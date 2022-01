Radtouren durch das Ruhrgebiet

Rundumservice für E-Bikes

Doch auch wenn Sie kein eigenes E-Bike besitzen, können Sie eines mieten. Am besten geht dies in Dortmund bei https://www.stellabikes.de/e-bike-testcenter/dortmund . Sollten Sie ein E-Bike kaufen wollen, bekommen Sie hier fachkundige Beratung und perfekten Service. Wer kein eigenes E-Bike benötigt und dieses lediglich für einige Stunden benötigt, kann dieses ebenfalls hier mieten. Auch eine Probefahrt können Sie mit und ohne Termin absolvieren.

Das Ruhrgebiet - Eine unterschätzte Region

Gerade das Ruhrgebiet und die Stadt Dortmund, sind oft unterschätzte Radregionen. Zahlreiche Radwege durchziehen die Region, die geprägt ist von zahlreichen Industriemonumenten. Die Industriegeschichte des Ruhrgebiets verleiht der Region ein einzigartiges Flair. Doch auch die Natur zwischen den zahlreichen Städten hat vieles zu bieten. Erleben Sie das Ruhegebiet auf zahlreichen Routen und genießen Sie das besondere Flair auf über 700 Kilometern Radweg.

Beliebte Routen

Emscher Weg Holzwickede - Dinslaken

Von der Emscherquelle bei Holzwickede geht es 101 Kilometer entlang des Flusses bis zur Rheinmündung bei Dinslaken. Die Strecke bietet viel Abwechslung und eine gute Mischung aus landschaftlich reizvollen Abschnitten am Fluss und den Ruhrgebietsstädten Dortmund, Gelsenkirchen und Oberhausen. Auf dem Weg können Sie das Schiffshebewerk, die Stahlskulptur "Zauberlehrling" und den Phoenix See besichtigen. Die 101 Kilometer können sowohl in mehreren Abschnitten, als auch als ambitionierte Tagestour absolviert werden.

Radschnellweg Hamm - Duisburg

Eine andere interessante Strecke ist der Radschnellweg RS1 von Hamm nach Duisburg. Deutschlands erster Schnellradweg ermöglicht eine direkte Verkehrsachse direkt durchs Ruhrgebiet und bietet viel Abwechslung aus Stadt und Natur. Der Radweg hat ebenfalls eine Länge von 101 Kilometern und führt über ehemalige Bahnstrecken und Brücken. Auch dieser Radweg lässt sich an einem Tag komplett befahren und ist ebenso für Rennradler geeignet.

Revierroute Oberhausen - Duisburg

Der 48 Kilometer lange Radweg der Revierroute verbindet Oberhausen und Duisburg. Der Radweg zeichnet sich durch zahlreiche Industriemonumente entlang der Route aus. Sie kommen vorbei am Gasometer von Oberhausen, dem Centro und dem Landschaftspark Duisburg Nord. Doch auch die Natur kommt auf dieser Route nicht zu kurz. Jedoch überwiegt eindeutig die beeindruckende Industriekulisse. Der Radweg zwischen Oberhausen und Duisburg trägt also nicht umsonst den Spitznamen "Stahlküche".

Seseke Weg Bönen - Kamen

Östlich von Dortmund befindet sich der Seseke Weg von Bönen nach Kamen. Die Route ist gerade für Naturliebhaber sehr reizvoll, da sie keine größeren Städte passiert. Auf 25 Kilometern Länge zieht sich der Radweg an der Seseke entlang. Die ländliche Gegend, unweit der großen Städte des Ruhrgebiets, ist gerade für die Stadtbevölkerung eine willkommene Abwechslung für einen Wochenendausflug. Aufgrund der nur 25 Kilometer, kann der Radweg sowohl mit einem normalen Fahrrad, als auch mit dem E-Bike in weniger als zwei Stunden absolviert werden. Planen Sie trotzdem genug Zeit ein für zahlreiche Pausen an den vielen Kunstobjekten entlang der Strecke. Der Radweg ist also auch für Kultur - und Kunstinteressierte eine begrüßenswerte Beschäftigung für den Nachmittag. Die Kombination aus der stillen Natur entlang des Flusses und der Kunstobjekte an der Strecke machen die Tour einzigartig.

Das Ruhrgebiet ist also definitiv eine unterschätzte Radregion, die sich perfekt mit dem E-Bike erkunden lässt. Das über 700 Kilometer lange Netz bietet zahlreiche Möglichkeiten für jeden, unabhängig von Kondition und Erfahrung.