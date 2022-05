Mit dem Rad unterwegs auf der Kärntner Seen-Schleife

Zehn Seen und zwei Flüsse. Wer im Süden Österreichs mit dem Fahrrad der großen Seen-Schleife folgt, erlebt so manches blaue Wunder - im positiven Sinne. Unsere Autorin hat sich auf den Weg gemacht.

In den Alpen drängt sich der Weißensee als Naturbursche zwischen die Berggipfel. Am Millstätter See sind die Buchten voll mit Legenden. Geschäftiges Treiben herrscht am mondänen Wörthersee mit Gourmetlokalen und Dolce-Vita-Gefühl unter Palmen. Ein Stückchen weiter, am Keutschacher See, wechselt die Szenerie. Es wird still zwischen Schilf, Pfahlbauten und schattigen Wäldern.

Fröhlich türkis. Silbrig glänzend. Geheimnisvoll nachtblau. In Kärnten beherrschen die Seen das Spiel mit der Farbe. Immer wieder zeigt sich das Wasser anders. Mal liegt es ganz ruhig und die Berge spiegeln sich auf der glatten Oberfläche. Dann plätschert es wieder aufgeregt ans Ufer. Fast erscheint es so, als habe jedes Gewässer eine eigene Persönlichkeit.

Klar, in vielen Regionen reihen sich Seen aneinander. Doch die Landschaft ist selten so abwechslungsreich wie im Süden Österreichs. Auf 340 Kilometern führt die Große Kärntner Seen-Schleife als Radrundweg zu zehn Seen und zwei Flüssen der Region. Wer die Tour fährt, dem wird die Vielfalt der Seen erst so richtig bewusst.

Musik am Ossiacher See

Jazz, Klassik, Orgelmusik, Schiffssirenen, ein krähender Hahn. Beim Stift Ossiach gibt es viel zu hören. Das frühere Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert ist heute Heimat des «Carinthischer Sommer». Das Festival gehört zu den bedeutendsten Musikevents Österreichs.

Immer wieder proben die Musiker bei offenem Fenster. Allein schon wegen des barocken Stiftes lohnt sich die Runde um den Ossiacher See, nordöstlich von Villach.

Etwas weiter den See hinauf an der Mündung der Tiebel heißt es Absteigen und Schieben. Auf dem Weg durch das Naturschutzgebiet Bleistätter Moor ist Radfahren nicht erlaubt. 2017 wurde das Ostufer geflutet und bekam dadurch sein ursprüngliches Aussehen zurück.

Wem die 30 Kilometer rund um den Ossiacher See zu kurz sind, der radelt gleich weiter bis zum Millstätter See und kann unterwegs noch in den Afritzer See und den Brennsee hüpfen.

Schätze am Millstätter See

Wirft er da etwa eine Frau ins Wasser? Die Statue vom Heiligen Domitian mitten im Millstätter See wirkt dramatisch. Um das Jahr 800 soll er durch ein Unglück in seiner Familie - sein Sohn ertrank im See - zum Christentum bekehrt worden sein.

Domitian soll Tausende Statuen, lateinisch: mille statuae, ins Wasser geworfen haben. Der Name von Millstatt geht auf diese Legende zurück. Allerdings wurde keine einzige Statue im See gefunden.

Die Räder rollen weiter durch den Wald, vorbei an blühenden Wiesen. Dazwischen tauchen immer wieder kleine Buchten auf, wo man kurz die Füße erfrischen und den Blick auf den See genießen kann.

Die Verbindungsstrecke vom Millstätter See hinauf zum Weißensee auf 930 Meter Seehöhe kann im Urlaub abgekürzt werden. So bleibt mehr Zeit, um den Naturpark zu entdecken.

Natur am Weißensee und Pressegger See

Der James-Bond-Film «Der Hauch des Todes» machte den zugefrorenen Weißensee Ende der 80er Jahre bekannt. In den wärmeren Jahreszeiten ist die Region um den See ein Paradies für Mountainbiker.

Zwei Drittel sind unverbaut. Deshalb gibt es keine durchgehende Straße durchs Tal oder rund um den See. Radler können den See trotzdem umrunden - mithilfe der Alpenperle, einem Elektro-Hybrid-Schiff. Zuerst geht's nach Naggl, von dort bis zur Hoffnungskirche unter freiem Himmel. Hinsetzen, nachdenken, in die Landschaft schauen. Es ist einer von jenen Orten, an denen es nicht viel braucht, um zur Ruhe zu kommen.

Nur noch ein intensiver Anstieg, dann rollen die Räder quasi von alleine durch das Gailtal bis zum Pressegger See. Typisch für ihn ist der große Schilfgürtel mit den Moorflächen und Wasserpflanzen.

Burg voraus am Faaker See

Mit jedem Kilometer mehr rücken die Alpen nun ab. Das Tal wird weiter, die Landschaft lieblicher. Markiert wird der Szenenwechsel vom türkisfarbenen Faaker See und dem Gebirgszug der Karawanken samt dem Mittagskogel, dessen pyramidenförmiger Kegel an Vulkane erinnert.

Ein kurzer und knackiger Anstieg auf den Kanzianiberg führt zur Burgruine Finkenstein. Die mächtige Burg wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Heute wird die Burgarena für Open-Air-Konzerte genutzt und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Aktuell wird sie umgebaut, die Wiederöffnung ist für Mitte Juni geplant.

Burgschenke und Innenhof mit Panoramablick sind sonst öffentlich zugänglich. Vorausgesetzt, die Waden schaffen noch die Stufen auf den Felsen. Vier Tage Radfahren hinterlassen doch Spuren. Höchste Zeit also für die flachere Ostseite der Seen-Schleife.

Sightseeing am Wörthersee und Keutschacher See

Einmal um den Wörthersee zu radeln, gehört zum Pflichtprogramm. Schließlich ist er der größte und bekannteste See Kärntens.

Die rund 50 Kilometer mit einem Abstecher zum Keutschacher See, dessen Pfahlbauten zum Unesco-Welterbe zählen, sind dank Pausen nicht beschwerlich: Selfie vor Schloss Velden am Westufer, Abstecher zum 70 Meter hohen Holz-Aussichtsturm Pyramidenkogel, dann Eis essen auf der Promenade in Pörtschach am Nordufer, Mittagspause unter Palmen in der Klagenfurter Ostbucht, auf dem Rückweg am Südufer noch ein Besuch in der Wallfahrtskirche Maria Wörth und Sundowner zwischen Seerosen.

Wer sein Handtuch zu Hause liegen lässt, wird es bereuen. Die Badesachen gehören beim Radtrip auf der Großen Seen-Schleife zur Grundausstattung - sei es fürs Zehenplanschen im Flusswasser oder die Schwimmrunde. Bei zahlreichen Badeseen gibt es neben den Strandbädern mit Eintritt auch kleinere öffentliche Zugänge. Die sind mit gelber Tafel sowie Rettungsring gekennzeichnet und dürfen kostenlos für einen kurzen Sprung ins Wasser benutzt werden.

Kärnten