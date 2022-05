News aus der Welt

Sicherlich die Nachricht, welche die meisten von uns ganz besonders bewegt hat, war der aktuelle Eurovision Song Contest ESC. Er hinterließ die Ukraine im ESC-Freudenrausch nach einer beispiellosen Abstimmung in der fast 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. 28 von 39 Ländern haben den Rappern aus der Ukraine die höchste Punktzahl gegeben, das gab es wohl noch nie.



Natürlich besetzt die Ukraine nicht nur im Show-Bereich die Titelseiten der Presse. Der Konflikt mit Russland sorgt seit Monaten für Unruhe und täglich neue Entwicklungen. Viele Länder Europas, die noch keine Nato-Partner sind, drängen plötzlich auf schnellen Beitritt in die NATO. Besonders östlich liegende Länder sorgen sich um ihre Sicherheit. Daher ist – in Anbetracht einer ca. 1340 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Russland – Finnlands Führung für „unverzüglichen“ Nato-Beitritt. Das Nachbarland Schweden wird wohl ähnlich entscheiden.

Die Stellung der USA

Während in Deutschland und seinen Nachbarländern die Besorgnis über die Ereignisse und Äußerungen Putins wächst, setzen die USA zur Zeit auf Diplomatie. Biden hatte bereits im Februar betont, „dass er unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken würde“. Gleichzeitig forderte er: „US-Bürger sollten die Ukraine verlassen“. Verständlich, befürchtet man doch eine Ausweitung des Konfliktes zu einem Weltkrieg.



Gleichzeitig konzentriert sich die Regierung Biden auf eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen mit China. Auf einem Sondergipfel im Mai sprach der US-Präsident von einer „Neuen Ära“ zwischen USA und Asean. Nach der deutlichen Abkühlung der Beziehungen unter der vorherigen Regierung ist man bemüht, diese zu revitalisieren.

Die USA als Reiseland

Viele Deutsche haben inzwischen die USA als Reiseland wiederentdeckt. Die unsichere Lage in Europa macht Reisen in viele Länder zur Zeit riskant oder unmöglich, während Fernreisen nicht betroffen sind. Heutzutage ist es dank des ESTA-Antrags wesentlich einfacher geworden, schnell und unbürokratisch in die USA einzureisen. Wo früher Warteschlangen und Formularausfüllen am Flughafen erforderlich war, sorgt sogar für ganze Reisegruppen der ESTA Gruppenantrag für eine bequeme, visumfreie Einreise. So kann der Reiseleiter, Klassenlehrer oder Vereinsvorstehende bereits vor der Reise bequem von Zuhause aus alle Formalitäten erledigen.



Generell haben die USA als touristisches Ziel jede Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten. Neben den zahlreichen bekannten ist es vor allen Dingen auch die atemberaubende Vielfalt der Landschaften, welche zum Kennenlernen einladen. Von der eher englisch geprägten Ostküste bis hin zur mediterranen, sonnigen Westküste erstrecken sich unzählige Highlights. Nicht fehlen bei einem Besuch dürfen der Grand Canyon oder die Niagara Falls. Allerdings sind es besonders die Nationalparks wie der berühmte Yellowstone Park in Wyoming oder der Yosemite Park in Kalifornien, die voller Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten sind.



Da der amerikanische Kontinent sich über viele Klimazonen erstreckt, resultiert daraus eine große Vielfalt an Landschaften und Kulturen. Von den an Kanada grenzenden nördlichen Staaten wie Montana, North Dakota oder Minnesota, um nur einige zu nennen, bis hin zu den von der südamerikanischen oder afrikanischen Kultur geprägten Südstaaten wie Arizona, Texas und Louisiana und dem Südzipfel Florida sind es gleich 50 Bundesstaaten. Unmöglich, diese in einer Reise zu besuchen, es sei denn, man hat 3 Monate Zeit. Das ist nämlich die maximal zulässige, visumfreie Aufenthaltszeit für Ausländer.