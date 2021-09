Sicher auf Reisen während Covid-19

Die Corona-Situation hatte sich zumindest in den vergangenen Sommerwochen ein wenig entspannt und die Zahl der Reisen ist wieder gestiegen. Aber leider steigen aktuell auch die Inzidenzwerte wieder leicht an und die Delta-Variante bereitet erneut Sorgen. Aus diesem Grund müssen bei Flugreisen weiterhin bestimmte Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, was bei vielen Urlaubern wiederum Zweifel aufkommen lässt, ob die Anreise zum Flughafen und die Abfertigung des Fluges nicht zu kompliziert werden. Wenn man jedoch etwas im Voraus plant und sich gut vorbereitet, muss eine Flugreise während Corona nicht zwingend anstrengend werden. Die folgenden 10 Tipps können dabei helfen, dass die Fahrt zum Flughafen und auch die Flugabfertigung in Corona Zeiten entspannt und vor allem sicher ablaufen.

1. Die 3G´s einhalten

An den meisten Ländergrenzen gelten momentan die 3G´s für die Einreise: geimpft, genesen oder getestet. Wer also nicht geimpft oder alternativ nachweislich von einer Corona Erkrankung genesen ist, der benötigt zur Einreise den Nachweis eines negativen Corona Tests. In der Regel wird einen PCR Test vorgeschrieben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Am besten erkundigt man sich schon vor der Abreise über die jeweiligen Landesvorschriften und plant den Test entsprechend zeitlich mit ein.

2. Masken einpacken

Für die bevorstehende Reise sollte man sich in jedem Fall mit einer ausreichenden Menge an Masken ausstatten. Einige Länder schreiben lediglich medizinische OP-Masken vor, andere Länder fordern Masken mit der Kennung KN 95/N95 oder FFP2. Fakt ist, während der gesamten Flugabfertigung gilt Maskenpflicht. Diese beginnt schon in den Terminals, in sämtlichen Shuttles wie in Zügen oder Bussen und gilt natürlich im Flugzeug selbst.

3. Hände desinfizieren

In dieser Zeit ist es wichtig denn je, dass Hände regelmäßige gewaschen und desinfiziert werden. Deshalb stehen in den Flughafengebäuden überall Desinfektionsmittelspender zur Nutzung bereit. Für unterwegs eignen sich vor allem die praktischen Desinfektionstücher, da im Handgepäck keine Flüssigkeiten erlaubt sind bzw. max. Befüllung von 100ml vorgeschrieben sind.

4. Online einchecken

Der praktische Online-Check-in erspart nicht nur enorm viel Zeit am Abflugtag, man kann dadurch auch unnötige Menschenansammlungen am Check-in Schalter vermeiden. Mit der Bordkarte auf dem Mobiltelefon geht es dann direkt zur Gepäckaufgabe und weiter zur Sicherheitskontrolle.

An den Airports wird auch häufig der Vorabend-Check-In angeboten. Dieser Service ermöglicht, dass man sein Gepäck entspannt am Vorabend zum Schalter bringt, dann bereits seine Bordkarte erhält und somit am folgenden Tag nur noch durch die Sicherheitskontrolle muss, bevor man in den Flieger einsteigt.

5. Genügend Zeit einplanen

Generell sollte für eine Flugreise immer genügend Zeit eingeplant werden. Hektik entsteht nur, wenn man zu spät dran ist und die Gefahr besteht, seinen Flug zu verpassen. In Corona-Zeiten ist es umso wichtiger, rechtzeitig am Flughafen zu sein, da die meisten Abläufe wegen der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen länger dauern.

6. Den Weg zum Flughafen planen

Gemäß RKI ist eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen das Minimieren von Personenkontakten. Dies kann durch die Fahrt mit dem eigenen Auto zum Flughafen erzielt werden. Zudem ist man auf diese Weise zeitlich unabhängig und auch das Gepäck muss nicht weit geschleppt werden.

7. Parkplätze am Flughafen

Wer mit dem Auto fährt, braucht in der Regel ebenfalls einen Parkplatz, der sicher ist und vor allem nicht das gesamte Reisebudget ausschöpft. An allen größeren Flughäfen stehen offizielle und private Parkplatzanbieter zur Wahl. Die offiziellen Parkplätze werden vom Flughafen selbst angeboten, befinden sich in Terminalnähe und sind wegen der guten Lage in der Regel auch teurer.

Die privaten Anbieter liegen hingegen etwas außerhalb des Flughafengeländes und sind deshalb eher günstiger. Bei diesen Parkplatz-Anbietern am Flughafen Düsseldorf besteht dann die Möglichkeit, entweder den Shuttle Service zum Terminal zu nutzen oder die coronasichere Variante des Valet Services zu wählen. Hierbei übergibt man das eigene Auto direkt am Flughafen an einen autorisierten Mitarbeiter des Parkplatzbetreibers, der das Parken für einen übernimmt und den Wagen zu einem gesicherten Gelände in der Nähe bringt. Bei Rückkehr wird man mit dem Auto am Terminalausgang erwartet.

8. Reiseversicherung abschließen

Viele Reisende sichern sich momentan mit einer Reiserücktrittsversicherung und einer Auslandskrankenversicherung ab. Hierbei ist es empfehlenswert, bei Vertragsabschluss darauf zu achten, dass auch die Erkrankung aus einer Pandemie mitversichert ist. Denn nur dann hat man auch einen Versicherungsschutz, falls eine Covid-19 Infektion eintritt oder eine Quarantäne auferlegt wird.

9. Sicherheitsabstände zu anderen Personen einhalten

Derzeit ist es wichtig, dass die nötigen Mindestabstände zu anderen Personen eingehalten werden. Am Flughafen erinnern Hinweisschilder und Markierungen daran. Im Flugzeug ist es natürlich nicht möglich, den nötigen Abstand einzuhalten. Daher ist es hier umso wichtiger, dass während der Reise die Masken getragen werden.

10. Nicht länger als nötig im Flughafengebäude bleiben

Nach der Landung sollte man sich nicht länger als nötig am Zielflughafen aufhalten und nach Gepäckerhalt das Gebäude verlassen. Es ist ratsam, sich vorab darüber zu informieren, wo sich die Bushaltestellen oder lokalen Autovermietungen befinden, damit man nicht umherirren und suchen muss.

Wer zu den oben genannten Tipps noch zusätzlich etwas Gelassenheit mit im Handgepäck hat, der kann auch in Corona-Zeiten stressfrei und sicher auf Reisen gehen.