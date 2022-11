Mallorca: Tram vom Flughafen nach Palma wird gebaut

Die Fahrt vom Flughafen Mallorcas in die Hauptstadt Palma soll durch eine neue Straßenbahnlinie bequemer und umweltfreundlicher werden.

Nun unterzeichneten Regionalregierungschefin Francina Armengol und Spaniens Transport-Ministerin Raquel Sánchez eine Vereinbarung über einen Zuschuss des Zentralstaats in Höhe von 185 Millionen Euro für die «Trambadía», was so viel wie Tram an der Bucht bedeutet.

Die Fahrzeit auf der etwa 10 Kilometer langen Strecke mit 16 Haltestellen zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und der Plaça d'Espanya in der Innenstadt von Palma soll 30 Minuten betragen, eine Bahn alle zehn Minuten fahren. Später soll es auch eine Verbindung zum Ballermann geben. Der seit Jahren geplante Bau beginnt kommendes Jahr, die erste Bahn soll 2027 fahren.

Bis dahin sind jährlich Millionen von Urlaubern weiter auf Busse, Taxis oder Mietautos angewiesen, was gerade in der Hochsaison Zeit und Nerven kosten kann. Die Busse sind mit fünf Euro zwar relativ günstig, aber zu Stoßzeiten überfüllt. Für ein Taxi muss man am Flughafen oft lange in der Warteschlange stehen, die Fahrt kostet um die 20 Euro. Und wer ein Mietauto reserviert hat, steht auch dort oft lange vor den Schaltern an, bevor es Schlüssel und Papiere gibt.

Zudem staut sich auf der Autobahn Richtung Stadt oft der Verkehr, vor allem wenn Urlauber bei schlechtem Wetter statt zum Strand in die Stadt drängen. Zumindest für Bus- und Taxipassagiere geht es etwas zügiger, seitdem eine der Fahrbahnen der Autobahn für Busse, Taxis und Autos mit mehreren Insassen reserviert ist.