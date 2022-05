NRW: Bundesland mit reicher Sagenlandschaft

Durch Sammler wie die Gebrüder Grimm gibt es zahlreiche Aufzeichnungen über Mythen, die bereits seit Jahrhunderten erzählt werden. Dabei sind viele der Geschichten in bestimmten Regionen angesiedelt und durch die natürlichen Gegebenheiten bedingt. So erzählt man sich in bewaldeten Gebieten von Zwergen, Einhörnern und anderen magischen Kreaturen, während in den Dörfern Geschichten von Hexen und Magiern erfunden wurden, um unerklärliche Phänomene zu erklären. Und auch NRW hat eine reiche Sagenlandschaft mit vielen Mythen, die bis heute für Faszination und Unterhaltung sorgen.

Alte Sagen und moderne Märchen

Sagen und Märchen findet man heutzutage nicht nur in verstaubten Bücherregalen, sondern in vielen Teilen der Popkultur. Sie werden als Vorlage für Filme und Serien genutzt und immer wieder neu aufgerollt. Wirft man einen Blick auf das Angebot des Streaming-Services Netflix, so findet man gleich mehrere Beispiele dafür. In der Serie Cursed – Die Auserwählte wird die Artussage neu erzählt und der Blickwinkel gewechselt. Dabei wird nämlich nicht Artus ins Zentrum der Story gestellt, sondern Nimue, eine Frau mit magischen Fähigkeiten, die oft als Hüterin des Sees bezeichnet wird. In der Serie Ragnarök wird dagegen die Mythologie Norwegens auf moderne Weise dargestellt. Darin verwandeln sich normale Bürger einer Kleinstadt durch einen Zauber in die Inkarnationen nordischer Götter wie Thor und Loki.

Wenn es um Märchen und Sagen geht, darf auch die Spielewelt nicht vergessen werden. Besonders im iGaming-Bereich finden User zahlreiche Spiele, die in der Welt der Mythen angesiedelt sind. So haben Online Spielautomaten einen relativ simplen Spielablauf und unterscheiden sich vor allem durch ihre unterschiedlichen Themen und Designs. Neben klassischen Slots mit Früchten und roten Siebenen oder Optionen, die von populären Filmen, Büchern oder Bands inspiriert wurden, spielt auch die Mythologie eine große Rolle: So findet man Spielautomaten zu griechischen Göttern, nordischen Sagen oder auch bekannten Märchen. Die geläufigen Erzählungen der Brüder Grimm werden außerdem in Games wie The Wolf Among Us aufgenommen. Darin übernehmen Spieler die Rolle des bösen Wolfs, der hier allerdings ein Sheriff ist und einen mysteriösen Mord unter den Märchenfiguren aufklären muss.

Vom Drachentöter bis zum Zwergenkönig

Nicht nur in der Popkultur, sondern auch im Bundesland gibt es heute noch viele Sagen. Informationen darüber findet man unter anderem in Büchern, auf Plaketten an Wanderwegen und in Wandgemälden. Viele der Geschichten sind durch Phänomene entstanden, die man sich in früheren Zeiten nur durch Zauberei erklären konnte, andere dienten als Warnungen und sollten Menschen davon abhalten, allein in den Wald zu gehen oder sich anderen Gefahren auszusetzen.

Eine der beliebtesten Erzählungen der Region handelt von Siegfried dem Drachentöter, der vielen als Protagonist der Nibelungensage bekannt ist. Zwar wird das Nibelungenlied oftmals mit der skandinavischen Mythologie in Verbindung gebracht, Überlieferungen des Originaltexts siedeln Siegfried jedoch am Niederrhein an. In der Geschichte tötet Siegfried einen Drachen und badet in dessen Blut, um unverwundbar zu werden. Dabei fällt ein Blatt zwischen seine Schultern und verdeckt eine kleine Stelle, an die das Blut nicht gelangt. Diese Schwachstelle wird ihm in seinem Übermut später zum Verhängnis.

Auch die Geschichte des Zwergenkönigs Goldemar auf der Burg Hardenstein wurde zu einer beliebten Erzählung im Ruhrgebiet. Der Zwergenkönig saß am Tisch immer neben dem Ritter Neveling von Hardenberg und war sprichwörtlich seine rechte Hand. Wenn sich Feinde näherten, warnte er den Ritter. Außerdem war immer dafür gesorgt, dass in der Speisekammer niemals das Essen ausging und die Weinfässer immer bis zum Rand gefüllt waren. Ungewöhnlich war jedoch, dass sowohl der Zwergenkönig als auch sein Pferd unsichtbar waren. Ihre Anwesenheit konnte man nur durch das Schmatzen am Tisch und das Wiehern im Stall wahrnehmen. Ein Küchengehilfe konnte seine Neugier nicht im Zaum halten und wollte den Zwergenkönig zum Stolpern bringen, damit er seine Tarnkappe verlieren und sich der Welt offenbaren würde. Zwar gelang ihm sein Streich, er wurde jedoch mit einem grausamen Ende bestraft. Die Rache von Goldemar war jedoch längst nicht vorbei: Er verfluchte die gesamte Burg, wodurch die Herrscherfamilie ausstarb und das Gebäude zu einer Ruine wurde.

Sagen und Mythen haben zwar wenig mit der echten Geschichte einer Region zu tun, sie sind jedoch tief in dessen Kultur verankert und basieren auf echten Schauplätzen und oftmals sogar historischen Figuren. Mit den Erzählungen wurden Unglücke, Niederlagen, Plagen und rätselhafte Phänomene erklärt und Bürger vor Gefahren und Ungehorsam gewarnt. Heute bieten die Geschichten vorwiegend Unterhaltungsfaktor und geben interessante Einblicke in das Leben in der Region vor hunderten von Jahren.