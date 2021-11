Nordrhein-Westfalen lohnt auch zur Herbst- und Winterzeit eine Urlaubsreise

Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, sondern auch ein beliebtes Touristenziel für Urlauberinnen und Urlauber aus dem In- und Ausland. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden landesweit jeweils mehr als 50 Millionen touristische Übernachtungen pro Jahr gezählt, davon mehr als 40 Millionen aus dem Inland. Viele Besucherinnen und Besucher kommen natürlich während der Sommersaison, um ihren Jahresurlaub in der Eifel, im Münsterland, im Teutoburger Wald, im Siegerland oder im Wittgensteiner Land beziehungsweise im Sauerland zu verbringen. Und nach den vorübergehenden Rückgängen der Reiseaktivitäten in den Jahren 2020 und 2021 dürften künftig bald wieder ähnliche Zahlen erreicht werden.

Vielfältige Auswahl an Ferienhäusern auch während des Winterhalbjahres

Die Tourismuswirtschaft ist jedenfalls optimistisch gestimmt und rechnet für 2022 wieder mit steigenden Buchungszahlen. Doch bis dahin muss niemand warten, denn in Nordrhein-Westfalen lassen sich auch während des Winterhalbjahres viele Ferienhäuser finden, die für Familien mit Kindern oder Paare geeignet sind. Je nach Lage empfehlen sie sich als Ausgangspunkt für Städtereisen in Metropolen wie Köln oder Düsseldorf, vor allem aber auch für Wander- und Fahrradurlaube in der Natur. Dazu kommen Regionen wie Sauerland und Wittgensteiner Land, die besonders bei Wintersportlerinnen und Wintersportlern beliebt sind und über die entsprechende wintersportbezogene Infrastruktur verfügen. Wer ein Ferienhaus für einen Urlaub in Nordrhein-Westfalen bucht, aber während seines Aufenthaltes dort nicht selbst kochen möchte, braucht sich um das Thema Verpflegung dennoch keine Gedanken zu machen. Denn ebenso groß und vielfältig wie das gesamte Bundesland ist auch dessen Gastronomie.

Kulinarische Angebote für nahezu alle Geschmäcker

In den zahllosen Ausflugsgaststätten, Restaurants und Brauhäusern des Landes findet sich für nahezu jeden Geschmack die passende Offerte. Ob einheimische oder internationale Küche, die Auswahl ist riesig und reichhaltig. Natürlich lohnt es sich gerade in der kälteren Jahreszeit, die deftige regionale Küche des Landes auszuprobieren. Sie wird von Kennern übrigens in zwei große Richtungen unterteilt. Den einen Teil bildet die rheinische Küche einschließlich der Regionen Niederrhein und Bergisches Landes, während der andere Teil die westfälische Küche sowie auch die ebenfalls darunter subsumierte lippische Küche umfasst. Westfalen ist besonders für seine Fleisch- und Wurstspezialitäten bekannt, darunter vor allem Pumpernickel und Schinken, aber auch für gehaltvolle Eintopfgerichte. Im Vergleich dazu gilt die rheinische Küche als etwas raffinierter, was aber letztlich Geschmackssache ist. Ihr regional und überregional bekanntestes "Flaggschiff" ist wohl ohne Zweifel der Rheinische Sauerbraten, der sich heute auch fernab des Rheins großer Beliebtheit erfreut. Bezüglich der passenden Getränke ist festzustellen, dass der Südwesten des Bundeslandes eher als Weinland gilt, während in den übrigen Landesteilen traditionell ein Bier bevorzugt wird. Neben dem allgemein verbreiteten Pils sind hier als regionale Spezialitäten das Kölsch in Köln und das Altbier in Düsseldorf zu nennen. Zu einem Kölsch gehören natürlich auch die charakteristischen Spezialitäten der Kölschen Brauhausküchen, wie etwa der auch für Vegetarier problemlos genießbare Halve Hahn, der nicht etwa aus Geflügelfleisch, sondern vielmehr einem als Röggelchen bezeichneten Roggenbrötchen, einem mittelalten Stück Gouda sowie Zwiebeln, Senf und Butter besteht. Rheinische Klassiker sind zudem Muscheln nach rheinischer Art oder "Himmel un Ääd", ein Gericht aus Kartoffelpüree, Apfelkompott, Schmorzwiebeln und Blutwurst, gelegentlich noch ergänzt um Leberwurst.