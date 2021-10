Traumhafte Natur vor der europäischen Haustür: Oberitalien

Von den Alpen bis zu den Stränden der Adria

Südtirol ist mit seinem Alpenpanorama, den zahlreichen Wanderwegen und seinen klaren Bergseen eine Empfehlung für wanderbegeisterte Urlauber. Kleine Ortschaften und zahlreiche Berghütten bieten viele Unterkunftsmöglichkeiten, und Klettersteige, Radwege und jahrhundertealte Kulturgüter versprechen einen aktiven Outdoor-Urlaub. Die kulturell vielfältige Region Norditaliens ist dabei verhältnismäßig schnell zu erreichen.



Wer mehr Wert auf Relaxen und Erholung legt, der dürfte mit den langen Sandstränden der italienischen Adriaküste auf seine Kosten kommen. Die Region von Venetien bis zur Emilia-Romagna ist gesäumt mit feinsandigen Stränden und vielen gut ausgestatteten Hotels und Pensionen. Neben Badespaß und Gastronomieangeboten lockt das Hinterland mit vielen Sehenswürdigkeiten und kulturell einzigartigen Ortschaften. Weltbekannte Ziele wie Bologna, Ravenna, Rimini oder Venedig sind dabei nur einen Tagesausflug entfernt.

Sonne, Strand und Abwechslung: der Gardasee

Ein besonders vielfältiges und landschaftlich beeindruckendes Reiseziel ist jedoch der norditalienische Gardasee. Der größte See Italiens erstreckt sich von den Alpen im Norden bis zur Po-Ebene im Süden. Aufgrund seiner räumlichen Ausdehnung von 50 km Länge bietet er eine einzigartige landschaftliche Vielfalt: Während im Norden die umgebenden Alpen vorherrschend sind, ist das südliche Ufer mit seiner üppigen Vegetation bereits in der mediterranen Po-Ebene gelegen.



An seinem gesamten Ufer ist der Gardasee von zahlreichen kleineren und größeren Stränden und Buchten umgeben und hält viele Möglichkeiten zum Baden und Sonnen bereit. Die zahlreichen Urlaubsorte am Gardasee bieten neben ihren Uferpromenaden und beschaulichen Altstädten auch eine Vielzahl an Unterbringungsmöglichkeiten an. Ob ein Hotelzimmer für die ganze Familie, eigene Ferienhäuser oder das Zelten auf dem Campingplatz: Die Uferregionen des Gardasees halten für jeden das passende Angebot für den Traumurlaub bereit.



Dabei sind die Strände im Süden und Osten des Sees besonders familienfreundlich, und Orte wie Brenzone, Garda und Riva del Garda oder Bardolino und Limone sul Garda bieten kulturelle und gastronomische Abwechslung. Zahlreiche Museen und Kirchen bieten auch für Kulturliebhaber einiges zum Entdecken. Doch auch für Bewegung ist gesorgt: Viele Wanderwege und angebotene Radtouren laden rund um den Gardasee zu gelegentlichen sportlichen Aktivitäten ein.

Wassersport-Paradies

Während auch im Südosten und Westen des Gardasees Wassersportaktivitäten wie Segeln und Tauchen angeboten werden, ist besonders der Norden mit seinen speziellen Windverhältnissen für Surfer und Kiter attraktiv. Zahlreiche Surfschulen laden nicht nur die Profis dazu ein, die idealen Windbedingungen zwischen Riva und Torbole zum Surfen zu nutzen. Surfausrüstung und kleine Boote können im gesamten Ufergebiet des Gardasees entliehen werden.



Das milde Klima und die idyllischen Ortschaften lassen den Aufenthalt am Gardasee dabei das ganze Jahr über zum unvergesslichen Erholungsurlaub werden. Jenseits der kälteren Jahreszeit haben jedoch die meisten Hotels vor allem von März bis Oktober geöffnet. Wer einen unverwechselbaren Erholungsurlaub mit vielen Möglichkeiten zur Abwechslung sucht, dem sei der Gardasee wärmstens empfohlen.