu modernen Großstädten entdecken Camper Frankreich von seiner interessantesten Seite. Wer nur mal einen Abstecher in eine der berühmten Städte machen möchte, verbringt den Tag beim Sightseeing, besucht Restaurants und genießt einheimische Köstlichkeiten und ist am Abend wieder von der idyllischen Ruhe des Campingplatzes umgeben. Auch auf dem Land gibt es viel zu entdecken: Burgruinen, Weinberge, Kirchen und Museen laden zum Besichtigen ein – Camping Frankreich bietet Abwechslung.



Statt Pauschalreisen in überfüllten Bussen oder einem Terminkalender voller Sightseeing-Termine starten Campingurlauber in Frankreich jeden Tag individuell und gestalten ihr Freizeitprogramm nach ganz persönlichen Vorlieben. Beim Camping ist für jeden etwas dabei, kaum ein Urlaub kann individueller geplant werden. Moderne Wohnmobile begeistern durch komfortable Einrichtungen und gemütliches Flair. In den größeren Modellen sind ein eigenes Bad, Kühlschränke oder eine ganze Küche integriert. Unabhängig von Wetter und Öffnungszeiten gestalten Camper ihren Tag ganz nach der inneren Uhr und machen das, wonach ihnen gerade der Sinn steht. Spontanes Reisen bringt Urlauber an die schönsten Orte und das, wann immer die Lust dazu erwacht. Das eigene Zuhause ist immer dabei und wird einfach auf den schönsten Campingplätzen Frankreichs geparkt und das nächste Abenteuer kann beginnen.