Privatluftfahrt: Die neuesten Trends des Jahres 2022

Wie sieht es heute, im Jahr 2022, aus? Die Reisebeschränkungen für die Passagiere nehmen ab und die Flüge nehmen nach und nach wieder einen ähnlichen Rhythmus wie vor 2019 an. Bis Ende 2022 dürfte sich der Flugverkehr wieder normalisieren. Der internationale Flugverkehr wird höchstwahrscheinlich zwei Drittel des Volumens von 2019 erreichen. Diese Ausnahmesituation zwang die Luftfahrtindustrie zur Anpassung, wobei die Privatflugbranche sehr schnell gewachsen ist. Denn die großen Airlines versuchen, ihre großen Flugzeuge mit Passagieren zu füllen, wodurch die Frequenz der angebotenen Strecken sinkt.

Dies stellt eine Chance für die Privatfliegerei dar, die ihrerseits eine große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden bietet. Das Jahr 2022 verspricht daher ein vielversprechendes Jahr für Unternehmen in der Privatluftfahrt wie AEROAFFAIRES zu werden. Hier sind die Trends in der Privatluftfahrt zu Beginn des Jahres 2022.

Geschäftsflugzeuge werden demokratisiert und gewinnen 2022 einen neuen Kundenkreis.

Die Sanitärkrise hat die kommerzielle Luftfahrt stark getroffen, nicht aber die Geschäftsluftfahrt: Die European Business Aviation Association (EBAA) hat eine Studie über den Zeitraum von 2019 bis 2021 durchgeführt, aus der hervorgeht, dass die Flugbewegungen in der kommerziellen Luftfahrt um 29 % zurückgegangen sind, während die Flugbewegungen in der Geschäftsluftfahrt um 22 % zugenommen haben. Ein vielversprechender Trend also für die Entwicklung der Geschäftsluftfahrt.

Im Laufe der Zeit ist auch eine gewisse Demokratisierung der Geschäftsluftfahrt zu beobachten. Die Nichtverfügbarkeit der Fluggesellschaften während des Covid kam der Geschäftsluftfahrt zugute, die somit neue Kunden anlockte und an sich binden konnte. Viele mittelständische Unternehmen sind mit Geschäftsflugzeugen gewachsen. In der Tat schätzen diese neuen Kunden die Effizienz und Flexibilität, die die Privatfliegerei bietet.

Das größte Vorurteil über die Privatluftfahrt verschwindet allmählich aus den Köpfen der Menschen: Die Privatluftfahrt ist nicht nur für Luxusreisen einer bestimmten Gesellschaftsschicht reserviert. Heute sind auch Gruppenflüge, Frachtflüge, Seminare und Gesundheitsevakuierungen über die Privatluftfahrt möglich.

Sicherheit wird im Jahr 2022 zu einem Hauptkriterium

Die Sicherheit ist heute ein vorherrschendes Kriterium bei der Wahl des Transports. Tatsächlich ist seit der Sanitätskrise die Gesundheitssicherheit mehr als gefragt. Im Vergleich zu kommerziellen Flügen bieten Privatflüge nicht zu vernachlässigende Vorteile wie die geringere Anzahl an Passagieren, den Vorteil, dass man nicht im Terminal einchecken muss, flexiblere Abflugzeiten und begrenzte Kontaktpunkte hat. Die Verbreitung des Virus ist daher bei Privatflügen weitgehend eingeschränkt.

In technischer Sicht ist das Fliegen eines der sichersten Transportmittel, trotz der Vorbehalte einiger Menschen, die auf Unkenntnis der Industrie und die Medienberichterstattung über die seltenen Flugzeugabstürze zurückzuführen sind. Außerdem müssen Fluggesellschaften, die in der privaten oder gewerblichen Luftfahrt tätig sind, ein Lufttransportzertifikat besitzen, um Passagiere befördern zu können, das unerlässlich ist, um in die Kategorie der Betreiber des öffentlichen Personenverkehrs aufgenommen zu werden.

Diejenigen, die dieses Zertifikat nicht haben, operieren für den Privatverkehr (nicht kommerziell nutzbare Flüge). Sie müssen also genau wissen, wie man sie unterscheidet. Achten Sie also darauf, dass immer mehr nicht-professionelle Organisationen Flüge anbieten, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, und prüfen Sie, ob sie über ein gültiges Lufttransportzertifikat verfügen.

Privatjets werden immer noch genutzt, um in den Urlaub zu fliegen

Auch die Freizeit ist ein nicht zu vernachlässigender Anteil an der Zahl der Privatflüge. Da die gesundheitlichen Einreisebeschränkungen in den meisten Ländern gesenkt wurden, gibt es zu jeder Jahreszeit viele Privatflüge. Zu Beginn des Jahres 2022 wurden viele Flüge in Skigebiete durchgeführt. Mit der Ankunft des Sommers werden die beliebtesten Reiseziele international und/oder am Meer liegen.

Der größte Vorteil für diese Freizeitreisenden ist, dass mit Privatjets zehnmal mehr Flughäfen angeflogen werden können als mit kommerziellen Fluglinien. Drei Viertel der Privatflüge führen nicht über die gleichen Strecken wie kommerzielle Flüge. Dank der Geschäftsfliegerei gelangen Reisende schneller an ihr gewünschtes Ziel. Im Jahr 2022 haben die Reisenden dies verstanden und planen, die Vorteile der Flexibilität und Schnelligkeit, die die Privatfliegerei bietet, weiterhin zu nutzen.